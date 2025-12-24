Colombia

Accidente en Cartagena: choque entre bus y furgón dejó varios heridos

La emergencia generó la intervención inmediata del cuerpo de bomberos y ambulancias en el centro urbano

Guardar
El furgón implicado en el
El furgón implicado en el accidente no habría respetado la luz roja del semáforo e ingresó indebidamente al carril exclusivo del TransCaribe - crédito Captura video

El choque entre un bus del sistema Transcaribe y un vehículo tipo furgón en la Glorieta de San Felipe, en Cartagena, desencadenó una emergencia que requirió la intervención inmediata de organismos de socorro y generó una fuerte congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el sector de Chambacú, el furgón habría ingresado a la intersección sin respetar la luz roja del semáforo, invadiendo el carril exclusivo por donde transitaba el bus.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conductor del Transcaribe realizó maniobras para intentar detener el vehículo, pero no consiguió frenar por completo, lo que provocó que la parte delantera del bus quedara incrustada en el costado del furgón.

Como resultado del impacto, varias personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos, situación que motivó la llegada del Cuerpo de Bomberos de Cartagena y de ambulancias locales, quienes realizaron labores de rescate en el sitio.

Temas Relacionados

Accidente de tránsito CartagenaChoque bus y furgónGlorieta San FelipeHeridos siniestro vialFalla mecánicaMovilidad CartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro defiende sustitución de cultivos y rechaza acusaciones sobre elaboración de cocaína

El presidente afirmó que la administración impulsa la siembra de café, cacao y productos nativos en zonas tradicionalmente afectadas por la hoja de coca

Gustavo Petro defiende sustitución de

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Mientras el fútbol colombiano entra en el receso por las festividades de fin de año, los equipos de la Liga BetPlay se mueven para reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Infractor del túnel de Gualanday, Tolima, es sancionado con más de 50 millones de pesos tras choque

Las autoridades determinaron que el responsable acumulaba numerosas infracciones de tránsito, incluyendo repetidos episodios bajo efectos de alcohol

Infractor del túnel de Gualanday,

Presidente del Congreso suspenderá vacaciones de congresistas y citará debate por decreto de emergencia económica: Armando Benedetti lo cuestionó

Lidio García, presidente del Senado, señaló que la medida económica del Gobierno Petro afectará a todos los sectores del país; mientras que el ministro del Interior sostuvo que estas discusiones no se pueden realizar de forma virtual

Presidente del Congreso suspenderá vacaciones

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 24 de diciembre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este miércoles de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana del último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Gera Ponce, esposa de Luis

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, revela la primera imagen de su embarazo y emociona a sus seguidores

“Di mi nombre si quieres fama”: Yina Calderón le respondió a Westcol tras recientes declaraciones sobre ‘Stream Fighters’

Karina García desató burlas en redes al enseñar su árbol de Navidad: “Se ve económico”

Marcela Reyes reveló por qué el 2025 fue uno de los más difíciles de su vida: “Me siento todavía con mi corazón lastimado”

Nicolás Arrieta se sometió a procedimiento estético antes de entrar a ‘La casa de los famosos’: “Un ligero accidente”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Fuerte polémica entre equipo de la Liga BetPlay y periodista deportivo por acusaciones: “El micrófono no es un martillo”

Murió ciclista campeón de la Vuelta a Colombia: Roberto “Pajarito” Buitrago le ganó a “Cochise” Rodríguez

Jefe de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers aseguró que el colombiano podría ganar otra vuelta grande: “Seguro que es él”

James Rodríguez volvería a viejo conocido tras su salida del Club León, esto dice la prensa mexicana