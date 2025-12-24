Aumento de comparendos de tránsito en Bogotá marcó récord en 2025: estas fueron las infracciones más cometidas

El aumento de comparendos de tránsito en Bogotá durante 2025 supera las 900.000 sanciones, impactando la movilidad urbana - crédito Secretaría de Movilidad

El aumento de comparendos de tránsito en Bogotá en 2025 evidenció una tendencia al alza que impacta directamente en la movilidad de la ciudad.

Con base en los datos proporcionados por la Secretaría Distrital de Movilidad, hasta el 15 de noviembre de 2025 se impusieron 901.222 sanciones, un incremento notable en relación con 2024, cuando la cifra fue de 598.365 para el mismo periodo.

Esta escalada de infracciones ocurre en un contexto urbano caracterizado por múltiples frentes de obra y desvíos, factores que exigen de los habitantes una mayor responsabilidad y respeto por las normas viales para asegurar la eficiencia en una ciudad que registra aproximadamente 12 millones de viajes diarios.

La Secretaría Distrital de Movilidad reporta un incremento del 50% en infracciones de tránsito frente al mismo periodo de 2024- crédito Simit

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el comparendo más frecuente es el C29, que sanciona el exceso de velocidad y representa el mayor número de multas aplicadas en 2025, con 306.509 casos registrados.

Esta infracción puede ser detectada tanto en operativos en vía como a través de cámaras de fotomulta. La penalidad asociada asciende a $650.000, aunque es posible obtener descuentos mediante el pago temprano o la realización de cursos pedagógicos.

Entre las sanciones más habituales, la segunda posición corresponde al comparendo C02, referente a parqueo en zonas no autorizadas, con 85.875 multas impuestas en lo que va del año y un valor de $604.000 por cada infracción. En respuesta a los perjuicios directos que esta conducta genera sobre la movilidad, las autoridades ejecutaron más de 8.000 operativos y procedido a la suspensión de 200 licencias de conducción a reincidentes.

El comparendo C14 ocupa el tercer lugar y sanciona la circulación por lugares restringidos o en horarios prohibidos, una falta vinculada principalmente al incumplimiento de la medida de pico y placa. Durante 2025, las autoridades informaron la imposición de 69.567 comparendos vinculados a este apartado, cada uno con una multa de $604.000.

El comparendo C29, por exceso de velocidad, lidera las multas en Bogotá con más de 306.000 casos en 2025 - crédito Movilidad Bogotá

El listado de infracciones con mayor recurrencia lo completan las sanciones por omitir la revisión técnico-mecánica a tiempo (comparendo C35) y aquellas relacionadas con motociclistas, como la falta de casco, chaleco reflectivo, luces adecuadas, señales direccionales o espejos en correcto estado (comparendo C24), datos también reportados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Bogotá facilita acuerdos de pago de multas de tránsito: digital, rápido y sin intermediarios

En otro contexto, antes de que finalicé el 2025, Bogotá permitirá a los ciudadanos regularizar sus multas de tránsito mediante acuerdos de pago digitales a partir de $1.207.762, suma que incluye tanto el capital como los intereses. El trámite se realizará exclusivamente en línea a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y no requiere intermediarios.

La plataforma digital estará disponible de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. Los interesados deberán completar el formulario en la web, cargar los documentos solicitados y recibirán la respuesta por correo electrónico en un plazo aproximado de tres días hábiles.

Bogotá habilita acuerdos de pago digitales para la regularización de multas de tránsito a partir de $1.207.762 - crédito Secretaría de Movilidad

Quienes soliciten esta facilidad de pago deben presentar documentación como fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificación bancaria y laboral (no superior a 30 días de antigüedad), así como declaración de ingresos si son trabajadores independientes. Se exige también copia de un recibo de servicio público del domicilio y una declaración juramentada ante notario sobre la existencia de bienes.

El proceso establece requisitos obligatorios, entre ellos, no figurar en el Boletín de Deudores Morosos del Estado ni haber incumplido acuerdos de pago previos. Además, tras la firma del convenio, el usuario debe abonar una cuota inicial del 40 % en un plazo máximo de cinco días hábiles.