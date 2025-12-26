Reportan 825 lesionados por pólvora tras la celebración de la Navidad en Colombia: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, los más afectados

Antioquia lidera el número de casos de quemados por pólvora en 2024, seguido por Bogotá, Norte de Santander y Cauca, según datos oficiales - crédito Freepik

El Instituto Nacional de Salud (INS) entregó su reporte preliminar sobre la vigilancia intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica, intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol en Colombia, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 25 de diciembre.

Según la información difundida por el INS, en todo el territorio nacional se han notificado 825 casos de personas lesionadas por pólvora pirotécnica, lo que representa una variación del 5,1% respecto al mismo corte en la temporada 2024. Del total de casos, 267 (32,3%) corresponden a menores de 18 años y, de estos, 29 casos involucraron a menores que se encontraban en compañía de adultos bajo los efectos del alcohol. Hasta la fecha, no se han reportado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

En lo concerniente a la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informó, a través del sistema SaluData y su monitoreo institucional, que durante la noche de Navidad se registraron 16 personas lesionadas con pólvora.

De acuerdo con el balance, en Bogotá la cifra acumulada de afectados en la temporada alcanza los 70 casos, de los cuales 51 son adultos y 19 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Se especifica que dos de los menores estaban acompañados de adultos bajo el efecto del alcohol al momento del incidente.

Las lesiones se distribuyeron en las siguientes localidades de Bogotá:

Engativá (12 casos)

Bosa (8)

Suba (8)

Usme (6)

San Cristóbal (5)

Kennedy (5)

Ciudad Bolívar (4)

Santa Fe (4)

Usaquén (4)

Fontibón (3)

Los Mártires (3)

Chapinero (2)

Tunjuelito (2)

Puente Aranda (2)

Teusaquillo (1)

Antonio Nariño (1)

Respecto a la ubicación anatómica de las lesiones en Bogotá, el reporte indica que las manos concentran el mayor número de casos (44), seguidas de la cara (18), ojo (9), miembro inferior (6), miembro superior (6) y cuello (4).

La administración distrital reiteró su llamado a las familias para evitar la compra y manipulación de pólvora, especialmente por parte de menores de edad, a fin de prevenir lesiones de por vida y afectaciones graves a la salud.

Entre las recomendaciones, se recordó denunciar la venta y manipulación ilegal de pólvora a través de la Línea 123, acudir de inmediato a un centro médico en caso de quemaduras o lesiones, y aplicar únicamente agua fría en la zona afectada, evitando el uso de cremas o remedios caseros.

En el departamento de Cundinamarca, la Delegación Departamental de Bomberos reportó, en su boletín preliminar, que entre el 24 y el 25 de diciembre se presentaron 10 casos de personas lesionadas por pólvora, distribuidos en los siguientes municipios:

La Vega

Villeta

Facatativá

Mosquera

Albán

La Calera

San Cayetano

Madrid

Funza (menor)

Zipaquirá (menor)

El reporte señala que de los 10 lesionados, 2 son menores de edad y 8 adultos. El total acumulado de lesionados en Cundinamarca en la actual temporada asciende a 40 personas, distribuidas en 25 municipios. De los afectados, 11 son menores (3 femeninas y 8 masculinos), y 29 adultos (8 femeninas y 21 masculinos). Comparado con los registros de años anteriores, el total de lesionados en Cundinamarca se mantuvo estable respecto a 2024 (40 casos) y mostró una leve disminución frente a 2023 (41 casos, -2,4%).

La información proporcionada por las autoridades sanitarias y de emergencia es de carácter preliminar y está sujeta a actualización conforme avance la temporada de celebraciones de fin de año.