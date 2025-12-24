Paseo de fin de año terminó en estafa para una fundación que pagó “estadía” en Coveñas, Sucre: “Lo hacen de una forma confiable”

En la temporada decembrina aumentan las reservas turísticas por parte de familias y empresas colombianas, incrementando el riesgo de fraudes - crédito Alcaldía Coveñas

Con la llegada de la temporada decembrina, miles de familias colombianas y empresas optan por celebrar el cierre del año con fiestas, paseos o reuniones de integración.

Estos eventos suelen aprovechar los días de descanso y el ambiente festivo para fortalecer lazos entre compañeros de trabajo o seres queridos, eligiendo atractivos destinos turísticos en el país.

En numerosos casos, los responsables de organizar estos encuentros buscan opciones de alojamiento a través de plataformas digitales o recomendaciones personales, siendo esta última uno de los métodos que más generan confianza.

Una supuesta inmobiliaria con “toda las de la ley”

Ese fue el caso de Yulieth, docente y trabajadora de una fundación en Segovia (Antioquia), que en conversación con Infobae Colombia indicó que gracias a una persona muy cercana conoció una “inmobiliaria” que rentaba cabañas: aparece con el nombre de Elite Colombia Inversiones Tintipan S.A.S, que supuestamente se ubica en Bucaramanga (Santander).

“Como despedida de año, nosotros somos un grupo de docentes. Como despedida de año, el jefe decidió darnos un regalo para ir al municipio de Coveñas a disfrutar la despedida del grupo”, explicó.

La tarea de coordinar el lugar recayó en ella: “El jefe me puso como responsabilidad buscar un lugar muy bonito, muy cómodo para 30 personas, un lugar bien espaciado, bien chévere para que disfrutáramos el espacio”.

En su búsqueda, Yulieth recurrió a plataformas como Airbnb y Booking, pero una colega le recomendó una inmobiliaria que le había resultado confiable.

“Llega una compañera y me dice: ‘Nosotros vamos también del 6 al 10 de enero, y ya reservé con esta inmobiliaria. Mi tía ya ha viajado con ella, se ve superchévere’”, relató.

Siguiendo la sugerencia, Yulieth contactó a la inmobiliaria, recibió información detallada, fotografías y documentos que parecían legítimos. “Me mandan la información puntual de la cabaña, cómo está distribuida. Les hago muchas preguntas y ante todas me dan información”, señaló.

El proceso incluyó el envío de un contrato, certificados y un RUT, lo que generó muchísima más confianza. Por ello, el pago se realizó en dos partes: “Para reservarla se debe dar el 50% de la cabaña. Me envían la información por vía de correo electrónico, me envían un contrato donde informan los requisitos para la contratación del espacio, los certificados, y también el de turismo”.

Tras verificar que no había reportes negativos en internet, Yulieth gestionó el pago y recibió facturas y detalles del lugar.

Llegaron a Coveñas, Sucre, y empezó la pesadilla

Sin embargo, el día del viaje todo cambió. “Siendo las 7:10 a. m., ya llegábamos al municipio de Coveñas. Yo llamo y no me contestan. Entonces, ya empiezan a no contestan, pero en el contrato dice que la apertura es a las 8:00 a. m.”, recordó.

La incertidumbre aumentó cuando nadie respondió a sus insistentes llamadas. “A partir de ese momento en que hice tantas llamadas y no contestaban, yo dije, ‘ya, acá no hay nada que hacer, me estafaron’. Obviamente era mucho dinero, $5.000.000”.

La recomendación, que parecía confiable, hizo parte de nombres de empresas similares y una terrible confusión en el contacto. De hecho, la mujer que le recomendó la inmobiliaria también perdió el anticipo de la cabaña a donde iban a pasear.

“Lo que ellos hacen es el modus operandi. Intentan recaudar todo el dinero de las personas. Yo creo que ya ahí todo es caos, ya lo que nosotros estamos ya en Coveñas”, relató.

En total, 32 personas quedaron afectadas. El caso de Yulieth no fue el único. Según su testimonio, otras víctimas en municipios como Remedios y Vegachí también han reportado pérdidas económicas similares, pues los estafadores mantienen activas sus publicaciones sectorizadas en la región del noreste antioqueño, y se apoyan de contratos con información y documentos falsos.

A pesar del contratiempo, el grupo logró conseguir alojamiento alternativo en la zona. “Terminamos en una cabaña también en el francés que se llama Azulina, en el sector, superlinda, superorganizada. Se cumplió el objetivo y lo que quería el jefe para nosotros, que era un espacio muy agradable”.

La docente presentó denuncia ante las autoridades y recopila pruebas para intentar frenar la operación de los responsables, identificados como Ramón Ricardo Malpica Briñez y Edgar Alexander Malpica Briñez.

“Lo único y más importante no es la empresa, porque la empresa ellos la pueden cambiar. Lo que yo busco es que siguen con el modus operandi y lo que sabemos es que son personas que van a seguir haciéndolo (...)”, advirtió.

Yulieth concluyó que la solidaridad del grupo fue clave para superar la situación y resaltó la importancia de que otras personas extremen precauciones al realizar reservas: verificar documentos y la información suministrada por la empresa, realizar un chequeo por redes sociales y web sobre la reputación de la empresa, y en lo posible, tomar datos personales de las personas con las que se negocia, para que, ante una eventual estafa, se tengan las herramientas para interponer las demandas.