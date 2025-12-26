Álvaro Uribe lanzó advertencia sobre la constituyente que el Gobierno respalda: “Una estrategia electoral”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que hay una estrategia electoral detrás de la constituyente - crédito @AlvaroUribeVel/X

El 26 de diciembre de 2025, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, nueve ciudadanos, que representan a organizaciones y movimientos de la sociedad civil, inscribieron un comité promotor de la asamblea nacional constituyente. Deben recolectar más de tres millones firmas para avanzar en la iniciativa y que esta sea presentada ante el Congreso de la República, responsable de dirimir sobre su pertinencia.

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, respalda la propuesta de la ciudadanía. De hecho, durante meses, el primer mandatario estuvo impulsando la iniciativa a través de sus redes sociales y en eventos públicos, indicando que una constituyente servirá para modificar la Constitución Política en aspectos que, a su juicio, impiden el avance del país.

En palabras del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que estuvo presente en la inscripción del comité promotor, la asamblea constituyente será útil para destrabar las reformas sociales oficialistas.

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que la constituyente que respalda el Gobierno es una "disculpa" de la administración Petro - crédito Colprensa

“El escenario que puede desbloquear estos cambios y estas reformas es una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. El gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo”, indicó el jefe de la cartera ante los medios de comunicación.

Crítica del expresidente Uribe al Gobierno Petro

A través de un video publicado en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó abiertamente el respaldo del Gobierno Petro a la asamblea nacional constituyente promovida por la ciudadanía. Desde su perspectiva, esta sería una estrategia netamente electoral para hacer modificaciones en la carta magna a su conveniencia.

“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral, la Constitución que ellos, como guerrilla, el M-19, pidieron, que ayudaron a escribir y a aprobar; el sucesor, la cumbre moral de las Farc”, precisó.

El expresidente Uribe aseguró que el M-19 ayudó a impulsar la Constitución del 91 - crédito redes sociales

Según el exmandatario, la constituyente es “la disculpa” del Gobierno Petro, envuelto en múltiples escándalos y en una gestión que, a su juicio, es negativa. Para sustentar su punto de vista, Uribe hizo énfasis en el notable aumento de la violencia en el país, al indicar que en 2010 –año en el que terminó su Gobierno– se registraron 10 masacres, mientras que 2025 la cifra alcanzó 75. Además, aseguró que los secuestros han aumentado de manera exponencial, pasando de 120 en 2010, a más de 575 en el año en curso.

De igual manera, afirmó que la administración actual tuvo un mal manejo de los recursos del Estado, optando por el derroche. Esto, según explicó, está afectando gravemente a la población, que está teniendo problemas para garantizar la satisfacción de sus derechos fundamentales.

Como ejemplo, mencionó la crisis que se evidencia en el sistema de salud, señalando al Gobierno de haber dejado sin acceso a medicamentos a la población con menos poder adquisitivo del país. “Dejaron a los pobres sin medicamentos, les acabaron la salud. El buen acceso solamente lo pueden tener aquellos colombianos, pocos, por cierto, con la posibilidad de comprar una póliza privada de salud”, aclaró.

Álvaro Uribe señaló al Gobierno Petro como responsable de la crisis en el sistema de salud - crédito Freepik

Asimismo, aseguró que las decisiones del Gobierno en tres años de trabajo también han impactado la educación. Aseguró que ahora los estudiantes afrontan la falta de créditos del Icetex y tienen opciones limitadas de acceso a la universidad, mientras que jóvenes del país se ven obligados a emigrar o vincularse a actividades ilegales y al comercio informal para sostenerse.

Uribe atribuyó la difícil situación a los malos manejos del dinero, a “la corrupción y los viajes” del actual Gobierno, y advirtió sobre el crecimiento de la siembra de cultivos de uso ilícito, sobre todo de hoja de coca, que empeora la situación.