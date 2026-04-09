Colombia

Abelardo de la Espriella le cerró la puerta al Partido de la U; no quiere que apoye su candidatura: “Conmigo no cuenten”

El candidato presidencial señaló a la colectividad de impulsar la “politiquería” y de que estar integrada por “los de siempre”

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La directora colegiada de la colectividad Clara Luz Roldán informó que se definirá su respaldo de cara a los comicios en una reunión que se llevará a cabo la próxima semana - crédito @ClaraLuzRoldan/X

Las colectividades están definiendo qué posición tomarán en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026. En los comicios se enfrentarán 13 aspirantes con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales.

En consecuencia, el 8 de abril de 2026, las bancadas de Senado de la República y de la Cámara de Representantes del Partido de la U se reunieron para determinar cuál será su apoyo de cara a las elecciones. El encuentro no tuvo un resultado definitivo en cuanto a la candidatura que respaldarán, pero los congresistas sí definieron a quién descartar.

Hemos decidido que la próxima semana tomaremos la decisión de qué candidato vamos a apoyar y se quedó claro que el candidato que no apoyaremos será el doctor Iván Cepeda y la próxima semana decidiremos en el resto de candidatos cuál será el apoyo del Partido de la U”, explicó la directora colegiada del partido, Clara Luz Roldán.

Abelardo de la Espriella aseguró que no se le puede comparar con el exalcalde Rodolfo Hernández - crédito Lina Gasca/Colprensa
Abelardo de la Espriella aseguró que no aceptará el respaldo de político tradicionales que hayan "pactado con los enemigos de Colombia" - crédito Lina Gasca/Colprensa

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que representa a la derecha política, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, en la que cerró la puerta a la posibilidad de que el movimiento político lo respalde. En su crítica, señaló a la colectividad de hacer parte de los partidos “de siempre” y de impulsar la politiquería.

“Los de SIEMPRE se juntan: el partido de (Juan Manuel) Santos, el que fue partido de gobierno de Petro, deshojando margaritas. Se las pongo fácil: conmigo no cuenten. No acepto el apoyo de la politiquería de los de SIEMPRE”, aseveró.

El abogado afirmó que pretende que su candidatura se base en una alianza con la ciudadanía, descartando por completo a personas que hayan “pactado” con políticos que considera enemigos del país.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó posible apoyo del Partido de la U - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó posible apoyo del Partido de la U - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

No es la primera vez que De la Espriella expone su postura con respecto a las alianzas políticas que se forjan en plena época electoral. En marzo de 2026, emitió un comunicado en el que aseguró que su campaña presidencial es independiente y que no ha recibido financiación de grandes grupos económicos y de poder.

Desde su perspectiva, aceptar ciertos respaldos terminaría contaminando su proyecto político y afectando la independencia que afirma tener. Por eso, descartó el acompañamiento de colectividades y políticos tradicionales, así como de cualquier persona que haya tenido vínculos con el presidente Gustavo Petro.

Quien negocia con el demonio, termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios (...). Si tú estás fletado por los grandes grupos de poder, tú no puedes ser independiente. Yo me mantengo independiente en coherencia”, advirtió el candidato presidencial en la comunicación oficial.

Por eso, inicialmente también hizo a un lado la posibilidad de aliarse con la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, porque cuenta con el apoyo de distintos partidos y de políticos de la “vieja casta” que, a su juicio, constituyen un problema.

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que no ha recibido financiación de grandes grupos económicos y de poder para su candidatura presidencial - crédito Colprensa
El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que no ha recibido financiación de grandes grupos económicos y de poder para su candidatura presidencial - crédito Colprensa

Según explicó a la revista Semana, aunque considera que la congresista de derecha es “extraordinaria”, cree que está acompañada de personas que serían responsables de los problemas actuales que tiene el país. Además, advirtió que la aspirante podría tener dificultades para “manejar” a los políticos que decidieron respaldar su candidatura.

“Yo no creo que Paloma se esté aliando con políticos para hacer lo mismo de siempre, porque ella es una mujer correcta, pero le va a quedar complicado manejar a todos esos políticos al final de la ecuación”, precisó.

Sin embargo, en una publicación en X que hizo posteriormente, puso sobre la mesa la posibilidad de una alianza estratégica con Valencia para la segunda vuelta presidencial. Esto, con el fin de enfrentar al candidato que considera su principal “enemigo” en los comicios: el senador de izquierda Iván Cepeda Castro.

Abelardo De La Espriella destacó la importancia de la unidad opositora y la protección de elecciones libres frente a amenazas políticas. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo De La Espriella destacó la importancia de la unidad opositora y la protección de elecciones libres frente a amenazas políticas. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Sé que estaremos juntos: usted conmigo o la manada del Tigre con usted, para derrotar al heredero de Petro, Cepeda, en segunda vuelta. Que el pueblo elija sin presiones a quien más le guste y logre conectar con el alma de la colombianidad", detalló.

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