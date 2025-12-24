Giovanny Ayala y su hijo fueron a la despedida de fin de año de la Policía: “Los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel”

Los cantantes fueron participes de la celebración de cierre de año tras ser protagonistas de uno de los casos más sonados del 2025 - crédito MinDefensa

Desde la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, el ministro Pedro Sánchez transmitió un mensaje de feliz Navidad y próspero Año Nuevo a la fuerza pública y a todos los colombianos, durante una jornada en la que se contó con la presencia del cantante Giovanny Ayala y su hijo, Miguel, que estuvo secuestrado durante más de dos semanas en el departamento del Cauca.

Gracias a la intervención del Gaula, Miguel Ayala y su mánager fueron liberados, lo que llevó a que sus seres queridos demostraran su gratitud por las autoridades y terminaran participando en la despedida de fin de año que se llevó a cabo durante el 22 de diciembre de 2025, en la que llevaron felicidad a los uniformados.

Además del concierto brindado por los Ayala, se realizaron los actos protocolarios, uno de ellos fue la intervención del ministro, que insistió en la importancia de la labor realizada por los uniformados: “Sobre nuestros hombros recae el futuro de Colombia. Sobre nuestros hombros recae la seguridad y el futuro de nuestros hijos”.

Del mismo modo, reiteró que la totalidad del país respalda a los miembros de la Fuerza Pública y continuó con su mensaje: “No duden en emplear la fuerza legítima del Estado. No duden en emplear las armas de la República que nos han otorgado para protegernos”.

Finalmente, el funcionario afirmó también sentirse orgulloso de saludarlos y reconoció el papel fundamental de los condecorados ese día, además de anunciar la presencia de Giovanny Ayala y Miguel Ayala, que interpretaron sus canciones más icónicas para alegrar la velada de los uniformados.

Cabe mencionar que el popular artista agradeció a la Policía de Colombia y a la unidad Gaula por el rescate de su hijo Nicolás: “Familia Gaula, los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel, mi hijo, y Nicolás, muchas gracias por esta Navidad de tranquilidad y felicidad, bendiciones para ustedes y para toda la Policía de Colombia”.

Además, compartió un mensaje adicional vestido con prendas alusivas al Ejército: “Estamos orgullosos de que ustedes aporten una labor bonita a nuestro país. Espero que disfruten. Mucha salud, mucha fe y muchas bendiciones para todos ustedes. Una feliz Navidad. Saben que en casa estamos orando por ustedes. Los quiero felicitar. Me siento muy orgulloso de que ustedes sean de nuestro glorioso Ejército de Colombia. Una feliz Navidad de parte de toda mi familia Ayala y de parte de todo Colombia”.

Por su parte, Miguel difundió videos de la presentación realizada en la escuela, demostrando el cariño por las autoridades que trabajaron en su liberación.

Miguel Ayala y Nicolás Pantoja volvieron a la libertad

La operación que fue ejecutada por el Gaula de la Policía Nacional con el respaldo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Área de Aviación Policial y en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, no solo permitió la liberación de las víctimas, sino la captura de uno de los presuntos responsables de su retención que ocurrió en plena carretera del Cauca, después de dar un show.

Así lo confirmó el reporte oficial de las autoridades, donde se aclaró que los criminales exigían un pago de $7.500 millones para la liberación de los jóvenes. Incluso, se explicó que los secuestradores habían impuesto un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión, lo que incrementó la presión sobre los allegados de las víctimas y las autoridades, que decidieron adelantar el operativo con éxito.

Reencuentro de Giovanny Ayala con su hijo

El reconocido artista de música popular no dudó en dirigirse a la Policía para agradecer su apoyo en medio del proceso y reiterar el sentimiento de respaldo que sintió por parte de las autoridades en esta etapa tan difícil de su vida: “Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión, quién va a poner el pecho por alguien que no es de la familia. Gracias señores por existir”, declaró en un video que él mismo difundió a través de las redes sociales tras las primeras horas de liberación de su ser querido.