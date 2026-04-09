Colombia

Así será el rescate de Artemis II: la ingeniera colombiana Liliana Villarreal explicó cómo se preparan ante posibles emergencias

La directora de Aterrizaje y Recuperación presentó las estrategias para garantizar la seguridad de los cuatro astronautas ante incidentes médicos y la organización del rescate desde barcos, helicópteros y lanchas rápidas

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Liliana Villarreal lidera el operativo de recuperación de la cápsula Orión en el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, California, y prevista para el viernes 10 de abril - crédito NASA

En conferencia de prensa del miércoles 8 de abril, desde el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, la NASA ofreció una actualización de la misión Artemis II, cuyo objetivo fue llevar a cuatro astronautas a la órbita lunar y traerlos de regreso a la Tierra.

La ingeniera colombiana Liliana Villarreal lidera el operativo de recuperación en el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, California, donde la cápsula Orión amerizará tras un viaje de 10 días. Allí, junto con la Marina de Estados Unidos, se localizará la cápsula y se coordinará la evacuación de la tripulación, así como la recuperación de materiales que podrían usarse en futuras misiones del programa Artemis.

Durante la rueda de prensa, Villarreal explicó cómo se realizará la extracción de los astronautas de la NASA: el comandante Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), cuyo aterrizaje está previsto para el viernes 10 de abril.

Procedimientos de amerizaje y rescate

El equipo que lidera Liliana Villarreal tiene como objetivo rescatar a la tripulación y, junto con la Marina de Estados Unidos, recuperar materiales útiles para futuras misiones - crédito NASA
El equipo que lidera Liliana Villarreal tiene como objetivo rescatar a la tripulación y, junto con la Marina de Estados Unidos, recuperar materiales útiles para futuras misiones - crédito NASA

Según informó la NASA, la cápsula Orión realizará un regreso controlado a la Tierra, aprovechando la fuerza gravitatoria terrestre para minimizar el consumo de combustible. Una vez en la órbita terrestre, la nave completará varias vueltas para apuntar su caída hacia el océano Pacífico. En ese momento, la cápsula de servicio se separará de la cápsula con la tripulación, que descenderá directamente al agua.

El buque John P. Murtha será el encargado de localizar a los astronautas y conducir la operación de rescate. “Garantizar la seguridad de la tripulación de Artemis II, no solo alrededor de la Luna, sino una vez que regresen a la Tierra, es nuestro enfoque principal”, explicó la directora de Aterrizaje y Recuperación del programa.

Respecto al orden de atención médica, la ingeniera precisó: “El plan nominal es abrir la escotilla, y el primer médico entrará y evaluará a la tripulación de inmediato. Luego ayudará al primer miembro de la tripulación en el asiento tres, que en realidad es Jeremy. Después, el segundo médico entrará y se dirigirá a Reid. Más tarde, tendremos a los dos médicos adicionales junto con el médico oficial de la Marina, quienes entrarán y atenderán a Victor y Christina”.

La tripulación está conformada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense) - crédito NASA
La tripulación está conformada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense) - crédito NASA

El plan de evacuación establece que los astronautas serán retirados en el siguiente orden: Christina, Victor, Jeremy y Reid. Sin embargo, Villarreal añadió que, en caso de presentarse alguna situación médica de urgencia, el médico oficial tiene el derecho de evacuar primero a la persona que esté afectada, si es necesario”.

Villarreal destacó que en los días previos al amerizaje se han realizado entrenamientos con el equipo conjunto de la NASA y la Marina de Estados Unidos para reforzar habilidades y procedimientos de recuperación, pues la operación incluye el despliegue simultáneo de barcos, helicópteros y lanchas rápidas, así como la coordinación entre ingenieros y personal especializado

Una vez que pasemos el amerizaje… ¡es hora de acción para todos! Los barcos, los helicópteros y las lanchas pequeñas ahora irán lo más rápido posible hacia la cápsula”, indicó la ingeniera colombiana.

Los cuatro astronautas de Artemis II presenciaron un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar, el 6 de abril de 2026 - crédito NASA
Los cuatro astronautas de Artemis II presenciaron un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar, el 6 de abril de 2026 - crédito NASA

Artemis II marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de más de 50 años, desde la última misión, Apolo 17, en diciembre de 1972. Las próximas misiones estarán enfocadas en preparar la exploración lunar y en establecer infraestructura permanente en la superficie del satélite.

Artemis III, programada para 2027, servirá como plataforma de pruebas en órbita terrestre baja, evaluando el acoplamiento con módulos de aterrizaje de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin.

Artemis IV, prevista para 2028, permitirá nuevamente un alunizaje en el que los astronautas descenderán al polo sur de la Luna, permitiéndoles recolectar muestras y realizar experimentos. Finalmente, Artemis V comenzará la construcción de la primera base lunar estadounidense, sentando las bases para la presencia sostenida de la humanidad en la Luna y futuras misiones hacia Marte.

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