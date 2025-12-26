Colombia

Videos de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc: habitantes de Tibú, Norte de Santander, ruegan por su vida

Las imágenes captadas documentan los instantes de angustia de la población mientras suplicaban entre gritos que cesara el ataque, advirtiendo la presencia de menores de edad

Guardar
Enfrentamientos Disidencias De Las Farc Y El ELN - Tibú, Norte De Santander - crédito redes sociales/X

Videos grabados en el departamento del Norte de Santander muestran intensos enfrentamientos entre grupos armados ilegales registrados el 25 de diciembre de 2025.

En el km 16 de la vía Tibú–La Gabarra, el fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc generó una situación crítica y obligó a los habitantes de la zona a buscar resguardo en una escuela. Las imágenes captadas documentan los instantes de angustia de la población mientras suplicaban entre gritos que cesara el ataque, advirtiendo la presencia de menores de edad.

En la grabación se escucha como algunas personas pretenden salvaguardar la vida de los menores: “Aquí hay niños, aquí hay niños, por Dios”.

Durante el incidente, la ambulancia de La Gabarra fue interceptada y obligada a regresar por un retén controlado por uno de los grupos armados, impidiendo su trayecto hacia el Hospital de Tibú. Las bajas entre los dos bandos que se pudieron haber presentado siguen sin ser confirmadas.

Crisis en el Catatumbo obliga a Consejo de Seguridad

Más de 300 familias campesinas debieron abandonar sus hogares en Catatumbo como resultado de la agudización de los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley, hecho que obligó a las autoridades a convocar un Consejo de Seguridad extraordinario para la mañana del viernes 26 de diciembre en la región, según informó Semana.

Enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc obligaron al desplazamiento de cientos de familias en Tibú, Norte de Santander - crédito @jhonjacome/X

En medio de la escalada del conflicto armado, las comunidades han visto comprometida su seguridad y permanencia en el territorio, lo que llevó a la vicepresidenta Francia Márquez a demandar con urgencia el restablecimiento de las condiciones necesarias para el retorno y el ejercicio pleno de sus derechos.

En el pronunciamiento que realizó en su cuenta de X, Márquez instó a brindar apoyo humanitario inmediato y exigir la intervención de la comunidad internacional ante el desplazamiento forzado, subrayando la gravedad de la situación.

La vicepresidenta escribió: “Hago un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para que se brinde apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas por el desplazamiento que se ha presentado de nuevo en esta zona del país, a raíz de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, y para que se adopten medidas reales y efectivas para prevenir esta situación”.

Francia Márquez sobre el enfrentamiento
Francia Márquez sobre el enfrentamiento de grupos armados en Tibú, Norte de Santander - crédito @FranciaMarquezM/X

Desde el finalizar de la tarde del jueves, tropas del Ejército Nacional ingresaron al área en conflicto para intentar contener las hostilidades, según confirmaron fuentes militares al medio de comunicación. Estas labores buscan restablecer el orden y facilitar la atención de las personas afectadas.

Autoridades sobre la crisis en la región

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado por medio de su cuenta de X, horas después de haber iniciado los enfrentamientos, al ELN y al Frente 33 a detener los enfrentamientos en Catatumbo y facilitar el acceso de misiones médicas y humanitarias a comunidades afectadas en La Gabarra, Tibú, donde la escalada de violencia ha dejado heridos y ha generado el desplazamiento forzado de cientos de familias.

Iris Marín utilizó sus redes
Iris Marín utilizó sus redes sociales para exigir el cese de los combates y el ingreso de personal médico a La Gabarra, en Tibú. - crédito @MarnIris/X

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) reportó que en 2025, al menos 200.000 personas han resultado afectadas por el escalamiento del conflicto armado en municipios del Catatumbo, lo que equivale al 53% de la población de la subregión.

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y autoridades locales indican que cerca de 250 personas han sido desplazadas en las últimas 24 horas, procedentes principalmente de Tibú y El Tarra, y reubicadas en ciudades como Cúcuta y Ocaña. En Cúcuta, se registró la llegada de 54 núcleos familiares, alrededor de 200 personas; en Ocaña arribaron 11 familias, unas 50 personas.

