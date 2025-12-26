Petro tildó de mentiroso a Álvaro Uribe por criticar el decreto de emergencia económica y advertir consecuencias: “Busca que la ciudadanía pague”

Petro tildó de mentiroso a Álvaro Uribe por criticar el decreto de emergencia económica y advertir consecuencias - crédito Colprensa/Presidencia

El 25 de diciembre de 2025, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, utilizó sus redes sociales para referirse a la decisión de la Corte Constitucional de no interrumpir la vacancia para estudiar el decreto de emergencia económica establecida por el Gobierno de Gustavo Petro.

Así mismo, volvió a insistir en que la tutela impuesta por Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, ante el alto tribunal es, según él, la única manera para salvaguardar los derechos de los colombianos.

“Yo no cuestiono la decisión de la Corte porque el Consejo de la Judicatura no puede suspender la vacancia regida por Ley Estatutaria. Pienso que una tutela podría proteger a los ciudadanos de los abusos del Gbno al menos mientras termina la vacancia de la Corte (sic)”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

En reacción a las declaraciones del aspirante al Senado, el presidente Petro publicó un extenso mensaje en el que defendió su propuesta para obtener recursos y financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Para empezar, señaló que las medidas implementadas en la administración de Iván Duque fueron, en su criterio, el inicio del problema fiscal en Colombia, que aumentaron la desigualdad y la economía de los colombianos de a pie.

“¿Proteger a los ciudadanos, o al 0,6% de ellos, que son los más ricos de Colombia? Ya usted Uribe y su amigo Duque, nos llenaron de reformas tributarias, la de Carrasquilla la derrotó el pueblo, y todas, sin excepción se trataron de IVA al consumo popular, exoneraron más a los más poderosos”, expuso el mandatario colombiano.

Y agregó: “Creció enormemente la desigualdad social en sus gobiernos: señor Uribe y en el de Duque. Iniciaron el estallido social. En mi gobierno presenté unas reformas tributarias contrarias a las suyas, todas iban a los sectores más ricos de la sociedad, a la primera le quitaron la progresividad cuando decidieron derogar la no deducibilidad en el impuesto de renta, de las regalías a las que tenemos derecho constitucionalmente por ser dueños, como Nación, del petróleo, el carbón, el oro y lo que está bajo el subsuelo (sic)”.

El presidente Petro también sostuvo que las propuestas de reforma tributaria que presentó ante el Legislativo a lo largo de su mandato fueron rechazadas, a su juicio, por la voluntad del líder político del Centro Democrático.

“En las otras reformas tributarias que presenté, aún con mayor progresividad que la de Ocampo, es decir apuntaban a un recaudo de impuestos a los más ricos del país, simplemente, usted expresidente Uribe, con la institucionalidad que aún controla, pues gobernó casi todo lo que llevamos de este siglo, no permitió aprobarlas en el Congreso (sic)”.

Incluso, señaló que las críticas de Uribe Vélez contra la emergencia económica que decretó tienen como objetivo proteger a las personas más ricas del país, evitando que paguen más impuestos.

“Ahora quiere que el decreto de emergencia que ya expedí, porque entramos a una fase de deuda insostenible, lo hundan, usted no quiere que los megarricos de Colombia, el 0,6 % de la población colombiana, no pague un centavo en el 2026, después que el solo gobierno de Duque les entregó 70 billones en subsidios y provocaron que se disparará el déficit primario. Esos subsidios se financiaron con deuda pública expresidente”, aseveró el jefe de Estado.

A renglón seguido, afirmó: “Que los megarricos, el O,6% de la ciudadanía, no quieran devolver un peso de lo recibido, y que el expresidente Uribe y Duque, no sean capaces de aprobar las normas que lo permitan, es porque estamos en el máximo del egoísmo social y la irracionalidad económica. Si los megarricos y usted señor Uribe, no permiten volver la deuda sostenible pues está estallará en la próxima devaluación, hecho sobreviniente con la caída del precio del petróleo y otras circunstancias, y arruinarán a la nación”.

En ese sentido, Petro señaló que el plan de Uribe Vélez es que los colombianos paguen, a través de la deuda pública, los subsidios que otorgaron los gobiernos anteriores a los empresarios.

“Recuérdelo, expresidente Uribe, usted busca que la inmensa mayoría de la ciudadanía, le pagué, a través de la deuda pública, los subsidios entregados por ustedes a los megarricos y crea un nuevo subsidio de decenas de billones de pesos al poner una tasa real de interés por encima de la tasa real de crecimiento económico. Así que no diga más mentiras señor expresidente Álvaro Uribe. No engañe más al pueblo, los falsos posítivos se descubren, igual que las fosas comunes en Antioquía”, concluyó Petro.