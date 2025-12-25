Quemados por pólvora sigue siendo el ‘dolor de cabeza’ de las autoridades de salud: se presentaron más de 700 casos en la noche de Navidad

El Instituto Nacional de Salud reporta 792 personas lesionadas por pólvora en Colombia durante la Noche Buena, con especial preocupación por los menores de edad - crédito Colprensa

No para el uso irresponsable e ilegal de pólvora en todo el territorio nacional en medio de la celebración de la Noche Buena en Colombia.

De hecho, en la mañana del 25 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó en su boletín preliminar una cifra de 792 personas lesionadas por pólvora pirotécnica en Colombia, con una preocupante afectación a menores de edad.

Según las cifras iniciales, fueron unos 260 menores de 18 años los que resultaron con algún tipo de lesión en extremidades superiores e inferiores, además de rostro y torso.

Asimismo, el INS reportó que 30 de estos menores se encontraban en compañía de adultos bajo los efectos del alcohol, según el informe oficial publicado con corte a las 8:00 a. m. del jueves festivo.

Antioquia, Bogotá, Norte de Santander y Cauca lideran el número de lesionados por pólvora, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Salud

Sin embargo, la entidad precisó que, hasta el momento y por fortuna, no se han registrado fallecimientos asociados a este tipo de lesiones.

El análisis por regiones revela que Antioquia encabeza la lista con 115 casos, seguida por Bogotá (64), Norte de Santander (46) y Cauca (45). Entre los departamentos con mayor incidencia también figuran Atlántico (41), Cundinamarca (40), Barranquilla (35), Nariño (31) y Valle del Cauca (27).

En cuanto a ciudades, Medellín presentó 56 personas lesionadas, mientras que en Cúcuta se reportaron 23 casos, Armenia (13), Neiva (10) y Pereira (9). El boletín detalla que Ibagué, Florencia, Quibdó, Mocoa, Leticia e Inírida registraron un solo caso cada una.

Respecto a los tipos de lesiones, el 88,8% corresponde a quemaduras y el 55,2% a laceraciones, según la información consolidada por el Instituto Nacional de Salud. Los artefactos más frecuentemente implicados fueron los totes (31,6%), seguidos de otros dispositivos pirotécnicos (20,5%) y los voladores (17,5%).

Un total de 260 menores sufrieron quemaduras, laceraciones y otras lesiones por manipulación de pólvora pirotécnica en las festividades de diciembre en Colombia

El organismo también informó sobre la notificación de cuatro casos de intoxicación por fósforo blanco durante la presente temporada, enfatizando que la cifra podría aumentar conforme se actualicen los registros.

El equipo de epidemiólogos del Portal Sivigila continúa el trabajo de consolidación y verificación de los datos, que se encuentran disponibles para consulta pública a través de https://portalsivigila.ins.gov.co/.

El balance preliminar presentado muestra una variación del 0,9% respecto al mismo periodo en la temporada 2024, aunque las autoridades reiteran que los datos pueden modificarse a medida que avanza la actualización de los reportes en el país.

Tres menores resultaron en UCI por incendio vinculado a pirotecnia en Medellín

Tres menores de edad permanecen internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras resultar gravemente afectados por un incendio en el sector Granizal, nororiente de Medellín, durante la madrugada del 25 de diciembre.

El uso irresponsable de la pólvora no solo es una contravención, sino un riesgo latente que hoy tiene a tres niños luchando por sus vidas", mensaje del alcalde Federico Gutiérrez tras el incendio en Granizal

El incidente se produjo cerca de las 2:49 a. m. y fue ocasionado por un artefacto pirotécnico, según el reporte de las autoridades, que consignaron que el fuego se propagó rápidamente y expuso a los niños de seis, ocho y once años a una inhalación de humo que derivó en insuficiencia respiratoria aguda.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó en su cuenta de X que este incidente es el cuarto incendio de diciembre relacionado con pólvora y globos de mecha, y destacó que “El uso irresponsable de la pólvora no solo es una contravención, sino un riesgo latente que hoy tiene a tres niños luchando por sus vidas”.

La respuesta de Bomberos Medellín y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres permitió evacuar a dos adultos. Una mujer recibió alta médica tras la atención, mientras que un hombre permanece en observación. Las autoridades investigan el estado estructural de la vivienda afectada para descartar riesgo de colapso y se destacó que la acción rápida evitó daños en casas vecinas.

La Gobernación de Antioquia señaló que Medellín tiene diez veces más quemados por pólvora que municipios vecinos como Bello e Itagüí, ambos con apenas cinco casos reportados. La tendencia en la ciudad ha ido en aumento: en diciembre de 2022 se reportaron 23 casos, en 2023 fueron 33, en 2024 ascendieron a 35 y este año la cifra ya es de 51.