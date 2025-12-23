Yumbo reduce homicidios, hurtos y lesiones en 2025 y contrasta con el repunte del delito en municipios vecinos

- crédito Colprensa

De acuerdo con información publicada por Revista Semana, Yumbo fue identificado como el municipio con mejores resultados en reducción del delito en el entorno regional durante 2025, según un informe comparativo elaborado por el Observatorio Municipal de Seguridad, que analizó el comportamiento de los indicadores frente a 2024, con corte a la primera quincena de diciembre.

El reporte fue presentado durante un acto oficial de entrega de vehículos, equipos y dotación científica a la Policía Nacional, el Ejército y organismos de investigación, escenario en el que se expusieron las cifras consolidadas de seguridad ciudadana.

El documento señala que, mientras varios municipios del Valle del Cauca registraron incrementos en hechos violentos, Yumbo evidenció una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto.

- crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el indicador de homicidios, el municipio reportó una disminución del 5 % en comparación con el año anterior. Este comportamiento contrasta con los datos de otras localidades del área metropolitana y del departamento, donde Cali presentó un aumento del 11 %, Jamundí un incremento del 10 % y Palmira una variación al alza del 35 %, una de las cifras más elevadas del periodo analizado.

El informe también expone resultados relevantes en materia de lesiones personales. En este frente, Yumbo registró una reducción del 22 %, porcentaje que supera ampliamente los descensos observados en Cali, Jamundí y Palmira, cuyos registros oscilaron entre el 4 % y el 7,7 %. Estos datos reflejan una disminución en hechos asociados a conflictos interpersonales y situaciones que afectan la convivencia ciudadana.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio económico, el Observatorio Municipal de Seguridad documentó una reducción del 27 % en el hurto a personas durante 2025. A este resultado se suma una caída del 58 % en el hurto a establecimientos comerciales, cifra que representa uno de los descensos más significativos reportados en el Valle del Cauca y que incide directamente en la percepción de seguridad del sector productivo.

- crédito Colprensa

Otro de los indicadores destacados corresponde al hurto de teléfonos móviles. Según el balance oficial, este delito disminuyó en un 51 %, ubicándose como una de las reducciones más altas registradas en la región durante el periodo evaluado.

El informe relaciona estos resultados con el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Pública. Durante 2025, las autoridades reportaron un incremento del 90 % en la incautación de marihuana y un aumento del 43 % en la incautación de cocaína, en comparación con el año anterior. Asimismo, se evidenció un 48 % más de capturas en flagrancia y un 76 % más de capturas por porte ilegal de armas.

En materia de recuperación de bienes, las cifras oficiales indican que la recuperación de vehículos aumentó en un 50 %, lo que se suma a las acciones de control y judicialización adelantadas por las autoridades en el territorio.

Para respaldar estas operaciones, la Administración Municipal avanzó en la entrega de nueva dotación logística y tecnológica. La Policía Nacional recibió ocho motocicletas uniformadas y una motocicleta no uniformada, destinadas a labores de patrullaje, reacción e inteligencia en zonas urbanas y rurales del municipio.

- crédito Colprensa

El Ejército Nacional fue dotado con una camioneta doble cabina 4x4, orientada al control territorial y al apoyo de operaciones conjuntas. De igual forma, se incorporó un kit forense para fortalecer los procesos de investigación criminal, así como una báscula digital de alta capacidad, utilizada en procedimientos de control, incautación y judicialización.

En el componente de movilidad, la Secretaría de Movilidad recibió seis motocicletas adicionales, que se suman a una camioneta previamente asignada, con el propósito de mejorar la operatividad de los agentes de tránsito y apoyar acciones de control vial y prevención.

Según el balance institucional citado por Revista Semana, la reducción de los principales indicadores delictivos en Yumbo está asociada a una estrategia integral, basada en el trabajo articulado con la Fuerza Pública, la inversión en tecnología, el fortalecimiento de la investigación criminal y las acciones de prevención y control, implementadas de manera sostenida durante el año en curso.