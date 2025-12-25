Ahora puede recargar su tarjeta TuLlave en línea sin filas para acceder a los servicios de TransMilenio: así es la nueva opción

La nueva función digital permite a los usuarios recargar TuLlave de manera segura y sin filas, con acceso desde cualquier dispositivo con internet - crédito TuLlave/Facebook

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría General, anunció una nueva funcionalidad que permitirá a los ciudadanos recargar la Tarjeta TuLlave del sistema Sitp y TransMilenio en línea, directamente desde el Portal bogota.gov.co.

Esta iniciativa representa un avance significativo en la modernización de los servicios públicos de la capital y promete transformar la experiencia de millones de usuarios, quienes ahora podrán recargar su tarjeta de manera digital y segura, sin necesidad de hacer filas ni desplazarse a puntos físicos de atención.

La funcionalidad, habilitada en la sección Pagos Bogotá del portal, marca un paso clave en la integración digital de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría General, el objetivo es consolidar en un solo lugar toda la oferta de trámites y servicios distritales, apostando por la eficiencia, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía.

Los usuarios pueden acceder a este servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea desde su hogar, oficina o mientras se movilizan, y realizar todo el proceso en cuestión de minutos.

El servicio de recarga en línea está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantizando transacciones protegidas y ágiles - crédito bogota.gov.co

El procedimiento para recargar la tarjeta TuLlave es sencillo. El usuario debe ingresar a bogota.gov.co, seleccionar la opción “Recarga TuLlave” en la plataforma Pagos Bogotá, digitar el número de su tarjeta, elegir el monto deseado y completar el pago en línea utilizando los medios habilitados. Una vez realizada la transacción, solo resta activar la recarga pasando la tarjeta por cualquiera de los validadores o máquinas habilitadas en estaciones, portales del sistema TransMilenio o en algunos puntos externos autorizados.

La subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General, Adriana Vargas, destacó la importancia de esta innovación, señalando que “esta innovación representa un paso más en la modernización de Bogotá y en nuestro compromiso de facilitar la vida de los ciudadanos. Ahora, recargar TuLlave es tan fácil como pagar cualquier servicio en línea”.

El nuevo portal bogota.gov.co, que ya cuenta con más de 1.400 trámites digitales, agendamiento de citas y orientación ciudadana, suma así un servicio fundamental para la movilidad urbana. Esta integración digital beneficia especialmente a usuarios frecuentes de TransMilenio y Sitp, a quienes prefieren los pagos electrónicos para ahorrar tiempo y a quienes buscan evitar desplazamientos y filas en puntos de recarga físicos.

La plataforma Pagos Bogotá centraliza trámites y servicios distritales, apostando por la eficiencia y la cercanía ciudadana a través de la digitalización - crédito Tullaveplus.

El servicio de recarga en línea está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y garantiza transacciones seguras a través de los sistemas oficiales del distrito. Esta facilidad se inscribe en la estrategia de transformación digital de Bogotá, orientada a acercar los servicios públicos a los ciudadanos de manera ágil y sin barreras, fortaleciendo la confianza en las plataformas digitales del gobierno local.

Entre los beneficios de la Tarjeta Sitp TuLlave Plus, los usuarios pueden disfrutar de hasta dos transbordos en 110 minutos, de troncal a zonal sin costo adicional, de zonal a troncal por un valor de $200 y de zonal a zonal también sin costo adicional.

Es importante recordar que el transbordo no aplica entre servicios troncales o duales ni cuando se realiza en el mismo paradero o ruta. Además, existen tarifas diferenciales para ciudadanos con tarjetas de apoyo Sisbén, personas en condición de discapacidad y adultos mayores de 62 años.

El proceso para recargar la Tarjeta TuLlave en bogota.gov.co es sencillo, rápido y acepta múltiples métodos de pago electrónicos oficiales - crédito Colprensa

Otro beneficio relevante es la posibilidad de viajar a crédito: si el usuario queda con saldo negativo, podrá saldar ese valor en la próxima recarga, facilitando el acceso al sistema aun ante imprevistos de saldo insuficiente.

Para resolver dudas o ampliar información sobre el uso de la nueva funcionalidad, los ciudadanos pueden consultar el portal bogota.gov.co, llamar a la Línea 195 o acceder a las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Bogotá.