Marcela Reyes reveló por qué el 2025 fue uno de los más difíciles de su vida: “Me siento todavía con mi corazón lastimado”

Marcela Reyes, reconocida DJ e influencer, compartió con sus seguidores detalles sobre el año más difícil de su vida, abriendo su corazón en una sesión de preguntas y respuestas a través de Instagram.

La creadora de contenido abordó las pruebas personales a las que se enfrentó durante 2025 y reflexionó sobre el impacto que estas experiencias han tenido en su vida y en su proceso de resiliencia.

Al responder cómo se siente actualmente, Reyes no dudó en calificar el último año como el más desafiante que ha atravesado hasta ahora. “Hablándoles con mi corazón súper honesto y abierto, yo sin duda alguna les puedo asegurar que este año fue el año más difícil de toda mi vida y vaya que yo he tenido años difíciles”, expresó la DJ, dejando claro el peso emocional de los acontecimientos recientes.

A lo largo de su intervención, la empresaria señaló que las dificultades vividas la llevaron a replantear su perspectiva sobre la vida y sobre la manera en que se asumen los retos. “Muchas veces creemos que las bendiciones llegan sin obstáculos, pero he aprendido que las pruebas hacen parte del camino”, afirmó Reyes. Desde su experiencia, reconoció que los momentos de adversidad pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje y en una preparación para recibir nuevas oportunidades.

La DJ admitió que, aunque todavía enfrenta sentimientos relacionados con lo vivido, mantiene la determinación de seguir adelante y enfocarse en el crecimiento personal y profesional. “Me siento todavía con mi corazón lastimado”, confesó, pero indicó que el balance entre su vida personal y los avances de sus empresas le ha permitido mantenerse fuerte. Reyes destacó que sus negocios atraviesan un buen momento y anticipó que vienen nuevos proyectos para el próximo año, lo que la motiva a mirar hacia el futuro con optimismo.

Aunque la influencer no especificó todos los procesos a los que hizo referencia, muchos seguidores recordaron algunos de los momentos más complejos que enfrentó durante el año. Uno de los episodios más comentados ocurrió en septiembre, cuando se reportó la desaparición de su expareja, el cantante B King, en México. Tras varios días de incertidumbre, las autoridades confirmaron el fallecimiento del artista, lo que llevó a Reyes a pronunciarse públicamente y a solicitar apoyo institucional para esclarecer el caso.

A raíz de este hecho, la influencer relató que recibió mensajes que generaron preocupación tanto para ella como para su hijo, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades. Simultáneamente, circularon en redes sociales versiones que intentaron vincularla con lo ocurrido, afirmaciones que fueron desmentidas por ella y por su equipo legal.

En los meses posteriores, Reyes informó sobre la detención de una persona señalada como presunta responsable del caso, lo que representó un avance en la investigación. Ya en diciembre, la DJ retomó su presencia digital y sus compromisos laborales, reafirmando su intención de enfocarse en nuevos proyectos empresariales y artísticos.

Marcela Reyes concluyó su mensaje transmitiendo un mensaje de fortaleza y agradecimiento a quienes la han acompañado en este proceso.

La madre de B King se distancia de Marcela Reyes: “No me interesa en absoluto”

Las declaraciones de Marcela Reyes sobre el año más difícil de su vida se dieron apenas unos días después de que la familia de su expareja, el cantante B King, hablara públicamente sobre la relación con la DJ y empresaria. En una entrevista concedida al programa La Red, de Caracol Televisión, Adriana Salazar, madre del artista, dejó clara su postura y señaló que actualmente no mantiene ningún tipo de contacto con Reyes.

Adriana Salazar explicó que, aunque inicialmente hubo comunicación tras conocerse la noticia del fallecimiento de B King en México, la familia prefirió tomar distancia poco después.

“Con Marcela al principio sí hablé, ella me llamó. No tengo nada de qué hablar con ella, no me interesa en absoluto. Marcela habló muy mal de mi hijo, no respetó su memoria porque habló mal de él después”, afirmó la madre del cantante. Según Salazar, las diferencias surgieron por las declaraciones públicas de Reyes tras el hecho, las cuales no consideró apropiadas.

La hermana del artista también se refirió a la situación y sostuvo que el principal desacuerdo con Marcela Reyes está relacionado con los comentarios realizados por la DJ después de la muerte de B King. “Había que respetar su memoria. Estamos en contra del bullying, del ‘hate’ y de que se juzgue a alguien sin pruebas”, señaló la joven, quien subrayó la necesidad de evitar señalamientos infundados en medio del dolor familiar.