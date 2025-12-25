Asesinan a dos cobradiarios en Barranquilla tras negarse a pagar extorsión: el atacante sería primo de una de las víctimas

Las autoridades investigan el homicidio de dos cobradiarios, ocurrido la noche del 23 de diciembre en el barrio El Bosque - crédito Colprensa

La noche del martes 23 de diciembre se tiñó de violencia en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, tras un atentado sicarial que dejó como saldo dos hombres muertos y una mujer herida.

Las víctimas, dedicadas al cobro diario de préstamos informales, fueron atacadas a bala en plena vía pública, en un hecho que las autoridades vinculan directamente con la negativa a pagar una extorsión exigida por una estructura criminal que opera en la zona.

El ataque ocurrió poco antes de las 10:00 p. m., cuando las tres personas se encontraban realizando su labor habitual como cobradiarios.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, un hombre armado llegó hasta el lugar a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas, generando pánico entre los residentes del sector.

Javier Enrique Soto Rodríguez y Kenny Javier De la Hoz Young, cobradiarios asesinados a bala en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla - crédito red social Facebook

Tras el atentado, los heridos fueron auxiliados por la comunidad y trasladados de urgencia al centro asistencial Camino El Bosque de María.

Allí, los médicos confirmaron la muerte de dos de ellos debido a la gravedad de las heridas causadas por arma de fuego. Las víctimas fatales fueron identificadas como Javier Enrique Soto Rodríguez, de 33 años, y Kenny Javier De la Hoz Young, de 43, quienes, según la Policía, no registraban antecedentes judiciales, de acuerdo con El Heraldo.

La tercera persona lesionada es Sugeydis Milena Palacio Padilla, de 49 años, que recibió impactos de bala en una pierna y en la pantorrilla. Aunque fue sometida a atención médica, los profesionales de la salud informaron que sus heridas no comprometen su vida y permanece estable bajo observación.

Los dos cobradiarios habrían sido asesinados a bala por un hombre armado que llegó en motocicleta y abrió fuego en plena vía pública - crédito Colprensa

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el doble homicidio estaría relacionado con un caso de extorsión.

Según las autoridades, días antes del ataque, Soto Rodríguez y De la Hoz Young habrían recibido llamadas amenazantes en las que integrantes de una banda delincuencial les exigían el pago de dinero a cambio de permitirles continuar con su actividad en el sector.

“Las víctimas no habían accedido a las exigencias económicas, lo que podría haber motivado el crimen”, indicaron fuentes de la Policía Metropolitana al medio citado.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los investigadores es que el presunto autor material del ataque habría sido identificado por testigos con el alias de Javier, que, según versiones preliminares, sería primo de una de las víctimas, según Impacto News.

Este elemento ha abierto una nueva línea de investigación que no descarta la existencia de motivaciones personales, además del componente criminal asociado a la extorsión.

Las autoridades también confirmaron que el sector donde ocurrió el atentado es considerado zona de influencia del grupo delictivo Los Costeños, estructura criminal que opera en varias localidades de Barranquilla y municipios del Atlántico, y que estaría bajo el mando de alias La Hormiga. Este grupo ha sido señalado en múltiples investigaciones por delitos como homicidio, extorsión y microtráfico.

La Policía Metropolitana de Barranquilla y la SIJIN avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del doble homicidio - crédito Colprensa

El doble asesinato en El Bosque se suma a una serie de hechos violentos registrados en el suroccidente de la ciudad durante los últimos días. De hecho, se trata del segundo caso de homicidio múltiple ocurrido en menos de 24 horas en esa zona.

El pasado 22 de diciembre, dos hombres identificados como Luis Gabriel Díaz y Aldair Junior Roldán Santiago fueron asesinados en circunstancias similares en el barrio Las Malvinas.

Además, esa misma noche se reportó otro homicidio en un hecho aislado: Luis Fernando Coba Navarro, de 35 años, fue asesinado dentro de su vivienda por un sujeto que, según la Policía, estaría relacionado con un intento de homicidio ocurrido días antes.

La Sijín y la Sipol avanzan en la recolección de pruebas, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos para esclarecer los móviles del doble homicidio y establecer si existe conexión entre los distintos episodios de violencia registrados recientemente en el suroccidente de Barranquilla.