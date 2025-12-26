Colombia

Bogotá anunció la llegada de 1.004 nuevos policías y modernización de parque automotor para combatir la criminalidad en 2026

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la importancia de este refuerzo para enfrentar los retos de seguridad de la capital del país

Bogotá anunció la llegada de
Bogotá anunció la llegada de 1.004 nuevos policías y nuevo parque automotor para combatir la criminalidad en 2026 - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

Un total de 1.004 nuevos uniformados se suman a la Policía Metropolitana de Bogotá para reforzar la seguridad en la capital, según informó la alcaldía durante un acto en la Plaza de Bolívar. De ellos, 991 son patrulleros y 13 subtenientes, que se integrarán a labores de vigilancia, inteligencia, investigación criminal y prevención del delito.

El contingente llega acompañado de 327 motocicletas y 11 patrullas que modernizan el parque automotor, lo que, de acuerdo con el anuncio, permitirá aumentar la movilidad y la capacidad de reacción de los uniformados en sus funciones.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la importancia de este refuerzo para enfrentar los retos de seguridad de la capital del país - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante el evento, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, destacó la importancia de este refuerzo para enfrentar los retos de seguridad de la capital del país. “Celebramos la llegada de 1.004 nuevos uniformados a la Policía Metropolitana de Bogotá. La ciudad necesita más pie de fuerza, y esto que hoy se materializa es un paso muy importante para garantizar que tengamos la capacidad necesaria para enfrentar los desafíos en seguridad”, señaló.

La distribución del personal y recursos cubrirá localidades como Puente Aranda, Barrios Unidos, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usaquén, Teusaquillo, Chapinero y Engativá, además de especialidades estratégicas como Gaula Fuerza Disponible, Infancia y Adolescencia, Turismo, TransMilenio, Aeropuerto y Carabineros.

El contingente llega acompañado de
El contingente llega acompañado de 327 motocicletas y 11 patrullas que modernizan el parque automotor, lo que, de acuerdo con el anuncio, permitirá aumentar la movilidad y la capacidad de reacción de los uniformados en sus funciones - crédito Transmilenio

En 2025, Bogotá logró reducir nueve de los 11 delitos de alto impacto, según datos de la administración distrital. Entre los descensos más destacados está el hurto de automotores, que registra su nivel más bajo en los últimos ocho años, y el hurto al comercio, con una disminución cercana al 30 %. También se reportaron bajas en homicidios y denuncias por extorsión, resultados atribuidos al trabajo coordinado de la Policía, el Gaula, la Fiscalía y las autoridades locales.

Los nuevos policías cuentan con formación profesional: 24 son profesionales universitarios, 57 tecnólogos, 260 técnicos y 26 dominan otros idiomas, lo que fortalece la capacidad institucional ante diversos fenómenos delictivos.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, destacó el impacto de este refuerzo: “Hoy le entregamos a la ciudad 1.004 policías que vienen a reforzar todas las estrategias de seguridad, a enfrentar los fenómenos criminales y a trabajar de la mano con los ciudadanos para generar confianza y convivencia”.

Así mismo, 139 uniformados recibieron la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá como reconocimiento a su servicio profesional, honorable y comprometido durante los últimos 24 meses en favor de la seguridad, la convivencia y la protección de la vida.

Balance de la Policía Metropolitana de Bogotá en Navidad 2025

Balance de la Policía Metropolitana
Balance de la Policía Metropolitana de Bogotá en Navidad 2025 - crédito @SeguridadBOG / X

Las autoridades revelaron que en la noche del 24 de diciembre de 2025 y la madrugada del 25, se registraron 8 homicidios, frente a los 6 contabilizados en la misma fecha de 2024. El general Giovany Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, detalló que siete de estos homicidios se originaron por actos de intolerancia, con tres personas capturadas, todas por hechos cometidos con arma blanca. Además, se reportó un caso relacionado con sicariato y uno por arma de fuego. En cuanto a lesiones personales, el incremento de conflictos se reflejó en 1.314 riñas, que dejaron 719 lesionados, un 8 % menos que el año anterior, según precisó el general Cristancho.

La mayor concentración de hechos de intolerancia y enfrentamientos se produjo en localidades de Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe. Uno de los motivos más recurrentes en los reportes ciudadanos fue el ruido, acumulando 1.948 llamadas, mientras que la Policía impuso 210 comparendos por comportamientos que alteraron la convivencia, además de 221 órdenes de comparendo relacionadas con el uso de pólvora. En este contexto, se registraron 16 personas lesionadas por pólvora, conforme al reporte emitido por la Secretaría Distrital de Salud hasta las 2:00 p.m. del 25 de diciembre.

En términos de prevención y operativos durante diciembre de 2025, las autoridades informaron de una reducción del 28 % en homicidios, lo que representa 24 casos menos que en diciembre de 2024. La estrategia policial permitió la captura de 5.768 personas por distintos delitos desde el primer día del mes, destacando 258 detenciones por homicidio y 521 por porte ilegal de armas. Se realizaron incautaciones de 720 armas de fuego y 1.435 armas cortopunzantes solo el 24 de diciembre, medidas orientadas a disminuir los riesgos para la población.

