En 2025, la diplomacia de Gustavo Petro estuvo en llamas: estos son los enfrentamientos que definieron la política exterior

La política exterior de Gustavo Petro durante 2025 se convirtió en uno de los frentes más observados de su Presidencia. Las decisiones del mandatario y su estilo discursivo provocaron choques directos con figuras internacionales de alto perfil, en especial con miembros del Congreso de los Estados Unidos, y el mismo mandatario Donald Trump, que asumieron un papel activo en la evaluación de la relación bilateral con Colombia.

Cada cruce verbal y cada advertencia pública dejó huellas visibles en el diálogo diplomático entre ambos países, que dejó marcas en discursos, post en redes sociales y amenazas diplomáticas.

A lo largo del año, las diferencias no se limitaron a declaraciones aisladas. Los desacuerdos abordaron asuntos estratégicos como las alianzas internacionales, la lucha contra el narcotráfico, el comercio y el tono del debate político.

De esta manera, los enfrentamientos de Petro con personalidades internacionales durante 2025 no solo reflejaron diferencias ideológicas, también redefinieron el ritmo y la forma del vínculo entre Colombia y Estados Unidos.

A continuación, se detallan algunos de los choques que captaron la atención pública y que pusieron en entredicho la estabilidad política y el rumbo natural de Colombia:

Acusaciones por discursos considerados hostiles

Un hecho significativo tuvo lugar a comienzos del año, en marzo, cuando un grupo de congresistas de la oposición colombiana se desplazó a Washington, encabezados por Efraín Cepeda, entonces presidente del Senado.

La finalidad de la visita fue exponer ante legisladores estadounidenses y organismos internacionales, lo que consideraron como amenazas dirigidas a los legisladores que bloquearon la reforma laboral promovida por el Gobierno.

Es importante señalar que, en ese momento, el proyecto enfrentó un obstáculo en una comisión donde no avanzó, aunque todavía existía la posibilidad de debatirlo en el pleno. Sin embargo, debido a la insistencia y presión ejercida por el Gobierno, la iniciativa resurgió posteriormente y, con el tiempo, terminó siendo aprobada.

De esta manera, los congresistas señalaron que el discurso presidencial puso en riesgo la integridad de quienes votaron contra la iniciativa oficial. Esa denuncia generó reacciones en sectores del Congreso estadounidense.

El presidente, conocido por criticar en múltiples ocasiones fallos judiciales que no favorecen a su administración, llamó “traidores de la patria” a aquellos que buscan realizar cabildeo. “Colombianos que se van a Estados Unidos a destruir la justicia en Colombia, traidores a la patria, una oposición no tiene esa indignidad”, afirmó el mandatario en su momento.

Con este incidente, comenzó a deteriorarse la relación con los líderes de Estados Unidos, que rechazaron las palabras del presidente al calificarlo todo como una ‘dictadura’.

Petro estuvo en la mira internacional ante choque por China

En agosto, la tensión escaló durante la visita a Bogotá de los senadores estadounidenses Bernie Moreno (republicano) y Rubén Gallego (demócrata). La reunión, inicialmente descrita como “constructiva” por el Gobierno colombiano, derivó rápidamente en un intercambio de reproches públicos.

Moreno —con ascendencia colombiana— lanzó un mensaje contundente sobre los acercamientos de Petro con el régimen de Nicolás Maduro y con el gobierno de China: “O eres aliado de Estados Unidos, o eres aliado de China. No puedes ser ambas”.

Por su parte, Petro respondió a través de sus redes sociales, al escribir: “Quienes quieren romper las relaciones de Estados Unidos y Colombia son sirvientes de las mafias”. Este mensaje fue interpretado como un ataque directo a los sectores del Congreso que buscan limitar la ayuda estadounidense a Colombia.

Petro vs. Trump: sanciones y amenazas marcaron el año de peleas entre los mandatarios

El 2025 estuvo marcado por una de las crisis diplomáticas más graves entre Colombia y Estados Unidos, protagonizada por el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump. Las tensiones incluyeron conflictos comerciales, denuncias personales y amenazas directas de intervención.

