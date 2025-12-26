Colombia

Reportan 825 lesionados por pólvora tras la celebración de la Navidad en Colombia: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, los más afectados

Estadísticas recientes muestran incidentes en diferentes regiones y grupos etarios, con un seguimiento especial a menores involucrados. Autoridades emiten recomendaciones para evitar más emergencias en medio de la temporada festiva

Guardar
Antioquia lidera el número de
Antioquia lidera el número de casos de quemados por pólvora en 2024, seguido por Bogotá, Norte de Santander y Cauca, según datos oficiales - crédito Freepik

El Instituto Nacional de Salud (INS) entregó su reporte preliminar sobre la vigilancia intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica, intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol en Colombia, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 25 de diciembre.

Según la información difundida por el INS, en todo el territorio nacional se han notificado 825 casos de personas lesionadas por pólvora pirotécnica, lo que representa una variación del 5,1% respecto al mismo corte en la temporada 2024. Del total de casos, 267 (32,3%) corresponden a menores de 18 años y, de estos, 29 casos involucraron a menores que se encontraban en compañía de adultos bajo los efectos del alcohol. Hasta la fecha, no se han reportado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

  • Las lesiones se han presentado en diversas regiones del país. El INS detalló la notificación de casos así: Antioquia (119 casos)
  • Bogotá (70)
  • Norte de Santander (48)
  • Cauca (45)
  • Atlántico (42)
  • Cundinamarca (41)
  • Barranquilla (36)
  • Nariño (31)
  • Valle del Cauca (30)
  • Cali (27)
  • Santander (27)
  • Córdoba (26)
  • Caldas (26)
  • Tolima (26)
  • Cesar (26)
  • Huila (24)
  • Magdalena (24)
  • Boyacá (22)
  • Bolívar (16)
  • Quindío (15)
  • Risaralda (14)
  • Meta (14)
  • Cartagena (13)
  • Sucre (10)
  • Buenaventura (10)
  • Arauca (8)
  • Casanare (7)
  • Putumayo (6)
  • Chocó (6)
  • La Guajira (5)
  • Santa Marta (4)
  • Guaviare (3)
  • Caquetá (1)
  • Amazonas (1)
  • San Andrés (1)
El 32,3% de las personas
El 32,3% de las personas lesionadas por pólvora en Colombia son menores de 18 años, sumando 267 casos, incluyendo 29 menores acompañados por adultos bajo efectos del alcohol - crédito Colprensa

En lo concerniente a la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informó, a través del sistema SaluData y su monitoreo institucional, que durante la noche de Navidad se registraron 16 personas lesionadas con pólvora.

De acuerdo con el balance, en Bogotá la cifra acumulada de afectados en la temporada alcanza los 70 casos, de los cuales 51 son adultos y 19 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Se especifica que dos de los menores estaban acompañados de adultos bajo el efecto del alcohol al momento del incidente.

Las lesiones se distribuyeron en las siguientes localidades de Bogotá:

  • Engativá (12 casos)
  • Bosa (8)
  • Suba (8)
  • Usme (6)
  • San Cristóbal (5)
  • Kennedy (5)
  • Ciudad Bolívar (4)
  • Santa Fe (4)
  • Usaquén (4)
  • Fontibón (3)
  • Los Mártires (3)
  • Chapinero (2)
  • Tunjuelito (2)
  • Puente Aranda (2)
  • Teusaquillo (1)
  • Antonio Nariño (1)
Engativá, Bosa y Suba concentran
Engativá, Bosa y Suba concentran la mayor cantidad de lesiones por pólvora en Bogotá, mientras otras localidades también presentan casos relevantes - crédito Montaje Infobae

Respecto a la ubicación anatómica de las lesiones en Bogotá, el reporte indica que las manos concentran el mayor número de casos (44), seguidas de la cara (18), ojo (9), miembro inferior (6), miembro superior (6) y cuello (4).

La administración distrital reiteró su llamado a las familias para evitar la compra y manipulación de pólvora, especialmente por parte de menores de edad, a fin de prevenir lesiones de por vida y afectaciones graves a la salud.

