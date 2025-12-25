Fue noticia en 2025 · Juliana Guerrero: ascenso y caída de una de las funcionarias más polémicas en el Gobierno de Gustavo Petro

La joven cesarense estuvo bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram

En el primer y polémico Consejo de Ministros televisado el 4 de febrero de 2025, que incluyó el regreso de Armando Benedetti tras pasar por la embajada ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), el presidente Gustavo Petro ocupó varios minutos de su intervención para presentar a una joven que se encontraba en la Casa de Nariño, que vestía informal y lucía con una gorra verde.

“Con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar porque esa cachucha me la acaban de regalar, entonces se la pedí prestada, pero que pueda conocer la gente a Juliana (...) Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones y que han construido un equipo que es la jefatura de despacho, no de gabinetes”, expresó el mandatario nacional.

Durante el primer Consejo de Ministros televisado, Juliana Guerrero fue presentada por el presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube

Esa fue la primera aparición pública de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, una joven de 22 años oriunda de Valledupar y que, para ese entonces, se desempeñaba como una de las asistentes del hoy ministro del Interior.

Hija de un trabajador informal y una ama de casa, se graduó de secundaria en 2018 e inició estudios en Contaduría en la Universidad Popular del Cesar (UPC). No obstante, su activismo en movimientos estudiantiles y su participación en la campaña presidencial de 2022, junto a su hermana Verónica, dio inicio a lo que sería su historia en el Gobierno Petro.

Ascenso de Juliana Guerrero

Tras la victoria electoral de Petro, ambas hermanas ingresaron a entidades nacionales: Verónica Guerrero fue contratada en Colombia Compra Eficiente, mientras que Juliana estuvo en la Secretaría de Transparencia, en ambos casos con el requisito mínimo de ser bachiller, según registros oficiales.

Pese a no contar con un título universitario, Juliana Guerrero fue delegada por altos funcionarios para representar al Gobierno - crédito @AABenedetti/X

Posteriormente, sus labores la llevo a tres cargos importantes en el Ejecutivo como lo fue la jefatura de gabinete presidencial, asesora del Ministerio del Interior y encargada de la oficina de despacho de la Presidencia.

Con el paso del tiempo, no se volvió a tener en el radar a la joven valduparense. Sin embargo, en julio de 2025, Juliana Guerrero estuvo en el ojo del huracán tras estar involucrada en unos vuelos misteriosos que habría realizado en un avión de la Policía el 19 y 20 de junio de 2025.

Polémicos vuelos a Valledupar

Una investigación realizada por Cambio detalló que Juliana Guerrero, junto con su hermana Verónica, habría viajaron a Valledupar y luego a Aguachica en aeronaves policiales, todos ellos solicitados por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Los registros de vuelo verifican que el 19 de junio, a las 9:47 p. m., las hermanas llegaron a Valledupar en un avión PNC-0242. Y al día siguiente (20 de junio), a las 8:00 a. m., abordaron un helicóptero Bell 212 PNC-0495 hacia Aguachica. Ese mismo día regresaron a Valledupar a las 3:00 p. m.

Pese a que las primeras versiones apuntaban a que la joven funcionaria habría utilizado las aeronaves oficiales por motivos personales, el director del medio de comunicación, Federico Gómez Lara, mencionó en La FM de RCN Radio que la misión especial que le encargó el Gobierno Petro fue el control de la Universidad Popular del Cesar (UPC), teniendo en cuenta que, desde el mes de abril de 2025, Guerrero había sido designada como representante del Gobierno con el centro universitario.

Las hermanas aparecieron en las redes sociales de la Universidad Popular del Cesar el 20 de junio de 2025, mismo día del misterioso viaje en el avión de la Policía - crédito Instagram

“La verdad es otra: no hubo paz total, ni una misión secreta, ni fue un solo vuelo. Ese día, las hermanas Guerrero, además del avión, tuvieron a su servicio un cómodo helicóptero Bell 212 de la Policía para consolidar una ambición personal: tener el control absoluto de la Universidad Popular del Cesar”, señaló el periodista en la cadena radial mencionada.

Frente al costo de los vuelos, Gómez Lara enfatizó que fue por encima de 127 millones de pesos, aunque recalcó que eso solo fue de la gasolina de las aeronaves, por lo que aseveró que podría ser más del monto mencionado.

