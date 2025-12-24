Colombia

Fuerte críticas al Gobierno por suspender la financiación de las becas de postgrado de Colfuturo: “Petro fracasó”

Líderes políticos acusan al Gobierno de cerrar oportunidades educativas para jóvenes colombianos

Cathy Juvinao, Juan Carlos Pinzón
Cathy Juvinao, Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila se despacharon contra Gustavo Petro

Colfuturo confirmó que el Gobierno nacional dejará de financiar el Programa Crédito Beca a partir de 2026, decisión que cierra dos décadas de apoyo estatal a este mecanismo para estudios de posgrado en el exterior.

La noticia se conoció tras la publicación de una carta firmada por Jerónimo Castro, director de la entidad, divulgada por el senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo y ratificada por la organización.

La promoción de estudiantes seleccionados en 2025 será la última en recibir recursos del Gobierno, lo que marca un cambio definitivo en el esquema de cooperación.

Durante el periodo de financiación estatal, cerca de 25.000 colombianos accedieron a maestrías y doctorados fuera del país, gracias a un fondo conjunto que comprometió USD 892 millones.

Comunicado de Colfuturo - crédito
Comunicado de Colfuturo

Colfuturo explicó que deberá redefinir su operación y buscar fuentes alternativas de financiación para sostener el programa.

La entidad aseguró que los beneficiarios actuales mantendrán las condiciones acordadas y que la cobertura financiera está garantizada para quienes ya fueron seleccionados.

El cambio no afecta contratos previos ni compromisos adquiridos. El anuncio llega en medio de debates sobre el futuro de la educación superior y el acceso a formación internacional para profesionales colombianos.

Por otra parte, Laura Angarita, beneficiaria en 2022, afirmó: “Sin la ayuda de Colfuturo no hubiera podido estudiar con recursos propios”. Para Angarita, la medida representa “un golpe para los estudiantes de clase media colombiana”.

Víctor Saavedra Mercado, exbecario y actual director general de Atenea, resaltó el impacto del programa: “Era el programa más importante para soñar”.

Saavedra defendió que Colfuturo permitió a miles de jóvenes cursar posgrados de alto nivel y “no es cierto que ir a Harvard sea solo para los ricos”.

No todos comparten ese enfoque. Alejandro Farieta, doctor en educación y exbeneficiario, sugirió que “Colfuturo se debería acabar”, cuestionando que los recursos enviados al extranjero no retornan al país y que el costo es elevado frente a la inversión en educación pública.

Juan Pablo Martínez, también beneficiario, reconoció críticas estructurales: “Defender a Colfuturo es necesariamente defender el status quo”.

Pronunciamiento de los políticos ante la noticia: “Ahora lo hacen con Colfuturo”

El reciente anuncio sobre el fin del financiamiento estatal al programa Crédito Beca de Colfuturo ha generado fuertes reacciones entre líderes políticos y figuras públicas, quienes cuestionan la política educativa del Gobierno.

Cathy Juvinao se despachó contra
Cathy Juvinao se despachó contra Petro por polémica con Colfuturo

La congresista Cathy Juvinao expresó que “así como le quitaron los recursos al Icetex, ahora lo hacen con Colfuturo”.

Juvinao criticó que para la administración actual “la educación es una mera trinchera ideológica” y sostuvo que “están dispuestos a atropellar a miles de jóvenes honestos que solo buscan estudiar”.

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, por su parte, señaló que “Petro traicionó a los jóvenes”, indicando que “les prometió educación y oportunidades, y les cerró el futuro”.

Juan Carlos Pinzón afirmó que
Juan Carlos Pinzón afirmó que "Petro traicionó a los jóvenes"

Pinzón calificó el cierre del apoyo estatal a Colfuturo como el fin de “la única opción para formarse afuera y volver a servirle al país”. Además, afirmó que el presidente “prometió mérito y conocimiento, pero gobierna con ignorancia e improvisación”. En su opinión, “en educación, como en todo, Petro fracasó”.

La periodista y también precandidata presidencial Vicky Dávila también se sumó a las críticas, declarando que “Petro es un faltón con los muchachos, le quitó la ayuda a Colfuturo, el programa para jóvenes que brinda la oportunidad de estudiar fuera del país a través de las becas”.

Dávila describió la decisión como “el regalo de navidad de este Gobierno corrupto, para los colombianos echados para adelante que necesitan respaldo para seguir saliendo adelante”.

Vicky Dávila afirmó que Gustavo
Vicky Dávila afirmó que Gustavo Petro "es un faltón con los muchachos"

Dávila concluyó anunciando que, en caso de llegar a la presidencia, tiene previsto “fortalecer el Sena, acabar la politiquería, el apoyo a las becas Colfuturo, el Icetex y el respaldo a las universidades públicas y privadas”. Subrayó que “a los jóvenes educación y primer empleo”.

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán calificó la medida como “el regalo de Navidad de Petro a los colombianos: más promesas incumplidas”.

Juan Manuel Galán se despachó
Juan Manuel Galán se despachó contra Gustavo Petro por subsidios en Colfuturo

Galán sostuvo que el Ejecutivo “debilita alianzas público-privadas que sí funcionan, como Colfuturo”, y defendió el valor de apoyar la formación de jóvenes en el exterior.

“Formar jóvenes en el exterior para que regresen a servir al país no es derroche, es futuro”, escribió en su trino.

Daniel Briceño afirmó que Petro
Daniel Briceño afirmó que Petro acabó con Colfuturo

Por su parte, Daniel Briceño cuestionó la redistribución de recursos tras el recorte a Colfuturo.

“El gobierno Petro acabó Colfuturo pero le entregó a dedo miles de millones a la Universidad San José”, denunció Briceño, sugiriendo falta de transparencia y equidad en la asignación del presupuesto destinado a la educación superior.

