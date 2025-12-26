Variel Sánchez reveló que estuvo a punto de ahogarse durante el rodaje de ‘El Paseo 8′: “Una experiencia horrible”

El actor Variel Sánchez relató el incidente que vivió bajo el agua en pleno rodaje - crédito @varielsanchez / Instagram

El actor colombiano Variel Sánchez vivió un episodio de riesgo al sufrir una emergencia bajo el agua mientras grababa escenas para la película El Paseo 8, la luna de hiel.

Según recogió Noticias Caracol, el intérprete de reconocidas producciones narró que estuvo a punto de ahogarse durante la realización de una escena de buceo en el mar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una entrevista para las redes sociales de Caracol Televisión, Sánchez explicó que el incidente se originó por el uso de una barba abundante, necesaria para su personaje. “Teníamos unas escenas acuáticas y la barba era muy grande, entonces las caretas de buceo no sellan muy bien con la barba. Cuando uno baja, las caretas empiezan a coger presión y si hay mucha presión, se mete el agua entonces se te llena”, relató el actor en una entrevista para Caracol Televisión.

El actor reveló que casi se ahoga en una de las escenas del 'Paseo 8' - crédito @varielsanchez / Instagram

La situación se complicó cuando, mientras intentaba realizar la maniobra recomendada para expulsar el agua de la careta, Sánchez inhaló accidentalmente el líquido salino. “Tuve un reflejo como a cinco metros y respiré y tomé el agua, y fue una experiencia horrible. Ellos allá como pescaditos y yo tosiendo”, expresó el actor. El resto del elenco ya se encontraba bajo el agua esperando su llegada. A pesar del susto, Sánchez logró recuperarse rápidamente y la emergencia no pasó a mayores.

La anécdota de Variel Sánchez generó reacciones mixtas entre sus seguidores. Algunos expresaron preocupación por la magnitud del incidente, mientras otros tomaron la situación con humor. Comentarios como “Dios mío”, “Cuidado, eso no es para reírse” y “Mucho cuidado” se destacaron en redes sociales.

La octava entrega de la saga, titulada El Paseo 8, la luna de hiel, se estrenó en cines colombianos el 25 de diciembre. La película, producida por Dago García Producciones y Caracol Televisión, presenta la historia de Rosa y Pierre, una pareja que viaja a Colombia para contraer matrimonio y disfrutar su luna de miel. El elenco incluye a figuras como Maya Zapata, Victoria Ortiz, Constanza Hernández, Daniela Tapia, Erick Cañete y Fernando Memije.

La película explora los desafíos, secretos y complicidades de una familia moderna, con un toque latinoamericano y una mirada emotiva - crédito Dago Garcia Producciones

La producción de El Paseo 8 se ha consolidado como una tradición cinematográfica en la temporada navideña en Colombia. En palabras de los productores, la trama explora los desafíos y secretos familiares que rodean la unión de la pareja protagonista, mientras los suegros del novio intentan impedir la boda.

El relato de Variel Sánchez sobre el incidente en el mar ha sumado un elemento adicional de interés al lanzamiento de la cinta, que continúa atrayendo a los fanáticos del cine nacional a las salas durante el fin de año.

Lina Tejeiro habló de la mala experiencia que tuvo con Variel en un set de grabación

La dinámica detrás de las escenas románticas en las telenovelas suele generar gran interés entre los seguidores de las producciones y sus protagonistas. En una reciente conversación con Juanpis González, la actriz Lina Tejeiro abordó con sinceridad cómo fue su experiencia al compartir escenas sentimentales con Variel Sánchez y Juan Guilera, dos de sus compañeros de reparto en Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

La actriz no solo habló de la química en pantalla, sino que también reveló detalles poco conocidos sobre la preparación y las diferencias entre ambos actores a la hora de grabar este tipo de escenas.

Lina relató que el primer acercamiento con Variel Sánchez en el set de la segunda versión de Nuevo rico, nuevo pobre no fue tan fluido como muchos esperarían. Aunque ambos se conocían desde hacía años, nunca antes habían interpretado a una pareja.

El primer día de grabación no incluyó besos, pero al segundo día tuvieron que rodar una escena romántica. “Parecíamos dos pescados”, contó la actriz, explicando que ambos abrían la boca al mismo tiempo, lo que generó una situación incómoda y poco natural.

El carisma de la artista no opacó la historia que estaba contando - crédito Lina y Juan / TikTok

“Yo corté la escena y le dije: ‘No, marica, tú no sabes besar, huevón’”, recordó Tejeiro entre risas. Tras ese momento, ambos decidieron ponerse de acuerdo y coordinar mejor sus movimientos para lograr una escena más creíble. Finalmente, Lina reconoció que Variel Sánchez “besa bien a su manera”.

La conversación tomó un giro inesperado cuando Lina Tejeiro comparó la experiencia con la del actor argentino Juan Guilera. “Besa más rico Juan Guilera. O sea, Variel besa bien, no es que bese mal. Pero me entendí mejor con Juan Guilera”, confesó la actriz, dejando en claro su preferencia por el estilo de su compañero extranjero en las escenas románticas.