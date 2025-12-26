El metro de Bogotá comienza este viernes las primeras pruebas con vagones en la Línea 1: así serán según la Alcaldía

Los vagones del Metro llegó a Bogotá serán puestos a prueba- crédito Alcaldía de Bogotá

El proyecto del Metro de Bogotá alcanza este viernes una nueva meta con el inicio de las pruebas dinámicas de los primeros vagones de la Línea 1, en una jornada liderada por el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, y con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán.

Según informó la Alcaldía, la fase de pruebas busca medir la capacidad de aceleración, frenado y la coordinación de las puertas, aspectos esenciales para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.

El proceso se llevará a cabo en la calle 49S #95A – 90, dirección a la que corresponde el patio taller de la Línea 1 del Metro, ubicado en la localidad de Bosa, a partir de las 9:40 a. m., después de haber culminado las pruebas eléctricas en las líneas férreas y las pruebas estáticas en las cocheras.

El objetivo es verificar el funcionamiento de los sistemas clave antes de avanzar hacia las etapas finales del proyecto, que cerrará el año con un avance del 70%, según las proyecciones e indicadores de avance que tiene la Alcaldía.

Durante la jornada, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, hará anuncios sobre los próximos pasos del Metro, considerado el principal sistema de transporte en desarrollo para la ciudad.

Las pruebas se realizará en el patio taller del metro de Bogotá, en Bosa - crédito Google Maps

Este 26 de diciembre también hay cierres nocturnos en la avenida Caracas por obras de la Línea 1 del Metro

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó nuevos cierres nocturnos en la avenida Caracas con calle 32 por cuenta de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Estas restricciones de paso se aplicaron el 23 de diciembre, pero también se contemplan para estos 26 y 29 de diciembre de 2025, con horarios comprendidos entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m. en cada jornada, e incluyen desvíos que se mantendrán hasta el jueves 8 de enero de 2026.

La medida responde a la necesidad de avanzar en la conformación del viaducto, bajo el contrato EMB-163-2019, en el límite de las localidades de Teusaquillo y Chapinero.

Obras del metro en la calle 32 con avenida Caracas, en el centro de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El plan contempla rutas alternas para vehículos particulares, que deberán redirigirse por la carrera 17 al norte y la calle 34 al oriente, entre otras vías establecidas, para quienes transiten en sentido occidente a oriente.

Quienes circulen de norte a sur por la carrera 13, con destino a la avenida calle 32 al occidente, tomarán la carrera 13 al sur y la avenida calle 26 al occidente.

Para el sentido oriente a occidente, el desvío será por la carrera 13A al sur, la calle 28 al oriente, la carrera 13 al sur y la avenida calle 26 al occidente.

Modificaciones en Transmilenio y transporte público

El transporte público también tendrá modificaciones temporales en sus recorridos. Las rutas A215, SE10, A537, 142, A134, A151, A809, A600 y L919 modificarán su trayecto desde la carrera 13A al sur y continuarán por la calle 28 al oriente, la carrera 13 al sur, la avenida calle 26 al occidente, entre otros tramos, antes de retomar su recorrido habitual. Las rutas A405, 787A, 56A, 593, 688, A642, 544A, 731 y 669 tendrán desvíos similares con salida por la carrera 16 al norte.

Las rutas 796A, 192 y A805 también ajustarán su trayecto incluyendo pasos por la carrera 15 al sur y la avenida calle 32 al occidente.

Este es el cierre que contempla la Administración Distrital para dar lugar a las obras del Metro - crédito Alcaldía de Bogotá

Los paraderos de transporte público sobre la avenida calle 32 serán reubicados. Los usuarios de los puntos 138A00 y 136A00 deberán trasladarse al paradero 135A00 ubicado en el costado sur de la avenida calle 32 entre carrera 17 y carrera 18.

Quienes utilicen el paradero 184A00 en la carrera 16 entre avenida calle 32 y calle 33, deberán emplear el 519A00 existente en la carrera 17 entre calle 33 y calle 33A.

Para los peatones, el tránsito estará habilitado por el costado sur de la intersección semaforizada de la avenida Caracas con avenida calle 32. Los ciclistas deberán compartir el paso peatonal y descender de la bicicleta a la altura de la avenida Caracas.

Las autoridades recomiendan a los peatones circular por las zonas designadas y realizar los cruces en los lugares señalizados. Los conductores deberán atender la señalización y las instrucciones de los auxiliares de tránsito y del personal dispuesto en el área de obra.