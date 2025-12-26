Ryan Castro sorprendió con el lujoso reloj que recibió en Navidad: costaría cientos de millones de pesos

Ryan Castro compartió con sus seguidores el costoso obsequio recibido durante las fiestas decembrinas - crédito @ryancastro / Instagram

El cantante colombiano Ryan Castro vivió unas fiestas decembrinas rodeado de atención y comentarios en redes sociales, tras compartir una imagen que desató la conversación entre sus seguidores.

El artista publicó en sus historias de Instagram el regalo que recibió en Navidad: un exclusivo reloj de alto costo.

Figura destacada del género urbano, Castro ha consolidado su carrera en los últimos años tanto en Colombia como en otros países de la región. Su presencia en eventos musicales y la constante interacción con sus fanáticos a través de redes sociales han fortalecido su posición como referente del movimiento urbano.

Durante las festividades de fin de año, participó en diversos encuentros en Medellín, su ciudad natal, incluida una jornada musical junto al exfutbolista Richy, que generó modificaciones temporales en la movilidad de la zona noroccidental.

En la imagen difundida, el cantante aparece luciendo el accesorio de la marca Patek Philippe Nautilus y acompañando la fotografía con una frase sencilla: “El niño Dios me quiere mucho, soy un muchacho juicioso”. Esta publicación se viralizó rápidamente, debido al interés por el tipo de obsequio recibido y la breve declaración compartida por el propio artista.

La reacción de los fanáticos se centró tanto en el gesto personal como en el momento profesional que atraviesa Castro, quien mantiene una comunicación cercana con sus seguidores, mostrando aspectos de su día a día y de su trayectoria musical.

El cantante mostró en Instagram el lujoso accesorio de alta relojería suiza, valorado en más de 1.000 millones de pesos colombianos - crédito @ryancastro/ Instagram

La atención se dirigió especialmente al reloj exhibido, una pieza de una reconocida marca suiza de relojería de lujo, fabricada en oro rosa. Este tipo de accesorios no solo se consideran objetos de uso cotidiano, sino también piezas de colección por su fabricación limitada y el prestigio de la marca.

De acuerdo con estimaciones del mercado internacional, el valor de este reloj se sitúa entre 180.000 y 200.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 800 y 1.000 millones de pesos colombianos, según la tasa de cambio vigente. El precio alcanzó gran notoriedad en los comentarios de seguidores y medios del espectáculo, resaltando el crecimiento del cantante en la industria y el nivel de sus adquisiciones personales.

El reloj Patek Philippe Nautilus, uno de los modelos más codiciados de la alta relojería suiza, alcanza precios entre 313 y 1.400 millones de pesos colombianos, dependiendo del modelo y su estado de conservación. Algunas versiones en oro rosa o blanco pueden superar los 800 millones de pesos, reflejando la exclusividad y el prestigio de la marca dentro del mercado internacional de lujo.

El cantente suele presumir sus lujos que superan los cientos de millones de pesos - crédito @ryancastro/IG

El reguetonero suele presumir sus lujosas compras en redes sociales

Ryan Castro suele destacar aspectos de su vida personal marcados por el lujo. En los últimos meses, el cantante ha mostrado en repetidas ocasiones su gusto por los bienes de alto valor, primero al revelar su exclusiva colección de carros.

Hace unos meses Ryan Castro difundió a través de su cuenta de Instagram una serie de imágenes y videos en los que aparece rodeado de vehículos de alta gama, entre los que resaltan una Hummer y una Mercedes-Benz GWagon modelo 2025, ambas en color rojo, así como varias motocicletas y otros automóviles de lujo.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje celebratorio en el que el artista expresó su emoción por las nuevas adquisiciones y compartió el mensaje: “Los totes del Awoo. Las 2 Nuevas bebes HUMMER y GWAGON 2025. Háblame de esa grosería. Lo más agogooo GTA en vida real”. Esta muestra de ostentación fue recibida con elogios y críticas, abriendo un debate entre usuarios sobre el mensaje que transmite el cantante a sus seguidores más jóvenes.

Esta es la lujosa colección de carros de Ryan Castro en Colombia - crédito @ryancastro/IG

La atención sobre la publicación creció cuando J Balvin intervino en la conversación digital con un comentario irónico: “¿Si está ahorrando?”. Esta frase generó una avalancha de respuestas entre la audiencia, dividida entre quienes interpretaron el mensaje como un chiste entre colegas y quienes lo vieron como una advertencia sobre el manejo de la riqueza en figuras públicas jóvenes.

De acuerdo con las imágenes difundidas, Ryan Castro posee una Mercedes-AMG Clase G, cuyo valor parte desde 1.399 millones de pesos colombianos, y una Hummer EV, con un precio de referencia cercano a los 800 millones de pesos, dependiendo de las características del modelo. Tras un accidente automovilístico en febrero de 2024, el cantante renovó su garaje y sumó nuevas adquisiciones, lo cual también fue documentado en sus redes sociales. Además de los automóviles, Castro aprovechó el espacio para mostrar otros elementos de lujo, como anillos y relojes con diamantes.