Todo comenzó en enero, cuando Petro prohibió el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses que trasladaban deportados colombianos, alegando tratos indignos. Trump respondió con amenazas de imponer aranceles de hasta 50% a productos colombianos y restringir visas.

Petro reaccionó públicamente: “Usted puede con su fuerza económica intentar un golpe de Estado como hicieron con Allende... No estrecho mi mano con esclavistas blancos”. Tras una negociación de 12 horas, los aranceles se suspendieron temporalmente.

Entre junio y septiembre, Colombia se acercó al Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, mientras Trump “descertificó” al país en la lucha contra las drogas para 2026, al afirmar que había “fallado demostrablemente”. Petro replicó en la ONU calificando la medida de EE. UU. como una excusa para mantener una “sociedad rica, blanca y racista”.

En octubre y noviembre, Trump intensificó las sanciones personales: llamó a Petro “líder del narcotráfico”, suspendió la ayuda financiera y lo incluyó en la llamada Lista Clinton, congelando sus activos en Estados Unidos.

Por su parte, el mandatario colombiano calificó a Trump de actuar “con las vísceras y no con el cerebro” y lo acusó de liderar a su sociedad “ciega hacia el abismo”.

El cierre del año aumentó la tensión. Tras operaciones militares estadounidenses en el Caribe, Trump lanzó advertencias directas sobre la posibilidad de intervención: “Petro se va a meter en grandes problemas si no se despierta (...) él será el siguiente [después de Maduro]”. El presidente colombiano respondió calificando estas declaraciones como “mal informadas” y reafirmó su rechazo a la presión estadounidense.

El enfrentamiento de 2025 dejó en evidencia profundas diferencias entre ambos gobiernos en temas de narcotráfico, migración, comercio y relaciones personales, dejando a la relación bilateral en su punto más tenso de las últimas décadas.

Colombia e Israel: Petro llamó a la nación “genocida” y rompió sus relaciones

La tensión entre Colombia e Israel alcanzó su punto máximo en 2025, consolidando una de las rupturas diplomáticas más profundas en la región. El conflicto se intensificó en octubre, tras la interceptación de la “Flotilla Global Sumud” —que viajaron para llevar alimento a Palestina, en medio de la guerra— por parte del Ejército israelí, donde fueron detenidas dos ciudadanas colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto.

Petro calificó el hecho como un “nuevo crimen internacional de Netanyahu”, al referirse al primer ministro de esa nación y ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática israelí en Colombia.

El presidente colombiano también tomó medidas económicas contundentes. Denunció el Tratado de Libre Comercio con Israel y prohibió la exportación de carbón, bajo el argumento de que se utilizaba para la producción de armas en Gaza.

El enfrentamiento se extendió a la esfera pública y digital. Petro comparó las acciones de Israel en Gaza con las prácticas de la Alemania nazi y solicitó a la Corte Penal Internacional una orden de captura contra Netanyahu. En respuesta, el gobierno israelí lo acusó de “antisemita” y de respaldar a grupos terroristas.

La disputa provocó consecuencias estratégicas, ya que Colombia enfrenta problemas en el mantenimiento de su flota de aviones Kfir y se suspendió la cooperación en ciberseguridad e inteligencia militar, dejando vacíos importantes en la relación bilateral.

Entre la guerra de extremos, Petro mantuvo su postura contra Milei

La relación entre Gustavo Petro y Javier Milei en 2025 se caracterizó por una intensa confrontación ideológica, con ataques personales y competencia abierta por liderar narrativas en la región. El conflicto se desarrolló principalmente en tres frentes: cumbres internacionales, indicadores económicos y retórica pública.

Tras la cumbre del G20, Petro denunció un fuerte enfrentamiento verbal con Milei durante sesiones privadas y acusó a la delegación argentina de ocultar videos del incidente. En paralelo, ambos mandatarios utilizaron redes sociales para comparar los resultados económicos de sus países: el presidente colombiano destacó el desempeño de las bolsas de Colombia y Chile, mientras el líder argentino enfatizó la baja inflación en Argentina como prueba de su modelo liberal.