Festival Vallenato en Valledupar

En medio de la investigación, el periodista colombiano Jacobo Solano reveló que, meses antes de los vuelos policiales, asistió al cierre del Festival Vallenato en Valledupar, donde ocupó el palco de autoridades nacionales en el Parque de la Leyenda Vallenata, en la que estuvo acompañada por su hermana Verónica.

“Estuvo en el palco de autoridades nacionales en el Parque de la Leyenda Vallenata (de Valledupar), en el concierto de Chayanne, junto a su hermana Verónica. Para el cierre del festival, estuvo en la parranda del excongresista Eloy “Chichi” Quintero, al lado del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el representante liberal Carlos Felipe Quintero, donde también se le vio con el rector de la UPC Robert Romero”, indicó el comunicador en su cuenta de X.

La funcionaria del Ministerio del Interior había liderado la manifestación del primero de mayo en Valledupar - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Además, participó en varias celebraciones privadas en las que compartió con algunos funcionarios del Gobierno Petro y congresistas afines al líder progresista.

Tras las investigaciones, el mismo presidente Gustavo Petro defendió a la joven funcionaria, al considerar que fue una orden emitida por la Presidencia. “Ah, pero que ¿cómo así? ¿Por qué? Ah, que se fue en el avión, pero si son contratados por ustedes, de la Policía para ir a trabajos particulares, etc. Ella es amenazada de muerte, hasta donde yo sé. Ah, que es bonita, y qué, ¿las bonitas no pueden? No, que es afro... Bueno, etcétera”, dijo el mandatario nacional en el Consejo de Ministros del 15 de agosto.

Por estos vuelos, la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria por presunto uso indebido de recursos públicos.

Juliana Guerrero fue investigada por la Procuraduría y la Contraloría por presunto uso indebido de los recursos públicos - crédito Redes Sociales/Colprensa

Experiencia de Juliana Guerrero

La trayectoria de Juliana Guerrero fue objeto de múltiples interrogantes dentro y fuera del oficialismo.

Según la investigación de Cambio, con apenas título de bachiller y una breve militancia estudiantil, ocupó los cargos mencionados anteriormente, cuyas funciones atribuidas a estos roles iban desde coordinar agendas institucionales hasta influir en nombramientos claves.

No obstante, donde tendría mayor protagonismo sería en el Ministerio de Igualdad, gracias a su cercanía con el entonces director del Fondo de Igualdad, Ricardo Suárez, y que había sido directivo de la UPC.

Juliana Guerrero estaba prevista a ser designada como Viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad - crédito Ministerio de la Igualdad

En cuanto a su papel en la cartera, el medio citado manifestó que, durante el relevo de Carlos Rosero a Juan Carlos Florián como jefes de cartera (en agosto de 2025), las hermanas Juliana y Verónica Guerrero hicieron una entrada decisiva en la sede ministerial, en la que inicialmente convocaron una reunión de urgencia que desveló el verdadero alcance de su autoridad.

El carácter extraordinario de la maniobra quedó documentado en una grabación de audio obtenida por el medio, en la que Verónica Guerrero instruyó: “Solicitar que ningún contrato laboral sale, ningún contrato, ninguna OPS (Orden de Prestación de Servicios), ni nada de contratación [...] hay que dejar la salvedad que todo se para”.

Esto le constituyó su ascenso hacia el Viceministerio de Juventudes, luego de que se publicara su hoja de vida en la página web de la Presidencia en agosto de 2025.

Jennifer Pedraza cuestiona el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes - crédito @ojocolombia2026/X - Jennifer Pedraza/Facebook

Fraude en sus títulos profesionales

Tras conocerse su curriculum públicamente, la controversia por la irrupción de la joven cesarense en el Gobierno nacional siguió hasta alcanzar niveles superiores.

En septiembre de 2025, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) alertó que Juliana Guerrero iba a ser nombrada como viceministra de juventudes sin tener tarjeta profesional, siendo uno de los requisitos principales para ejercer este cargo, según el manual de funciones de la cartera de Igualdad.

Incluso, el punto clave de la denuncia que hizo la congresista independiente fueron las irregularidades en las que habría obtenido los títulos en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, otorgado por la Fundación Universitaria San José, advirtiendo que Guerrero no habría realizado las Pruebas Saber Pro o Saber TyT, hecho que fue corroborado por el Instituto de Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), la entidad encargada de los exámenes en Colombia.

Además, la representante indicó que la hoja de vida de Guerrero fue publicada en dos oportunidades, resaltando que en la primera versión, no contaba con el título universitario mencionado, mientras que en el segundo, si aparece.

