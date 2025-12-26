Colombia

Gustavo Petro insistió en las críticas al programa de becas de Colfuturo: “Solo los ricos puden pagar esos créditos”

El cambio abre una etapa de debates sobre nuevos caminos de formación avanzada fuera del país para estudiantes de diferentes regiones y orígenes

La administración nacional terminará la cooperación de más de veinte años con la fundación, lo que impactará las opciones de posgrado en el extranjero para miles de estudiantes y alterará la movilidad académica internacional - crédito Presidencia

El Gobierno colombiano confirmó el retiro del financiamiento estatal al Programa Crédito Beca (PCB) de la Fundación Colfuturo, medida que entrará en vigor a partir de 2026 y pondrá fin a más de dos décadas de cooperación en la formación de profesionales para estudios avanzados en el extranjero.

La última convocatoria con recursos públicos se realizará en 2025, lo que afectará las oportunidades de miles de jóvenes colombianos interesados en cursar posgrados fuera del país y transformará uno de los principales canales de apoyo a la movilidad académica internacional.

La decisión oficial implica el cierre de una alianza que permitió a Colfuturo facilitar el acceso a maestrías y doctorados en universidades de prestigio internacional mediante un sistema de crédito educativo.

Entre la fundación y el Estado, se destinaron un total de USD 618 millones, 53% aportados por Colfuturo y 47% por el Estado, lo que permitió a 16.800 colombianos obtener títulos en el exterior y fortalecer el capital humano calificado nacional.

La resolución afectará la continuidad del principal esquema de apoyo educativo internacional, obligando a la fundación a replantear su sostenibilidad y a buscar alternativas tras el cese de la alianza estatal - crédito captura de pantalla / X

Con la retirada del apoyo estatal, la fundación deberá redefinir su operación y buscar nuevas vías de financiación para mantener el programa a partir de 2026.

El presidente Gustavo Petro criticó fuertemente la distribución de los recursos del PCB. Señaló que “solo el 1% de los recursos ha llegado a jóvenes del estrato 1, y apenas el 26% ha beneficiado a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que representan cerca del 80% de la población joven del país”.

Petro subrayó, en cambio, que “el 74 % de los recursos ha sido destinado a personas de estratos 4, 5 y 6, y que los estratos 5 y 6 concentran el 41% del total, pese a ser minoría”. El mandatario calificó este esquema como “miserable” y lo relacionó con la persistencia de la desigualdad. Además, cuestionó el modelo crediticio al afirmar:

“Dar 90 doctorados al año con créditos no le sirve a Colombia. Solo los ricos pueden pagarlos; los pobres terminan saliéndose de la carrera o endeudados, como ocurre con el Icetex. El crédito no es la salida”.

La resolución afectará la continuidad del principal esquema de apoyo educativo internacional, obligando a la fundación a replantear su sostenibilidad y a buscar alternativas tras el cese de la alianza estatal - crédito captura de pantalla / X

Frente a estas críticas, Colfuturo defendió la transparencia y el mérito como fundamentos de su proceso de selección. La entidad aseguró que “su modelo de selección se basa en criterios de mérito, excelencia académica y calidad de los programas”, y que toda la información referente a beneficiarios y resultados financieros está disponible públicamente para su consulta.

De acuerdo con la fundación, más de 3.000 colombianos han realizado estudios doctorales a través del PCB: 1.803 cursaron directamente un doctorado y otros 1.462 continuaron su formación doctoral tras obtener una maestría apoyada por el programa. Colfuturo reconoció que, tras el retiro estatal, deberá ajustar su modelo operativo y buscar nuevas fuentes de ingresos para garantizar la continuidad del programa más allá de 2026.

El Gobierno propuso sustituir el esquema de créditos por un modelo de formación internacional gratuita y masiva, con el objetivo de enviar hasta 10.000 estudiantes colombianos al año al extranjero, priorizando a jóvenes provenientes de sectores populares y regiones históricamente excluidas. Este cambio busca alejarse del endeudamiento individual y avanzar hacia una mayor equidad social en el acceso a educación avanzada fuera del país.

El presidente Petro también comparó la situación colombiana con la de Corea del Sur, país que, según sus declaraciones, envía anualmente 35.000 estudiantes al exterior y ha logrado una “sociedad del conocimiento” gracias a una mayor cobertura educativa. Ese ejemplo internacional fue presentado como referencia para el nuevo planteamiento gubernamental sobre movilidad y competitividad académica.

La decisión gubernamental de retirar el apoyo a Colfuturo transforma el panorama del acceso a estudios internacionales, abriendo un debate profundo sobre las futuras vías de movilidad y la igualdad en la educación avanzada nacional - crédito captura de pantalla / X

La decisión de retirar el financiamiento estatal a Colfuturo se enmarca en un debate nacional sobre los modelos de apoyo y el acceso equitativo a la educación superior en Colombia. Mientras se destacan los logros históricos del programa, las cifras sobre distribución por estrato social y las demandas de transformación del Gobierno intensifican la discusión sobre el futuro de las becas internacionales y la igualdad de oportunidades en la formación avanzada.

