Jessica Cediel y su hermana Meli, le habrían respondido a Tuti Vargas: “Hay gente tan vacía, que da lástima”

La presentadora no se quedó callada ante la ola de comentarios que recibió en sus redes sociales y el video de la creadora de contenido lanzando un fuerte dardo por la manera de reaccionar de la modelo al deceso de su papá

Jessica Cediel despidió a su
Jessica Cediel despidió a su padre y generó debate por sus publicaciones en redes sociales - crédito @- jessicacedielnet/Instagram

La controversia desatada en redes sociales por la publicación de unas fotografías del velorio del padre de Jessica Cediel por parte de la modelo y presentadora, ha reabierto el debate sobre los límites entre hacer una vida pública exponiendo todo en redes y cómo se debe vivir el duelo.

Las críticas, avivadas especialmente por la influenciadora Tuti Vargas, generaron una respuesta contundente por parte de Meli Cediel, hermana de la modelo, que decidió romper el silencio y defender su postura con una serie de mensajes dirigidos a Vargas.

Algunos de los comentarios que
Algunos de los comentarios que recibió Jessica Cediel tras la publicación de las fotos del funeral de su padre - crédito @jessicacedielnet/ Instagram

Para Meli Cediel, la raíz del conflicto reside en la falta de empatía y congruencia de ciertos comentarios. Así lo expresó al afirmar: “Hay gente tan vacía que da lástima”, desacreditando a aquellos que señalan públicamente la manera en que su familia transita el duelo.

Según detalló en su publicación, la coherencia que se exige a los demás no siempre se cumple en quienes critican:

“Esta señora habla en sus propias redes de permitirse sentir. Pues para su información eso fue lo que sentimos y por eso así mismo lo expresamos. Así que no entendemos su incongruencia ni su bullying con el dolor ajeno”, recalcó, al expresar su inconformidad ante lo que percibe como ataques injustificados.

Meli Cediel también enfatizó el derecho de su familia a honrar públicamente tanto la vida como la memoria de su padre:

“Si tuvimos tiempo y disposición para honrarlo en vida en nuestras redes también lo haremos en la muerte! Así usted no lo comparta”, declaró Cediel, marcando distancia de quienes opinan desde la desinformación y el desconocimiento del contexto íntimo.

Usuarios en redes cuestionaron la
Usuarios en redes cuestionaron la decisión de la familia Cediel de posar para fotografías durante el velorio - crédito @jessicacedielnet / Instagram

Criticó abiertamente que se emitan juicios partiendo únicamente de apariencias, cuestionando: “Como se le ocurre compartir un tema tan profundo cuando no lo conoce. Desde ahí se nota que algo en usted está mal”.

La atribución de intenciones y el escrutinio sobre lo que es digno de compartirse públicamente ocuparon otro eje de la defensa de Meli Cediel.

Cuestionó la selectividad y el criterio personal de quienes juzgan la exposición del duelo ajeno, asegurando: “Como se nota su conveniencia que cuando es un dolor suyo, como por ejemplo lo que ha compartido acerca de su depresión o sus problemas alimenticios. Ahí sí hay justificación. Pero para los demás no”.

Hermana de Jessica Cediel se
Hermana de Jessica Cediel se despachó en contra de Tuti Vargas por comentarios sobre velorio de su padre - crédito @melicediel/IG

Para la familia Cediel, compartir el dolor ante sus seguidores constituye una extensión de un vínculo construido a lo largo del tiempo:

“Si supiera el contexto antes de hablar entendería que mi hermana era muy querida en la comunidad de mi hermana en donde siempre recibió amor por parte de todos nuestros seguidores cuando compartimos su vida, sus enfermedades, sus desafíos, sus alegrías etc., y obvio íbamos a compartir su partida (sic)”, explicó Meli Cediel.

El rechazo a la crítica ajena se sintetiza en la respuesta final de Meli Cediel, que defendió el carácter privado de su proceso y exhortó a la comprensión antes de juzgar: “Es nuestro duelo y no el suyo. Son nuestras memorias y no las suyas”, estableciendo el derecho de cada familia a manejar sus pérdidas conforme a sus propios tiempos y valores.

La presentadora también le respondió
La presentadora también le respondió a Tuti Vargas - crédito @jessicacedielnet/IG

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron comentarios como: “Muy bien hecho que dejen de estar buscando vistas, solo a ellas les importa cómo viven el duelo”; “pues ellas verán cómo viven y quieren recordar ese momento, cada quién es libre y pagan sus planes de internet (sic)”, entre otros.

Jessica Cediel, por su parte, pidió que respetaran su duelo y afirmó que cada persona es libre de hacer con sus redes sociales lo que mejor le parezca y le dijo a Tuti que: “Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo”.

