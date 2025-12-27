Colombia

Admiten tutela de Paloma Valencia contra estado de emergencia económica; aunque con rechazo a suspensión del decreto

La acción de tutela presentada por Paloma Valencia y Gabriel Vallejo contra el decreto de emergencia económica fue admitida para estudio por un juez de la República


Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, presentó una tutela contra el decreto de emergencia económica impulsado por el Gobierno Petro - crédito Colprensa

Un juez admitió para estudio la tutela presentada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, contra el decreto expedido por el Gobierno que declaró el estado de emergencia económica y social en Colombia.

La decisión judicial implica que el proceso seguirá su curso mientras el decreto sigue vigente, informó El Tiempo.

En el texto oficial, el despacho judicial señaló: “Avóquese conocimiento de la presente acción de tutela presentada por Paloma Valencia Laserna y Gabriel Vallejo Chujfi en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dian, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales”.

El juez ordenó también la vinculación al proceso de la Corte Constitucional y el Congreso de la República, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del debate y evitar futuras nulidades.

Las entidades demandadas y vinculadas deberán pronunciarse sobre los hechos y fundamentos expuestos en la tutela, presentando sus excepciones e información relacionada en un plazo improrrogable de 24 horas tras la comunicación de la decisión, conoció el medio.

El despacho además advirtió que, en caso de no responder dentro de ese término, los hechos se tendrán por ciertos, circunstancia que permitiría al juez resolver el fondo del asunto salvo que se requieran pruebas adicionales.

El juez solicitó además a las entidades accionadas que entregaran copias de los trámites realizados para atender la solicitud de los demandantes y para garantizar sus derechos fundamentales, con el objetivo de integrar dichos antecedentes al expediente.

Negaron la suspensión provisional del decreto de Petro

A pesar de la aceptación de la tutela para su estudio, el juez negó la suspensión provisional del decreto de emergencia solicitada por Paloma Valencia y Gabriel Vallejo.

En el documento que conoció el medio se lee: “Negar a Paloma Valencia Laserna y Gabriel Vallejo Chujfi la medida provisional solicitada, todo de conformidad a la parte que motiva esta decisión”.

El estudio de la tutela continuará en los próximos días mientras el decreto presidencial mantiene su vigencia y las entidades involucradas presentan sus argumentos jurídicos ante el juez encargado del caso.

Congreso interrumpió receso legislativo para hacer control político a decreto de emergencia económica

El Senado de la República abrió un debate de control político sobre los decretos de emergencia económica emitidos por el Gobierno, en respuesta a la declaratoria para enfrentar el desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación para 2026.

El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, inauguró las sesiones extraordinarias recalcando que “se están vulnerando principios democráticos y desconociendo la decisión de una rama independiente del poder público”.


El Senado abrió una sesión durante su receso para debatir control político en contra del decreto impulsado por el Gobierno Petro - crédito Senado

La iniciativa fue impulsada por el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), que presentó una proposición respaldada por unanimidad y apoyada por congresistas de diferentes partidos.

Motoa señaló la necesidad de analizar tanto el decreto de emergencia como el empréstito de cerca de 23 billones de pesos acordado con una entidad cuestionada, en contra el uso reiterado de mecanismos excepcionales cuando las iniciativas del Ejecutivo no prosperan en el Congreso.

Durante la sesión plenaria virtual, Motoa insistió en que el Ejecutivo ha ignorado la independencia del Legislativo, por lo que pidió convocar de inmediato el debate de control político.

El senador Efraín Cepeda, expresidente del Congreso, argumentó que “no están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no es un hecho sobreviniente”, atribuyendo el déficit presupuestal al fracaso de las reformas tributarias, situación que, según él, era previsible.


Petro defendió el decreto de emergencia económica de las críticas de Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X

Cepeda cuestionó el crecimiento del gasto público y sugirió que el déficit podría cubrirse con recortes en otras partidas, calificando el decreto de emergencia como innecesario. Añadió que el Congreso debe ejercer control político para mantener el equilibrio de poderes.

El Senado citó a los ministros del Gobierno para que expliquen ante el país los argumentos constitucionales y legales que sustentan la declaratoria de emergencia económica y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

