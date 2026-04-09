Ministerio de Hacienda prende el debate: pide abrir decisiones del Banco de la República a más voces

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, revive el enfrentamiento entre el Gobierno y el Banco de la República sobre la política monetaria y las tasas de interés - crédito Banco de la República

Las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República volvieron a quedar en evidencia tras un nuevo pronunciamiento del ministro de Hacienda, Germán Ávila. En medio de un escenario económico marcado por decisiones sensibles como el manejo de las tasas de interés, el jefe de la cartera abrió el debate sobre quiénes deberían tener voz en este tipo de determinaciones.

Más allá de una diferencia técnica, el cuestionamiento apunta a la forma en que se toman decisiones que impactan directamente a millones de colombianos. Para Ávila, no es suficiente que estas discusiones se mantengan dentro de un círculo reducido, especialmente cuando sus efectos se sienten en el crédito, el consumo y la actividad productiva del país.

El Gobierno colombiano cuestiona la concentración de la política monetaria en el “claustro de siete miembros” de la Junta Directiva del banco central - crédito Europa Press

El tema, que fue ganando fuerza en las últimas semanas, se da en un contexto de distanciamiento entre el Ejecutivo y el Emisor. Las alzas en las tasas de interés profundizaron ese desacuerdo, alimentando una discusión que ya no se limita a lo económico, sino que se traslada al terreno institucional.

En ese contexto, el ministro fue enfático al señalar que las decisiones del emisor no deberían permanecer concentradas en un grupo cerrado. Cuestionó que este tipo de determinaciones continúen en manos del “claustro de siete miembros”, con referencia a la Junta Directiva del Banco de la República. A su juicio, se trata de asuntos de alto impacto que requieren una conversación más amplia.

“Es conveniente, necesario, que se amplíe el debate, que sea un debate público y nacional sobre decisiones que no son de poca monta”, afirmó Ávila. Con esa declaración, dejó clara su intención de abrir la discusión más allá de los espacios técnicos habituales. El ministro insistió en que el análisis de la política monetaria no puede seguir siendo exclusivo del banco central. “No lo pueden seguir discutiendo exclusivamente los siete miembros de la Junta Directiva del Banco de la República”, agregó, señalando la necesidad de incluir otras voces en el debate.

El aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República profundiza el distanciamiento institucional con el Ejecutivo - crédito Banco de la República

En esa misma línea, planteó que la responsabilidad frente a estas decisiones no recae únicamente en el Gobierno o en el banco central. “Todos tenemos responsabilidades constitucionales, sociales, económicas y políticas”, indicó, ampliando el alcance de la discusión hacia distintos sectores del país. Como parte de esta apuesta, Ávila anunció la realización de un foro económico que busca precisamente abrir ese diálogo. El evento se llevará a cabo el 21 de abril en el Auditorio Rogelio Salmona del Centro Cultural Gabriel García Márquez y reunirá a distintos actores para discutir la política monetaria.

La intención, según explicó, es recoger visiones diversas que permitan enriquecer el análisis. En particular, cuestionó que históricamente el debate haya estado dominado por el sector financiero. “No se escuchan las voces de la industria manufacturera, de la producción agropecuaria, de la pequeña y mediana empresa”, señaló.

El pronunciamiento también incluyó críticas directas a las decisiones recientes del Banco de la República. Ávila aseguró que el ritmo de incremento de las tasas de interés en Colombia no tiene comparación en el contexto internacional. “La única banca central del mundo que se atreve a tomar semejantes decisiones es el Banco de la República de Colombia”, afirmó.

Ávila critica que el ritmo de incremento de las tasas de interés en Colombia no tiene precedentes en comparación internacional - crédito Ministerio de Hacienda

Desde su perspectiva, este tipo de medidas resultan particularmente cuestionables en medio de un entorno global complejo. “Ningún banco central en ninguna parte del mundo toma semejante decisión en medio de una crisis como la que estamos viviendo”, sostuvo, al referirse a factores como los conflictos geopolíticos y las crisis climáticas. El ministro considera que estos elementos deberían llevar a una mayor cautela en la toma de decisiones económicas. En su visión, el contexto actual exige una lectura más amplia de los riesgos y de sus posibles efectos sobre la economía nacional.

Finalmente, Ávila dejó claro que el debate que se abrirá en las próximas semanas no será meramente académico. Según dijo, las conclusiones que surjan de este proceso servirán como insumo para futuras decisiones relacionadas con la Junta Directiva del Banco de la República. “Con base en toda esta reflexión estaremos tomando las decisiones con respecto a la próxima Junta Directiva del Banco de la República”, concluyó.