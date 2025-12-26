Misión médica de la Cruz Roja en feria comunera de Cali terminó con el vehículo oficial vandalizado y saqueado

Un vehículo de la Cruz Roja Valle fue vandalizado y saqueado en Chiminangos, al norte de Cali, durante labores humanitarias en las ferias comuneras - crédito Redes sociales/Facebook

Un indignante hecho delictivo se registró en la noche del jueves 25 de diciembre de 2025, hacia las 10:00 p. m., en el norte de Cali, en el desarrollo de las ferias comuneras de la Feria de Cali.

De acuerdo con los reportes preliminares del hecho, un vehículo institucional de la Cruz Roja Valle fue vandalizado y posteriormente saqueado en el sector de Chiminangos, mientras su personal voluntario realizaba labores humanitarias en ese sector de la comuna 5 durante el evento.

Entre los elementos robados se encontraban prendas de uso exclusivo del voluntariado, insumos destinados a la atención de primeros auxilios y documentos personales, según informó la entidad.

El comunicado de la Cruz Roja seccional Valle reportó el lamentable caso

La organización humanitaria detalló que la camioneta 4x4 se hallaba estacionada al momento del ataque, sin ocupantes en su interior.

El reporte oficial indicó que la ventana trasera del vehículo fue violentada, lo que facilitó el robo de los insumos esenciales para la labor de los equipos de socorro.

La Cruz Roja Valle explicó que la pérdida de estos materiales afecta de manera directa su capacidad de respuesta, especialmente en eventos masivos donde la presencia médica resulta crucial para la seguridad comunitaria.

La institución confirmó que ya se han efectuado las denuncias y procedimientos pertinentes ante las autoridades, con el objetivo de que se adelanten investigaciones por los daños y el hurto.

Además, reiteró su rechazo ante acciones que atenten contra la misión médica y humanitaria y realizó un llamado al respeto por la labor de sus voluntarios, así como por los vehículos y prendas que los identifican.

A pesar de la lamentable situación, la Cruz Roja Valle reafirmó su compromiso de continuar acompañando y atendiendo a la comunidad durante este tipo de eventos, especialmente en la temporada decembrina, periodo en el que aumenta la demanda de presencia humanitaria.

“La Institución humanitaria ya realizó los procedimientos ante las autoridades correspondientes debido a los daños causados y pide el respeto por la misión médica, los vehículos y las prendas de la organización. Se reitera el compromiso de la Cruz Roja y de su personal para brindar acompañamiento y atención en estos eventos y pide a las personas que tengan estos elementos abstenerse de utilizarlos y a quienes conozcan del paradero de los mismos, informarlo a la línea de emergencia de la Cruz Roja Valle #132″, indicó puntualmente.

Ocho homicidios marcaron la noche inaugural de la Feria de Cali

La noche inaugural de la Feria de Cali, 25 de diciembre de 2025, uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad, estuvo marcada por una serie de episodios violentos que dejaron un saldo de ocho homicidios en distintos sectores, según informaron las autoridades.

Los crímenes ocurrieron en la vía pública en barrios como Altos de Menga, Mojica II, Las Delicias, Poblado II, Urbanización Tequendama, Paraíso, Obrero y El Vergel. Las víctimas, todas hombres, tenían edades comprendidas entre 23 y 70 años.

De acuerdo con los datos oficiales, los ataques se perpetraron con armas de fuego y armas cortopunzantes. En algunos casos, las víctimas murieron en el lugar de los hechos, mientras que en otros fallecieron posteriormente en centros asistenciales a causa de la gravedad de las heridas.

Esta oleada criminal se produce en un contexto donde las cifras de homicidios mantienen una tendencia al alza - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Entre los casos más recientes figura el homicidio de un hombre de 36 años en el sector Colinas de Altos de Menga por arma de fuego y el asesinato de un hombre de 70 años en Urbanización Tequendama tras ser atacado con arma blanca. Estas cifras reafirman la posición de Cali como una de las ciudades colombianas con mayor tasa de mortalidad violenta.

El boletín diario de la Policía Metropolitana de Cali reportó que, además de los homicidios, se realizaron detenciones en varias zonas por delitos como hurto calificado, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Como resultado de estos operativos, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver, seis cartuchos y más de 90 gramos de estupefacientes. Varias personas requeridas judicialmente fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar información que contribuya a resolver los casos.

El Observatorio de Seguridad del Valle reportó que hasta la fecha, Cali ha registrado 1.037 asesinatos en 2025, lo que representa un incremento del 13 % respecto a 2024, es decir, 117 casos más, lo que evidencia el deterioro de la seguridad en la capital del Valle del Cauca.