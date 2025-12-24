Colombia

Alcaldía de Bogotá cede ante recicladores y cambiará norma de espacio público tras protestas

El proceso contará con la participación del gremio y contempla plazos para la revisión, consulta jurídica y promulgación de la nueva reglamentación

Hasta la firma del nuevo decreto, se reorientarán los operativos para proteger los derechos de quienes trabajan en el reciclaje. - crédito Agencia Andina

La Alcaldía de Bogotá anunció la modificación del Decreto 014 de 2023 luego de una serie de protestas encabezadas por el gremio de recicladores, quienes exigían cambios en las estrategias para la conservación del espacio público.

El acuerdo, alcanzado tras una reunión formal entre representantes del Distrito y voceros de los trabajadores de reciclaje, establece la revisión del artículo noveno de la normativa, que será ajustado para alinearse con la legislación nacional vigente.

El 22 de diciembre de 2025, Bogotá experimentó bloqueos de vías principales y afectaciones en la movilidad debido a las movilizaciones organizadas por asociaciones de recicladores. La principal demanda del sector estaba dirigida al Decreto 014 de 2023, centrado en la regulación de materiales aprovechables y el manejo del espacio público. Frente a la presión social, la administración distrital accedió a revisar el contenido de la norma, especialmente el artículo noveno, que había generado inconformidad.

Según el acta suscrita por ambas partes, se acordó que la modificación se realizará “para alinearlo con la normativa nacional, a saber, el Decreto 1381 de 2024 del Ministerio de Vivienda, particularmente en lo que respecta a la recuperación del material aprovechable”. El texto refleja el compromiso de ajustar la reglamentación distrital a los estándares determinados por el Gobierno nacional en materia de aprovechamiento de residuos.

El 22 de diciembre de 2025 Bogotá experimentó bloqueos de vías principales - crédito Redes sociales

Cronograma para la modificación del decreto

El proceso de revisión contará con la participación directa de los gremios de recicladores y las autoridades locales. El 3 de enero de 2026 se agendó una reunión en la Alcaldía Local de Chapinero para analizar el proyecto de decreto modificatorio. Posteriormente, el 8 de enero, el documento será presentado de manera oficial, abriéndose un periodo de diez días hábiles para la revisión jurídica y otros diez días para la firma definitiva.

Magda Barinas, representante del gremio, afirmó según Caracol Radio que “en la reunión se realizaron unos acuerdos para que efectivamente se modifique el decreto 014”. El objetivo central es garantizar que la nueva normativa respete los derechos constitucionales de la población recicladora y, al mismo tiempo, preserve las condiciones de orden en el espacio público.

Reorientación de operativos y garantías para el sector reciclador

Hasta que se firme el nuevo decreto, la Alcaldía de Bogotá se comprometió a reorientar los operativos de control sobre el espacio público. La administración aseguró la protección de la integridad de los recicladores y el respeto a sus derechos durante la aplicación de la norma vigente. El compromiso incluye evitar acciones que puedan afectar negativamente la economía del sector y mantener el acompañamiento institucional en las rutas de recolección.

El proceso contará con la participación del gremio y contempla plazos para la revisión, consulta jurídica y promulgación de la nueva reglamentación. - crédito Colprensa

En la ciudad existen 391 asociaciones de recicladores registradas, cada una habilitada para operar a través de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) o mediante los centros temporales de acopio dispuestos por el Distrito. La administración local ha dispuesto herramientas como la Brigada Carreteros, encargada de orientar y acompañar a los trabajadores en más de 310 rutas de reciclaje.

Contexto y antecedentes de la controversia

El conflicto se originó tras la aplicación de operativos que el Distrito consideró de carácter pedagógico, enfocados en prevenir la dispersión de residuos y el desorden en el espacio público. Las acciones oficiales generaron malestar en el gremio de recicladores, quienes advirtieron afectaciones a su actividad económica.

La Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá sostuvo que la normativa buscaba mejorar la gestión de residuos y regular el aprovechamiento de materiales, sin perseguir ni restringir la labor del reciclaje.

El secretario general del Distrito, Miguel Silva, subrayó que, aunque se modifique la norma, es indispensable que la actividad de reciclaje se realice sin afectar el orden del espacio público. La administración reiteró la importancia de la corresponsabilidad en el manejo adecuado de los residuos y la convivencia en la ciudad.

En Bogotá existen 391 asociaciones de recicladores registradas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Lo que se espera tras la modificación

La decisión de modificar el Decreto 014 de 2023 representa un cambio en la postura inicial del Distrito, que había descartado ajustar la norma pese a las protestas. El acuerdo logrado con los recicladores establece una hoja de ruta para armonizar la legislación local con las directrices nacionales y fija plazos concretos para la revisión y promulgación de la nueva regulación.

El proceso será monitoreado conjuntamente por las autoridades y los representantes del gremio, con el objetivo de asegurar que la gestión del espacio público y la actividad de reciclaje se desarrollen bajo parámetros de legalidad y respeto a los derechos fundamentales.

Conozca algunos de los planes

Estos son los cambios en

El magnicidio de Miguel Uribe

Karol G y sus mejores

Así fue el movido 2025