Entre las recomendaciones, se recordó denunciar la venta y manipulación ilegal de pólvora a través de la Línea 123, acudir de inmediato a un centro médico en caso de quemaduras o lesiones, y aplicar únicamente agua fría en la zona afectada, evitando el uso de cremas o remedios caseros.

En el departamento de Cundinamarca, la Delegación Departamental de Bomberos reportó, en su boletín preliminar, que entre el 24 y el 25 de diciembre se presentaron 10 casos de personas lesionadas por pólvora, distribuidos en los siguientes municipios:

  • La Vega
  • Villeta
  • Facatativá
  • Mosquera
  • Albán
  • La Calera
  • San Cayetano
  • Madrid
  • Funza (menor)
  • Zipaquirá (menor)
En Cundinamarca se registran 40
En Cundinamarca se registran 40 afectados por pólvora, distribuidos en 25 municipios, con presencia significativa de menores y adultos lesionados en la temporada navideña - crédito Colprensa

El reporte señala que de los 10 lesionados, 2 son menores de edad y 8 adultos. El total acumulado de lesionados en Cundinamarca en la actual temporada asciende a 40 personas, distribuidas en 25 municipios. De los afectados, 11 son menores (3 femeninas y 8 masculinos), y 29 adultos (8 femeninas y 21 masculinos). Comparado con los registros de años anteriores, el total de lesionados en Cundinamarca se mantuvo estable respecto a 2024 (40 casos) y mostró una leve disminución frente a 2023 (41 casos, -2,4%).

La información proporcionada por las autoridades sanitarias y de emergencia es de carácter preliminar y está sujeta a actualización conforme avance la temporada de celebraciones de fin de año.

Temas Relacionados

Lesiones por pólvoraInstituto Nacional de SaludColombiaBogotáSalud públicaIntoxicacionesMetanolPirotecniaColombia-Noticias

Más Noticias

Mr. Stiven contó detalles del problema de salud de Yeferson Cossio: “Yo pensé que era una broma”

El ‘streamer’ estuvo con Cossio en las horas previas a que se produjera su problema de salud y dio su versión de los hechos

Mr. Stiven contó detalles del

Levantamiento del Pico y placa en Bogotá del viernes 26 de diciembre: estos son los vehículos que no podrán transitar

El Gobierno distrital autorizó la circulación de automóviles y camionetas sin restricción de placas durante la jornada de cierre de año

Levantamiento del Pico y placa

Petro tildó de mentiroso a Álvaro Uribe por criticar el decreto de emergencia económica y advertir consecuencias: “Busca que la ciudadanía pague”

El primer mandatario sostuvo que la desigualdad social creció enormemente en los gobiernos Uribe Vélez y Duque

Petro tildó de mentiroso a

En video: riña entre familiares en Bogotá dejó un hombre apuñalado, casos similares aumentaron durante la Navidad en la ciudad

Una serie de incidentes registrados en distintos barrios deja una preocupante huella durante las festividades. Cámaras y reportes evidencian el impacto en diferentes comunidades capitalinas

En video: riña entre familiares

Carolina Cruz y el conmovedor mensaje de Navidad de sus hijos a su abuelo: “Pronto juntos todos”

El padre de la presentadora viene atravesando durante los últimos años un delicado cuadro de salud

Carolina Cruz y el conmovedor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Mr. Stiven contó detalles del

Mr. Stiven contó detalles del problema de salud de Yeferson Cossio: “Yo pensé que era una broma”

Carolina Cruz y el conmovedor mensaje de Navidad de sus hijos a su abuelo: “Pronto juntos todos”

Karol G se disfrazó de ‘Mama Noel’ y jugó con el frío y el calor en una atrapante sesión de fotos con la Navidad como protagonista

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Proyecto Uno recupera su esencia noventera con ‘Back In Da House’: “Queríamos rescatar el sonido original de nosotros”

Deportes

Daniel Muñoz, elegido en el

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”