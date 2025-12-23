Colombia

Westcol reveló qué busca en su próxima pareja y aclaró si estaría con una mujer como Karina García: “Es bonita”

Las declaraciones del ’streamer’ surgieron en una entrevista con Cami Pulgarín, en la que reconoció que sus preferencias sentimentales cambiaron

Las afirmaciones del creador de contenido se dieron en una conversación en la que señaló que valora la identidad y busca transmitir ese aspecto a sus hijos, aunque mantiene apertura a otras nacionalidades - crédito TikTok

En una reciente aparición en el pódcast Gordas de envidia de Cami Pulgarín, el streamer Westcol sorprendió al compartir en detalle cuáles son sus expectativas actuales en el terreno amoroso y la transformación que ha vivido respecto a sus preferencias sentimentales.

En un contexto marcado por la exposición pública y la presión de las redes sociales, el creador de contenido antioqueño afirmó que dejó atrás las etapas más agitadas de su vida y que hoy busca, por encima de todo, estabilidad y tranquilidad emocional en una pareja.

Durante la conversación, Luis Villa, nombre real del streamer no esquivó las preguntas sobre la influencia de su entorno profesional en sus relaciones.

Al abordar sus posibilidades de vincularse con alguien ajeno al mundo digital, el empresario admitió las dificultades de encontrar parejas fuera de su círculo social y laboral, aunque no cierra esa puerta del todo.

WestCol revela en el pódcast
WestCol revela en el pódcast de Camilo Pulgarín que ahora prioriza la tranquilidad emocional por encima de las relaciones caóticas - crédito @westcol/IG

Refiriéndose a la dinámica de sus relaciones, explicó: “Uno termina con la gente que trabaja, rodeado de uno. Porque es la gente que uno conoce, con la que uno se encuentra”, según relató en el pódcast con la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La identidad y el origen ocupan un papel central en la visión que el creador de contenido tiene de futuro. Westcol manifestó que, llegado el momento de contraer matrimonio, su deseo es hacerlo con una mujer colombiana, ya que busca que sus hijos compartan sus raíces.

No obstante, fue enfático en que esta no es una exigencia excluyente y, en caso de no hallar compatibilidad, no descarta la posibilidad de abrirse a mujeres de otras nacionalidades.

En cuanto a los rasgos personales que prioriza en una pareja, el generador de contenido compartió una preferencia clara: “Me siento más atraído por las mujeres naturales”, declaró durante el diálogo.

WestCol expresa su deseo de
WestCol expresa su deseo de casarse con una mujer colombiana para preservar su identidad y raíces familiares, aunque no descarta otras nacionalidades - crédito @westcol/IG

Aunque subrayó que no mantiene posturas negativas frente a la cirugía estética, su inclinación se dirige, de manera genuina, a mujeres que muestran seguridad y comodidad con su apariencia sin modificaciones quirúrgicas.

A propósito de este tema, Pulgarín le preguntó directamente si estaría dispuesto a tener una relación con una mujer como Karina, famosa y reconocida en la escena digital y amiga cercana del paisa.

Westcol respondió sin ambigüedades: destacó los atributos físicos de la modelo, a la que calificó como “una mujer bonita y bien operada”, pero reafirmó su preferencia por la naturalidad.

Para el streamer, este criterio se relaciona con la autoestima. Expresó que valora que la mujer con la que esté se acepte tal como es y no sienta presión por transformar su imagen en busca de satisfacer patrones ajenos.

A pesar de reconocer la
A pesar de reconocer la belleza y fama de Karina en redes sociales, WestCol recalca que su inclinación está en mujeres con apariencia natural - crédito @westcol / Instagram

Sobre su presente, fue categórico al señalar: “Yo la verdad quiero estar tranquilo, tranquilidad y ya. Ya uno no está como tan loco. Yo quisiera estar tranquilo. Si tengo pareja, quisiera estar tranquilo, que uno con un mundo tan caótico”. Así, Westcol dejó claro que la serenidad emocional y la autenticidad son ahora sus prioridades esenciales al momento de imaginar una pareja.

Es de mencionar que en el mismo espacio, el streamer detalló que, pese a no descartar la idea de reanudar la relación con su expareja Aida Victoria Merlano, le inquieta profundamente la posibilidad de que cualquier desacuerdo o aspecto íntimo se convierta de inmediato en tema viral y de debate público, dada la influencia actual de ambos en el plano digital.

En la parte final de su intervención, Westcol expresó explícitamente: “A mí me daría mucho miedo... volver con Aida porque ella... ella se ataca y le hace un video a uno”, reiterando su preocupación sobre cómo cada aspecto de la relación podría exponerse públicamente.