La retórica personal escaló con calificativos extremos. Petro llamó a Milei “nostálgico de (Benito) Mussolini” y “cipayo”, y advirtió sobre el riesgo de dictadura en Argentina si su modelo se imponía, afirmó durante una conversación con el economista español Alfredo Serrano Mancilla en el programa La Pizarra.

Milei respondió calificando a Petro de “comunista” y “asesino terrorista”. A pesar de los ataques, las relaciones diplomáticas se mantienen gracias a la mediación de las cancillerías, aunque la comunicación directa entre ambos presidentes es prácticamente nula.

Confrontación por Venezuela y la política internacional

La relación entre Gustavo Petro y María Corina Machado se caracterizó por tensiones fuertes, centradas en la crisis en Venezuela y la influencia de potencias extranjeras en la región. La rivalidad escaló con el anuncio del Nobel de Paz a la lideresa venezolana en octubre, cuando el mandatario publicó por error un mensaje de felicitación dirigido a Wangari Maathai; aunque corrigió la publicación, el gesto fue interpretado como un desplante deliberado.

Petro también envió a Machado una carta abierta cuestionando su cercanía con líderes de derecha y acusándola de buscar la intervención extranjera en Venezuela. En octubre, el mandatario la calificó de “traidora” y “persona despreciable” durante una entrevista con Daniel Coronell, contrastándola con rl dictador Nicolás Maduro.

El conflicto se intensificó con los vínculos de Machado con Donald Trump y Benjamin Netanyahu, por lo que Petro la describió como parte de un “eje de extrema derecha global” y la responsabilizó de promover acciones que podrían afectar la soberanía venezolana durante la crisis de bloqueos navales en noviembre.

Gustavo Petro protagonizó fuerte pelea contra el senador estadounidense Bernie Moreno y su familia

El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el senador estadounidense Bernie Moreno, junto con su familia, se convirtió en uno de los focos de tensión diplomática más fuertes de 2025. El conflicto simbolizó el choque entre el Gobierno colombiano y el ala más conservadora del Partido Republicano en Washington.

La relación se deterioró tras la visita de Moreno a Colombia en agosto. Aunque inicialmente hubo reuniones para buscar cooperación, el senador calificó a Petro en noviembre como un “desastre” y afirmó que “deshonra a Colombia”.

Petro respondió acusando a los hermanos Moreno, Luis Alberto y Roberto, de supuestos actos de corrupción y lavado de activos, sugiriendo que la oposición del senador era una “vendetta familiar”.

Bernie Moreno replicó señalando a Petro de ser “Pro-Hamas” y de permitir la expansión del narcotráfico hacia Estados Unidos, liderando iniciativas para declarar al Cartel de los soles como organización terrorista. El conflicto llegó a los tribunales: en diciembre, un juzgado colombiano obligó a Petro a retractarse por falta de pruebas, mientras los hermanos Moreno iniciaron acciones legales para proteger su nombre, pero el mandarario los mandó a “leer”.

Petro se enfrentó contra el magnate Elon Musk: el presidente acaparó la atención

El enfrentamiento entre Gustavo Petro y Elon Musk durante 2025 se convirtió en un choque mediático entre poder político y tecnológico. La tensión comenzó en marzo, cuando Petro publicó en X una imagen denunciando acaparamiento de insulina, que la red corrigió señalando que era levotiroxina. El mandatario acusó al magnate de censura y de proteger intereses de las farmacéuticas.

Desde enero, el presidente colombiano había criticado al magnate por su influencia en la opinión pública y su cercanía con políticas de deportación masiva, al llegar a decir que debía “cambiar de red” por considerarla una herramienta de la “extrema derecha global”, aunque continuó activo en la plataforma.

A fin de año, un debate sobre inteligencia artificial y física cuántica llevó a Petro a acusar a Musk de permitir “errores garrafales” para desprestigiarlo. En noviembre, opositores colombianos pidieron suspender su cuenta por sanciones de Ofac, y el mandatario respondió proponiendo que el magnate trajera su planta de carros eléctricos a Colombia, a pesar de haberlo calificado días antes de “fascista”.