“Hay fraude en su título. Esto es corrupción. Pese a ello hoy Juan Florián insistió que tiene la puerta abierta para ser viceministra. ¿Van a seguir incurriendo en delitos? ¡Respeten al país!”, indicó Pedraza en su cuenta de X.

La Fundación Universitaria San José fue cuestionada por otorgarle dos títulos a Juliana Guerrero sin tener presente los exámenes Saber Pro - crédito Fundación San José

Tras ello, Juliana Guerrero decidió hablar por primera vez a los medios de comunicación en relación con su título universitario. En diálogo con Noticias Caracol, aseveró que no cometió irregularidades para su grado profesional, y que esta situación solo obedece a decisiones internas de la Fundación San José.

“A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue. En teoría, no me van a quitar el título. Debo cumplir el requisito que falta, que es presentar las Saber Pro, y así saldar esa obligación (...) la verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos”, expresó la joven exfuncionaria en su momento al noticiero nacional.

Instancias judiciales

La situación llevó a la representante a anunciar medidas legales, tanto que interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por presunta falsedad en documento público, con el objetivo de que se investigue a fondo la autenticidad de los títulos de la funcionaria.

En octubre de 2025, el ente acusatorio abrió investigación formal a Guerrero Jiménez donde se indaga si es responsable por los posibles delitos de fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal.

En medio de ello, Juliana Guerrero interpuso una denuncia contra Jennifer Pedraza por calumnia, violación de datos personales y acceso abusivo a sistema informático. Y aunque hubo una audiencia de conciliación (en noviembre de 2025), esta fue aplazada a petición de la joven cesarense por motivos personales.

Tras la anulación de su título universitario, Juliana Guerrero fue desestimada para ocupar el viceministerio de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad - crédito Diego Cuevas

Entre tanto, la Fundación San José decidió anular el título de contadora pública a Juliana Guerrero tras determinar que no cumplió con los requisitos legales, entre ellos la presentación del examen Saber Pro.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, señaló la institución en un comunicado.

Incluso, Luis Carlos Gutiérrez, que se desempeñaba como secretario general del centro universitario, fue despedido tras conocerse que le había colaborado a Guerrero para obtener el título de contadora sin tener los exámenes del Estado.

La caída de Juliana Guerrero

Tras la anulación del título como contadora pública, se desencadenaron varios hechos que significaron el final de Juliana Guerrero en el Gobierno de Gustavo Petro.

Inicialmente fue el retiro de su hoja de vida para ocupar el cargo de Viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, que ocurrió luego de que la Fundación San José anulara sus títulos profesionales.

En noviembre de 2025, Juliana Guerrero renunció a su cargo como jefa de despacho del Ministerio del Interior - crédito @armandobenedetti/Instagram

Tras ello, Juliana Guerrero decidió dar un paso al costado de su cargo como jefa de gabinete del Ministerio del Interior de Colombia, designada formalmente como Secretaria Ejecutiva del Despacho del Ministro, cargo en el que estuvo desde marzo de 2025 hasta noviembre del año en curso.

En una entrevista concedida a Cambio, la exfuncionaria señaló que su intención ya no era pertenecer a ningún cargo del Ejecutivo sino a cumplir con sus compromisos académicos.

“Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica”, mencionó al citado medio de comunicación.

Además, cuestionó la posición de la Fundación San José al anular su título como contadora pública, defendiendo la legitimidad de sus estudios y resaltando que cuenta con toda la documentación que respalda su paso por la institución.

“Tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también. No entiendo por qué ahora cambian la versión (...) Estoy analizando con mi abogado las acciones que puedo tomar. No he cometido ningún delito. La universidad tiene mis notas y, si cambió su posición, tendrá que explicar por qué”, planteó.

Juliana Guerrero estuvo en un evento del Frente Amplio en apoyo a Omar Benjumea, Lina de Armas y Luis Fernando Quintero - crédito X

La última aparición pública que realizó Juliana Guerrero fue en diciembre de 2025, cuando la exfuncionaria del Gobierno Petro participó en el acto de inscripción de la lista a la Cámara de Representantes del Frente Amplio en el departamento del Cesar.

Allí, Guerrero apareció junto a Luis Fernando Quintero, Omar Benjumea, Lina de Armas y Arturo Calderón, lo que significó la indignación de sectores de centro izquierda que, según informó El Pilón de Cesar, se sintieron marginados tras el incumplimiento de los compromisos del Pacto Histórico para conformar una lista unitaria.