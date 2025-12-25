Colombia

La disputa entre salas de la Corte Suprema de Justicia que bloquea avance de tutela con la que Rodolfo Palomino busca su libertad

El limbo ocasionado por el doble rechazo de competencia prolonga la incertidumbre sobre la resolución de la acción de tutela y refuerza las tensiones internas en el tribunal

Guardar
El proceso judicial por tráfico
El proceso judicial por tráfico de influencias contra Rodolfo Palomino queda estancado por un conflicto de competencias en la Corte Suprema de Justicia - crédito Sofía Toscano/Colprensa

El proceso judicial contra Rodolfo Palomino por tráfico de influencias se encuentra en un punto muerto, después de que un desacuerdo entre dos salas de la Corte Suprema de Justicia impidió avanzar en la tutela con la que el exdirector de la Policía Nacional intenta recuperar su libertad.

La disputa sobre cuál sala debe tramitar el recurso dejó el caso en un limbo, situación que se agrava por el inicio del receso judicial, extendiendo la incertidumbre hasta al menos enero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los días previos al receso, el expediente quedó en la secretaría de la sala encabezada por Myriam Ávila, tras un doble rechazo de competencia.

La Sala de Casación Civil dictó un auto de ocho páginas el 18 de diciembre en el que, por decisión unánime y con el presidente de la Corte, Francisco Ternera, de acuerdo, estableció: “Sería del caso que la Sala emitiera pronunciamiento en torno a la tutela que Rodolfo Bautista Palomino López formuló contra la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, de no ser porque carece de competencia para ello”, según el documento revelado por La FM.

La tutela de Rodolfo Palomino
La tutela de Rodolfo Palomino para recuperar su libertad se encuentra paralizada tras un doble rechazo de competencia entre la Sala Civil y la Penal de la Corte Suprema de Justicia - crédito Corte Suprema de Justicia

A juicio de la sala, corresponde a la Sala de Casación Penal decidir sobre la tutela, por ser el órgano superior funcional respecto de la Sala Especial de Primera Instancia.

Sin embargo, la Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Hilda González, ya había recibido el recurso y en auto firmado el 2 de diciembre por el magistrado Gerson Chaverra, también se negó a tramitarlo: solo este magistrado avaló la postura, en contraste con la unanimidad civil, y sostuvo sobre la competencia que “el conocimiento del asunto debe ser asignado a la Sala Civil, Agraria y Rural de esta corporación”, apelando a normativas internas, que —en lo referente a tutelas— asignan el trámite a la sala que sigue en orden alfabético respecto de la demandada.

El recurso interpuesto por el
El recurso interpuesto por el exdirector de la Policía Nacional no pudo avanzar antes del receso judicial, extendiendo la incertidumbre hasta enero de 2026 - crédito Diego Pineda/Colprensa

Esta sucesión de rechazos ha desatado un “conflicto de competencias” interno, con el resultado de paralizar la acción de tutela.

Por su parte, la defensa del general Palomino argumentó que la captura fue desproporcionada y vulneró su derecho fundamental al debido proceso, aludiendo tanto a la negativa de la Corte Suprema de Justicia de conceder libertad condicional como prisión domiciliaria.

El general Palomino permanece privado de libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional en Bogotá, tras entregarse al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación el 24 de noviembre, tres meses después de que la Sala de Primera Instancia anunciara la condena y antes de que se fijara la pena exacta de siete años y un día de cárcel.

La Sala de Casación Civil
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema argumentó la falta de competencia para resolver la tutela del general Palomino, señalando a la Sala Penal como responsable - crédito Colprensa

La controversia volvió visible las tensiones internas del alto tribunal y mantiene al general Rodolfo Palomino bajo detención por una decisión que no ha agotado las vías judiciales. El caso tuvo su origen en 2014, cuando —según las investigaciones— el entonces director de la Policía buscó influir para que se suspendiera una orden de captura contra Luis Gonzalo Gallo, vinculado al paramilitarismo.

El proceso de tutela, al no resolverse antes del inicio de la vacancia judicial , que inició el 20 de diciembre, permanecerá congelado hasta el 10 de enero de 2026, fecha en que la Corte Suprema de Justicia retomará sus actividades.

Así mismo, tanto la defensa como el propio general (r) Rodolfo Palomino insisten en que la decisión sobre su libertad queda supeditada a que alguna de las salas asuma la competencia y tome una postura de fondo sobre la presunta vulneración del debido proceso.

Temas Relacionados

Proceso judicialRodolfo PalominoCorte Suprema de JusticiaPolicía NacionalCentro de Estudios Superiores de la Policía NacionalTutelaTráfico de influenciasMyriam ÁvilaLuis Gonzalo GalloLibertad Rodolfo PalominoColombia-noticias

Más Noticias

TransMilenio ajusta rutas en Bogotá por Navidad y Año Nuevo: así funcionará el sistema

Algunos servicios TransMiZonales no operarán los días jueves 25 de diciembre de 2025 y jueves 1 de enero de 2026, así como los sábados 27 de diciembre de 2025, y 3 y 10 de enero de 2026

TransMilenio ajusta rutas en Bogotá

Tras varios días retenidos, liberan a dos contratistas de Promigas en Corinto, Cauca

La Compañía Energética de Occidente informó que los trabajadores reciben acompañamiento médico y psicosocial, mientras se mantienen suspendidas algunas labores técnicas por motivos de seguridad ante la persistente presencia de grupos armados en la zona

Tras varios días retenidos, liberan

Petro responde a Isabel Londoño y denuncia “clasismo” en debate sobre becas y posgrados

El mandatario defendió que el acceso a maestrías y doctorados debe definirse por el mérito académico y no por el nivel de ingresos, además cuestionó los modelos de crédito-beca que, según afirmó, han favorecido principalmente a los sectores de mayores recursos

Petro responde a Isabel Londoño

Denuncian hurto en TransMilenio: delincuentes robaron billetera en estación Calle 100 y vaciaron cuenta bancaria

Según relató la afectada, pese a informar de forma oportuna a las autoridades, los implicados alcanzaron a realizar múltiples compras con su tarjeta en un establecimiento D1

Denuncian hurto en TransMilenio: delincuentes

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 24 de diciembre de 2025: números ganadores del sorteo de HOY

Como cada miércoles, aquí están los ganadores del sorteo Baloto

Resultados del Baloto y Revancha
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Top de Netflix en Colombia:

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ranking de Prime Video en Colombia: estas son las películas más vistas del momento

Tuti Vargas criticó publicación de Jessica Cediel en el velorio de su papá: “Nunca se me pasaría por la cabeza”

Shakira celebró el grado de 415 estudiantes de los colegios que construyó con su fundación Pies Descalzos: “Mi mejor regalo de Navidad”

Esposa de Luis Díaz reveló la primera imagen de su embarazo y emocionó a sus seguidores: “Nuevos comienzos”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios

Junior de Barranquilla presentó los abonos y sedes para la Liga BetPlay y Copa Libertadores 2026: precios están por las nubes

Estos son los detalles de la negociación de Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza: se va cerrando el acuerdo