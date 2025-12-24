Mujer recién casada sobrevivió al accidente del bus que cayó a un abismo en Medellín: llevaba su vestido de novia para devolverlo

Los accidentes en las vías del país no se detienen y siguen dejando a su paso personas lesionadas y, en algunos casos, víctimas mortales. El 22 de diciembre de 2025 se presentó un siniestro que involucró a un autobús en el corregimiento de Santa Elena, Medellín (Antioquia). El vehículo, que transportaba a 25 pasajeros, cayó por un abismo de varios metros de profundidad, dejando 12 personas heridas y ocasionando el cierre temporal de la vía.

Entre los heridos se encuentra Ximena Zapata, una mujer recién casada que viajaba en la parte delantera del autobús y que llevaba consigo el vestido de novia que usó en su boda; lo estaba llevando al sitio donde lo alquiló para devolverlo.

La ciudadana reveló detalles del accidente, que por poco termina en una tragedia. De acuerdo con su testimonio, el cual otorgó a Blu Radio, el conductor advirtió a los ocupantes del vehículo sobre el siniestro poco antes de que se registrara. De acuerdo con una grabación de una cámara de seguridad difundida en redes sociales, el bus cayó al abismo justo cuando un furgón que iba al frente se volcó.

Un bus intermunicipal con 25 pasajeros cayó a un abismo en la vía Santa Elena, en zona rural de Medellín. Se quedó sin frenos - crédito @FicoGutierrez / X

Entonces, el chofer gritó: “¡Nos vamos, no tenemos frenos!”, detalló la ciudadana al medio de comunicación citado.

Por su parte, José Herrera, esposo de la sobreviviente, que estaba viajando en su motocicleta, siguiendo el camino del bus, contó que le llamó la atención la velocidad con la que avanzaba el autobús al buscarlo en el parqueadero. Detalló que, pese a la prisa del conductor, no sospechó que la situación terminaría en un accidente.

Detalló que, aunque el conductor intentó avisar a los usuarios, hizo la advertencia cuando ya el vehículo estaba colisionando contra una vivienda, que no impidió que cayera al vacío. “Al señor se le votaban los cambios, pues él metía los cambios, cuando en un momento el señor gritó: ‘Nos vamos, no tenemos frenos’. Cuando él dijo eso, nosotros ya estábamos pegados contra la casa y contra la jaula que estaba delante”, detalló el ciudadano al informativo.

La mujer recién casada contó que el vestido quedó en pérdida total - crédito Pixabay

Zapata sufrió lesiones en la mano y contusiones en pies y muslos. Por otro lado, la mujer también comentó que el vestido de novia que debía devolver quedó destruido en el accidente.

El rescate de las personas heridas

En conversación con Mi Oriente, José Herrera, contó que tras ser testigo del accidente, corrió a auxiliar a su esposa y trató de bajar por el abismo para rescatarla. Mientras intentaba bajar, encontró a una persona herida. Posteriormente, se comunicó con la familia de su pareja para informar sobre lo ocurrido y continuó con sus intentos por hallarla y salvar su vida, en caso de que estuviera gravemente herida.

El accidente no dejó víctimas fatales - crédito Captura video

“Yo me tiré por el barranco, estaba un señor tendido con sangre ahí en el barranco, (…) llamé a la familia de mi esposa. Por ahí no podía bajar, entonces me tocó dar la vuelta, volver a bajar, intentar ayudar porque pensé que mi esposa seguía adentro”, explicó.

Luego, se percató de que su esposa ya se encontraba a salvo y que estaba siendo auxiliada por la comunidad. Los lugareños le dieron agua para que se hidratara, mientras ayudaban a otros pasajeros lesionados. “Todos sacaron a la gente entre todos”, precisó.

Según lo que conversó con su pareja tras el accidente, la mujer estuvo a punto de fallecer en el siniestro, puesto que en medio de la caída al abismo, se atravesó un palo que pudo haberla herido de gravedad. “Ella contó que un palo le pasó por la mitad entre el chofer y ella, entonces, pues gracias a Dios no le pasó nada”, explicó el esposo de la sobreviviente al informativo citado.