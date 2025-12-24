Dian confirmó aumento del impuesto a las bolsas plásticas en Colombia: este será el valor en 2026

La Dian fijó en $73 el valor que se cobrará por cada bolsa plástica a partir de enero de 2026, tras un ajuste basado en la variación del IPC. - crédito Reuters

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó que el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas tendrá un aumento y la nueva tarifa, de $73 por unidad, comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026. El ajuste, que reemplazará la tarifa vigente de $70, está fundamentado en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme a lo dispuesto en el artículo 512-15 del Estatuto Tributario.

Según la Dian, la actualización de la tarifa fue oficializada mediante la Circular 000005 del 16 de diciembre de 2025. El incremento corresponde a un 5,3% respecto al valor actual, reflejando el comportamiento inflacionario certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para el periodo comprendido entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

El ajuste anual del impuesto a las bolsas plásticas responde a la normativa que exige que la tarifa se modifique en proporción a la variación del IPC, aproximando siempre el resultado al peso más cercano. La circular es el instrumento oficial que certifica el nuevo valor y permite a los establecimientos comerciales realizar los cambios necesarios en sus procesos internos.

A partir de enero de 2026, los comercios deberán cobrar la nueva tarifa por bolsa plástica y reflejarla de manera clara en la factura. - crédito Europa Press

Aplicación y excepciones contempladas en la norma

El impuesto recae sobre cada bolsa plástica entregada al consumidor final como parte de una transacción comercial. Los puntos de venta deberán ajustar sus sistemas de facturación y contabilidad para operar bajo la nueva tarifa a partir del primer día de 2026. Además, la normativa exige que el valor del impuesto se discrimine de forma independiente en la factura, de modo que el consumidor conozca el monto exacto cobrado.

La regulación contempla excepciones que reducen o eliminan la tarifa en función del impacto ambiental de la bolsa. De acuerdo con información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, existen cuatro niveles (de 1 a 4) según el impacto, lo que permite aplicar tarifas reducidas del 0%, 25%, 50% o 75% sobre el valor pleno.

Las bolsas biodegradables y aquellas con características técnicas que permiten su reutilización no están sujetas al impuesto, siempre que cumplan con los requisitos definidos.

El objetivo de esta política fiscal es desincentivar el consumo de bolsas plásticas de un solo uso y proteger el medio ambiente.

Luego de la implementación de este impuesto, el uso de bolsas plásticas en el país disminuyó más de 60%, según cifras de la industria. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Efectos sobre el consumo y antecedentes recientes

La industria ha reportado una disminución significativa en el uso de bolsas plásticas tras la implementación progresiva de la regulación. Acoplásticos, gremio del sector, presentó en julio de 2025 un informe sobre la Ley 2232 de 2022, que promueve la sustitución de productos plásticos de un solo uso.

Entre julio de 2024 y febrero de 2025, el recaudo por el impuesto a las bolsas alcanzó $15.565 millones de pesos, cifra que representa una reducción del 58,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En unidades, la cantidad de bolsas circulantes cayó en 232 millones, lo que equivale a una baja del 61,7%.

Según Acoplásticos, “se ha disminuido en más de 60% el uso de bolsas plásticas en los mercados formales”, lo que evidencia el impacto de la regulación y del tributo en los hábitos de consumo.

Evolución histórica de la tarifa

El impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas ha aumentado gradualmente desde su establecimiento. El valor por unidad inició en $20 en 2017 y ha experimentado ajustes anuales, primero bajo incrementos preestablecidos y, desde 2021, en función del IPC certificado.

Tabla de tarifas por año

2017: $20

2018: $30

2019: $40

2020: $50

2021: $51

2022: $53

2023: $60

2024: $66

2025: $70

2026: $73

Bolsas biodegradables y reutilizables quedan exentas o tienen tarifas reducidas según su impacto ambiental, según la normativa vigente. - crédito AP

Requisitos operativos para comercios y consumidores

Con la entrada en vigencia de la nueva tarifa, los comercios están obligados a actualizar sus sistemas para aplicar el cobro de $73 por cada bolsa plástica entregada y reflejar este valor en las facturas. La medida requiere una adaptación inmediata de los procedimientos internos desde el 1 de enero de 2026.

El impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas seguirá ajustándose cada año conforme a las variaciones del IPC, tal como lo establece la regulación vigente, y su valor se certificará de manera oficial antes de la entrada en vigencia de cada periodo fiscal.