Juan Daniel Oviedo se burló de Claudia López en una recreación de ‘La última cena’, versión ‘Gran Consulta’: “¿Aparece Judas?”

Juan Daniel Oviedo comparó a Claudia López con Judas en una imagen generada por la IA de los integrantes de la 'Gran Consulta' y desató controversia - crédito redes sociales

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y precandidato presidencial, generó controversia y risas entre sus seguidores al compartir una imagen creada por inteligencia artificial (IA) que de alguna manera pasmaba la famosa pintura de La última cena de Leonardo da Vinci.

No obstante, lo que realmente llamó la atención fue el comentario jocoso que Oviedo hizo sobre la inclusión de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y también precandidata presidencial, en la imagen, lo que provocó una reacción tanto de apoyo como de crítica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La imagen, que muestra a los políticos que participarán en la llamada ‘Gran Consulta’ para elegir a un único candidato oficial, incluye a figuras como Paloma Valencia, Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Daniel Palacios y Mauricio Cárdenas, parecía hacer una evidente alusión a la famosa escena bíblica, pero con un toque particular.

En la recreación digital, la exalcaldesa de Bogotá se muestra en la escena junto a los otros personajes, destacándose por su característico gesto de “todo bien” que acompaña de un pulgar arriba —parte que añadió el exdirector del Dane—.

Juan Daniel Oviedo genera controversia en redes sociales al publicar una especie de imitación digital de 'La Última Cena' para llamar a Claudia López 'Judas' - crédito @JDOviedoAr/X

Oviedo, con su característico tono irreverente, aprovechó la oportunidad para hacer un comentario que rápidamente se viralizó en la red social: “Interesante montaje. Parece un cuadro de La Última Cena. Pero… momento… ¿aparece Judas? 🎄¡Feliz Navidad! Y recuerden, acá estamos Todos Por Colombia ⚡️⚡️”

Con estas palabras, Oviedo no solo hizo referencia al conocido cuadro de Da Vinci, sino que insinuó, de manera jocosa, que Claudia López podría ocupar el lugar de Judas en esta particular representación.

Al utilizar este término, él dejó abierta la interpretación de si la exalcaldesa sería la figura “traidora” de este grupo político, una insinuación que no pasó desapercibida y que generó un sinfín de reacciones.

Juan Daniel Oviedo bromeó con la inclusión de Claudia López en una imagen generada por inteligencia artificial para lanzarle una pulla - crédito @JDOviedoAr/X

Es importante señalar que Oviedo utilizó esta imagen, en la que incluyó a López, como respuesta a la fotografía original de la exalcaldesa, en la que aparecen todos los participantes de la consulta interpartidista, y en la que comentó: “Lo dicho: Uribe para todos, todos para Uribe. La gran consulta del Centro Democrático”.

De este modo, varios usuarios comentaron la publicación del líder, que quedó en segundo lugar en su intento por alcanzar la Alcaldía de Bogotá para el periodo 2024-2026, con mensajes que expresaban su confusión sobre esta “pelea” entre facciones, al señalar que todo se decidiría en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

Muchos de los comentarios se leen: “Yo no entiendo q pelea ella si va a terminar votando por Cepeda jaja, todos lo sabemos”; “Jajajaja ushh dejaron cagando piñas al camaleon machorro de la política Colombiana...”; “AKAKAJAJAJAJA Por fin Oviedo se moja. Me encanta”; “Jajajajaja esa es mas mala que Pilatos”.

Claudia López se quiso burlar de los integrantes de la 'gran consulta' de centro-derecha, pero todo le salió al revés - crédito @ClaudiaLopez/X

Este es el intento de centro-derecha porque la izquierda no vuelva al poder

La “Gran Consulta por Colombia” es una coalición de centro-derecha que busca unificar fuerzas para enfrentar al sector de Gobierno, el Pacto Histórico, en las elecciones presidenciales de 2026 —que se conocerá por medio del llamado ‘Pacto Amplio’—.

A diferencia de consultas anteriores, esta se presenta como un frente de “unidad”, que agrupa desde sectores de centro-liberal hasta la derecha tradicional, con el objetivo de presentar un solo candidato para competir en las elecciones presidenciales.

La consulta está programada para el 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones al Congreso, y será una votación abierta, en la que cualquier ciudadano podrá pedir el tarjetón de esta coalición.

El principal desafío de este grupo político será evitar la fragmentación de votos, ya que con tantos nombres fuertes, el riesgo es que el ganador obtenga una cifra pequeña frente a la consulta de la izquierda, y evitar que el sucesor de Gustavo Petro sea de su misma ideología.