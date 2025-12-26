Colombia

Petro tildó de mentiroso a Álvaro Uribe por criticar el decreto de emergencia económica y advertir consecuencias: “Busca que la ciudadanía pague”

El primer mandatario sostuvo que la desigualdad social creció enormemente en los gobiernos Uribe Vélez y Duque

Guardar
Petro tildó de mentiroso a
Petro tildó de mentiroso a Álvaro Uribe por criticar el decreto de emergencia económica y advertir consecuencias - crédito Colprensa/Presidencia

El 25 de diciembre de 2025, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, utilizó sus redes sociales para referirse a la decisión de la Corte Constitucional de no interrumpir la vacancia para estudiar el decreto de emergencia económica establecida por el Gobierno de Gustavo Petro.

Así mismo, volvió a insistir en que la tutela impuesta por Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, ante el alto tribunal es, según él, la única manera para salvaguardar los derechos de los colombianos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Álvaro Uribe defendió la tutela
Álvaro Uribe defendió la tutela del Centro Democrático sobre el decreto de emergencia económica de Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Yo no cuestiono la decisión de la Corte porque el Consejo de la Judicatura no puede suspender la vacancia regida por Ley Estatutaria. Pienso que una tutela podría proteger a los ciudadanos de los abusos del Gbno al menos mientras termina la vacancia de la Corte (sic)”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

En reacción a las declaraciones del aspirante al Senado, el presidente Petro publicó un extenso mensaje en el que defendió su propuesta para obtener recursos y financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Para empezar, señaló que las medidas implementadas en la administración de Iván Duque fueron, en su criterio, el inicio del problema fiscal en Colombia, que aumentaron la desigualdad y la economía de los colombianos de a pie.

Petro defendió el decreto de
Petro defendió el decreto de emergencia económica de las críticas de Álvaro Uribe - crédito @petrogustavo/X

“¿Proteger a los ciudadanos, o al 0,6% de ellos, que son los más ricos de Colombia? Ya usted Uribe y su amigo Duque, nos llenaron de reformas tributarias, la de Carrasquilla la derrotó el pueblo, y todas, sin excepción se trataron de IVA al consumo popular, exoneraron más a los más poderosos”, expuso el mandatario colombiano.

Y agregó: “Creció enormemente la desigualdad social en sus gobiernos: señor Uribe y en el de Duque. Iniciaron el estallido social. En mi gobierno presenté unas reformas tributarias contrarias a las suyas, todas iban a los sectores más ricos de la sociedad, a la primera le quitaron la progresividad cuando decidieron derogar la no deducibilidad en el impuesto de renta, de las regalías a las que tenemos derecho constitucionalmente por ser dueños, como Nación, del petróleo, el carbón, el oro y lo que está bajo el subsuelo (sic)”.

El presidente Petro también sostuvo que las propuestas de reforma tributaria que presentó ante el Legislativo a lo largo de su mandato fueron rechazadas, a su juicio, por la voluntad del líder político del Centro Democrático.

“En las otras reformas tributarias que presenté, aún con mayor progresividad que la de Ocampo, es decir apuntaban a un recaudo de impuestos a los más ricos del país, simplemente, usted expresidente Uribe, con la institucionalidad que aún controla, pues gobernó casi todo lo que llevamos de este siglo, no permitió aprobarlas en el Congreso (sic)”.

Incluso, señaló que las críticas de Uribe Vélez contra la emergencia económica que decretó tienen como objetivo proteger a las personas más ricas del país, evitando que paguen más impuestos.

Petro señaló que Álvaro Uribe
Petro señaló que Álvaro Uribe está protegiendo a los megaricos del país - crédito @petrogustavo/X

“Ahora quiere que el decreto de emergencia que ya expedí, porque entramos a una fase de deuda insostenible, lo hundan, usted no quiere que los megarricos de Colombia, el 0,6 % de la población colombiana, no pague un centavo en el 2026, después que el solo gobierno de Duque les entregó 70 billones en subsidios y provocaron que se disparará el déficit primario. Esos subsidios se financiaron con deuda pública expresidente”, aseveró el jefe de Estado.

A renglón seguido, afirmó: “Que los megarricos, el O,6% de la ciudadanía, no quieran devolver un peso de lo recibido, y que el expresidente Uribe y Duque, no sean capaces de aprobar las normas que lo permitan, es porque estamos en el máximo del egoísmo social y la irracionalidad económica. Si los megarricos y usted señor Uribe, no permiten volver la deuda sostenible pues está estallará en la próxima devaluación, hecho sobreviniente con la caída del precio del petróleo y otras circunstancias, y arruinarán a la nación”.

En ese sentido, Petro señaló que el plan de Uribe Vélez es que los colombianos paguen, a través de la deuda pública, los subsidios que otorgaron los gobiernos anteriores a los empresarios.

“Recuérdelo, expresidente Uribe, usted busca que la inmensa mayoría de la ciudadanía, le pagué, a través de la deuda pública, los subsidios entregados por ustedes a los megarricos y crea un nuevo subsidio de decenas de billones de pesos al poner una tasa real de interés por encima de la tasa real de crecimiento económico. Así que no diga más mentiras señor expresidente Álvaro Uribe. No engañe más al pueblo, los falsos posítivos se descubren, igual que las fosas comunes en Antioquía”, concluyó Petro.

Temas Relacionados

Gustavo PetroÁlvaro UribeEmergencia económicaPetro emergencia económicaPetro y UribeConsecuencias de emergencia económicaImpuestosColombianos impuestosReforma tirubutariaColombia-Noticias

Más Noticias

Levantamiento del Pico y placa en Bogotá del viernes 26 de diciembre: estos son los vehículos que no podrán transitar

El Gobierno distrital autorizó la circulación de automóviles y camionetas sin restricción de placas durante la jornada de cierre de año

Levantamiento del Pico y placa

En video: riña entre familiares en Bogotá dejó un hombre apuñalado, casos similares aumentaron durante la Navidad en la ciudad

Una serie de incidentes registrados en distintos barrios deja una preocupante huella durante las festividades. Cámaras y reportes evidencian el impacto en diferentes comunidades capitalinas

En video: riña entre familiares

Carolina Cruz y el conmovedor mensaje de Navidad de sus hijos a su abuelo: “Pronto juntos todos”

El padre de la presentadora viene atravesando durante los últimos años un delicado cuadro de salud

Carolina Cruz y el conmovedor

Karol G se disfrazó de ‘Mama Noel’ y jugó con el frío y el calor en una atrapante sesión de fotos con la Navidad como protagonista

La ‘Bichota’ dio de qué hablar con una sesión fotográfica en la que portó un bikini y un gorro navideño que causó sensación entre sus fans

Karol G se disfrazó de

Propietarios y empresas con matrícula de arrendador deben realizar este trámite obligatorio para mantener la autorización en 2026

El no presentar el informe anual en el plazo establecido puede acarrear consecuencias financieras y la pérdida de la habilitación para operar en el mercado de arrendamiento urbano en Bogotá

Propietarios y empresas con matrícula
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz y el conmovedor

Carolina Cruz y el conmovedor mensaje de Navidad de sus hijos a su abuelo: “Pronto juntos todos”

Karol G se disfrazó de ‘Mama Noel’ y jugó con el frío y el calor en una atrapante sesión de fotos con la Navidad como protagonista

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Proyecto Uno recupera su esencia noventera con ‘Back In Da House’: “Queríamos rescatar el sonido original de nosotros”

El emotivo mensaje de Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, al no poder pasar Navidad con la empresaria

Deportes

Daniel Muñoz, elegido en el

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”