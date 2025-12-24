Colombia

De los 91 precandidatos que se inscribieron en la Registraduría, solo 22 entregaron firmas: quiénes fueron

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella lidera el listado con más de cinco millones de firmas entregadas ante la entidad electoral, que ahora las debe certificar

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se recibieron 28.582.935 de firmas para la inscripción de los candidatos presidenciales en Colombia, lo que marca un récord histórico en los requisitos para la inscripción de candidaturas de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Según informó la entidad nacional, el número total de rúbricas corresponde a la inscripción de 22 aspirantes presidenciales, lo que significó una notable reducción frente a los 91 que se habían inscrito previamente.

El proceso de depuración y verificación de estas firmas ya está en marcha, y el próximo 21 de enero vencerá el plazo para anunciar quiénes cumplen el requisito legal de al menos 630.000 avales válidos, condición indispensable para aparecer en el tarjetón presidencial mediante este mecanismo.

Según el listado publicado por la Registraduría, el candidato que presentó mayores respaldos ciudadanos fue el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, con un total de 5.049.855 firmas.

Le sigue el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, con 2.430.075, así como el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, con 2.316.120, respectivamente.

Por debajo de los dos millones de apoyos ciudadanos están Héctor Olimpo Espinosa (1.894.050), Mauricio Lizcano (1.840.260), Carlos Felipe Córdoba (1.303.770), Leonardo Huerta (1.301.610), Claudia López (1.297.530), Vicky Dávila (1.236.150), Luis Gilberto Murillo (1.222.545), David Luna (1.158.975), Daniel Palacios (1.157.940), Santiago Botero (1.156.815), Sondra Macollins (1.131.555), Mauricio Cárdenas (1.061.070) y Juan Daniel Oviedo (1.026.975).

Por último, se encuentra el precandidato Henry Humberto Martínez, del grupo Huellas por Colombia, que entregó 821.265 firmas.

También, la Registraduría registró la entrega de cuatro precandidatos que no alcanzaron el umbral requerido. Ellos son Mihaly Flandorffer Peniche (525), Pedro Pablo Díaz (1.140), Ernesto Sánchez Herrera (1.005) y Pedro Agustino Rosado (240).

