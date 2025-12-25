Desde ‘La vamo a tumbá’ a ‘Cali Pachanguero’: las icónicas canciones que marcaron la historia de la Feria de Cali

El tema 'Para Cali' de Marino Luis fue seleccionado como himno oficial de la Feria de Cali 2025, con la participación de reconocidos artistas - crédito Feria de Cali

Las mejores ideas a veces surgen en los peores momentos. Ese fue el caso del origen de la Feria de Cali, un evento que le devolvió la alegría a la cuidad luego de un devastador accidente que por poco desaparece la Sucursal del Cielo de los años 50.

En 1957, poco tiempo después de que una explosión de siete camiones cargados de dinamita sacudiera a la ciudad y dejara graves daños materiales y un ambiente de incertidumbre, se pensó en un evento popular que reactivara la economía y reconstruyera el tejido social tras la emergencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por ello, las autoridades municipales, encabezadas por el entonces alcalde Eduardo Cabal Madriñán, impulsaron la organización de la celebración pública que ayudó a fortalecer el ánimo de los caleños.

La primera edición del evento llevó el nombre de Feria de la Caña de Azúcar y ofreció actividades pensadas para congregar a la población en torno a la cultura, la música y la tradición departamental. Desfiles, espectáculos y espacios de encuentro popular buscaron convertir el dolor colectivo en una oportunidad de unión y esperanza.

Varias de estas canciones han inmortalizado a la ciudad a nivel nacional e internacional - crédito Alcaldía de Cali

Desde entonces, la Feria de Cali se transformó en una cita anual de relevancia para la agenda regional y nacional. Ahora, en su edición 68 de la Feria de Cali, el evento se centrará en una programación descentralizada y la presentación de Para Cali como su canción oficial, compuesta por el maestro Marino Luis.

La celebración, que se realizará entre el 25 y el 30 de diciembre, se transformará en un escenario cultural distribuido en más de 45 tarimas por la ciudad y se caracterizará por haber retomado la tradición de tener una canción insignia seleccionada en concurso, luego de cambios, polémicas y evolución en la identidad musical del evento.

Desde 1960, cada edición se ha caracterizado por la adopción formal o espontánea de temas que marcan a generaciones y resuenan desde barrios y comunas hasta los grandes escenarios.

El listado de canciones de la Feria de Cali recorre varias tendencias y reflejos sociales de la ciudad. Aunque no todas fueron asignadas oficialmente, el recibimiento de los caleños a los ritmos populares de cada época hicieron de cada canción un éxito que sonaba en cada esquina de la ciudad durante el evento.

Esta celebración fue promovida para alivianar la tristeza provocada por lo ocurrido el 7 de agosto de 1957 cuando un convoy militar estalló muy cerca de la antigua estación del ferrocarril, dejando miles de fallecidos a su paso - crédito Alcaldía de Cali

Ediciones y canciones oficiales y no oficiales de la Feria de Cali

Edición 3 (1960): Quiero amanecer – Pacho Galán

Edición 14 (1971): Mi Cali bella – Billo’s Caracas Boys

Edición 19 (1976): Las caleñas son como las flores – The Latin brothers

Edición 21 (1978): El polvorete – Alfredo Gutiérrez

Edición 22 (1979): Las caleñas – Pastor López

Edición 23 (1980): Las tapas – Los hijos de la niña Luz

Edición 24 (1981): A mover la colita – La Sonora Dinamita

Edición 27 (1984): Cali pachanguero – Grupo Niche

Edición 28 (1985): Sobre las olas – Latin brothers

Edición 29 (1986): Juanita Aé – La misma gente

Edición 34 (1991): Oiga, mire, vea – Guayacán Orquesta

Edición 35 (1992): Caleño – Son de azúcar

Edición 36 (1993): La gota fría – Carlos Vives

Edición 41 (1998): La vida es un carnaval – Celia Cruz

Edición 43 (2000): La vamo a tumbá – Grupo saboreo

Edición 48 (2005): Cuando hablan las miradas – Guayacán

Edición 49 (2006): Diciembre – Junior Jean

Edición 53 (2010): Vos me debes – Son de Cali

Edición 56 (2013): Así se baila en Cali – Willy García

Edición 57 (2014): De dos en dos – Juan Carlos Ensamble

Edición 58 (2015): Cali salsa flow – Mayorga

Edición 59 (2016): Sentimiento Caleño – Tromboranga

Edición 60 (2017): Que se sienta – Charlie Aponte, Roberto Blades, Tony Vega, Banda la República, Kenyata

Edición 64 (2021): Cali es un vacilón – Orquesta La Fuga y Erick Franchesky

Edición 65 (2022): Verbena de Oriente – Cali Flow Latino y Elvis el más vacilado

Edición 66 (2023): Pa’ Cali – Tirso Duarte

Edición 67 (2024): En Cali se quedó – Clandeskina

Edición 68 (2025): Para Cali – Marino Luis

Desde su creación, la feria ha variado sus métodos para elegir la canción del evento. Hubo décadas en las que la elección era informal, sujeta a las preferencias del público o al impacto mediático.

Durante los años 2000 se institucionalizó un concurso del Disco de la Feria. Esta dinámica se mantuvo hasta 2015, cuando la elección de Cali Salsa Flow de Rodrigo Mayorga causó controversia por su estilo urbano y el uso de votación en línea.

Por estas razones, la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) habría suspendido el certamen en 2016, dejando aquel año sin tema oficial; esa edición vio emerger entre el público a Sentimiento Caleño de Tromboranga como el himno no oficial de la feria.

Cali se engalana para recibir su versión número 68 de la Feria de Cali, un evento icónico en la ciudad - crédito Colprensa

El evento musical retomó la selección oficial para 2017, en los 60 años de la feria, se eligió Que se sienta, un tema colaborativo con voces de Charlie Aponte, Roberto Blades y Tony Vega.

En 2021, el título fue para Cali es un Vacilón, interpretada por Orquesta La Fuga y Erick Franchesky; en 2022, aunque no hubo concurso, Verbena de Oriente, de Cali Flow Latino y Elvis el Más Vacilado, lideró la promoción del evento.

La lista de canciones representativas continuó en 2023 sin un concurso formal. Pa’ Cali de Tirso Duarte y otros temas se asociaron popularmente a la feria de ese año.

En 2024, la canción oficial volvió a ser designada directamente por Corfecali. En Cali se quedó, interpretada por la agrupación local Clandeskina, se convirtió en el himno de la edición, con letra de Ossiel Villada Trejos y música de David Gallego, marcando un regreso al sonido de “salsa de barrio”.

Gracias a muchas de estas canciones, y a sus inspiradoras letras, millones de personas alrededor del mundo han cantado y bailado en honor a la Sucursal del Cielo.