Colombia

Daniel Quintero afirmó que Aico quedó inscrito oficialmente para participar en la Consulta del Pacto Histórico

La consulta de la izquierda se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026, y ya están confirmados para participar Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, y también entraría el exalcalde de Medellín

Daniel Quintero se pronunció en
Daniel Quintero se pronunció en X de cara a las elecciones 2026 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero confirmó su intención de competir en la consulta interpartidista del ‘Pacto Amplio’ tras recibir el aval del Partido Aico.

Con este respaldo, Quintero oficializó su aspiración para las elecciones presidenciales previstas para el 2026.

El anuncio llegó luego de que el Consejo Nacional Electoral otorgara personería jurídica al Pacto Histórico el pasado 17 de septiembre, requisito que el propio Quintero consideraba indispensable para inscribirse como precandidato.

El dirigente político comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde informó que el movimiento Aico quedó inscrito formalmente para participar en la mencionada consulta.

La decisión abre un nuevo escenario dentro del espectro electoral y posiciona a Quintero como uno de los aspirantes que buscarán liderar el bloque progresista.

A pesar de este paso, la candidatura de Quintero todavía enfrenta un proceso pendiente. La Registraduría Nacional debe pronunciarse sobre los requisitos legales para oficializar su participación, cuestión que hasta ahora permanece sin respuesta.

