Accidente en Cartagena: choque entre bus y furgón dejó varios heridos

El furgón implicado en el accidente no habría respetado la luz roja del semáforo e ingresó indebidamente al carril exclusivo del TransCaribe - crédito Captura video

El choque entre un bus del sistema Transcaribe y un vehículo tipo furgón en la Glorieta de San Felipe, en Cartagena, desencadenó una emergencia que requirió la intervención inmediata de organismos de socorro y generó una fuerte congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el sector de Chambacú, el furgón habría ingresado a la intersección sin respetar la luz roja del semáforo, invadiendo el carril exclusivo por donde transitaba el bus.

El conductor del Transcaribe realizó maniobras para intentar detener el vehículo, pero no consiguió frenar por completo, lo que provocó que la parte delantera del bus quedara incrustada en el costado del furgón.

Como resultado del impacto, varias personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos, situación que motivó la llegada del Cuerpo de Bomberos de Cartagena y de ambulancias locales, quienes realizaron labores de rescate en el sitio.