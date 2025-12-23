Colombia

Violeta Bergonzi mostró el procedimiento de botox en su rostro y generó debate en redes: “Me duele verme frente al espejo”

La presentadora y ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ compartió el momento en el que se aplicó bótox, ofreció recomendaciones a sus seguidores y advirtió sobre los riesgos de acudir a lugares no certificados

Violeta Bergonzi mostró el proceso
Violeta Bergonzi mostró el proceso de aplicación de botox en su rostro a través de sus redes sociales - crédito @violetabergonzi/ Instagram

Violeta Bergonzi, reconocida presentadora y ganadora de la décima temporada de Masterchef Celebrity, sorprendió a sus seguidores al mostrar en detalle el procedimiento estético al que se sometió recientemente.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma una amplia comunidad de seguidores, compartió el momento exacto en el que recibió la aplicación de bótox en el rostro.

Bergonzi abordó el tema sin reservas y explicó sus razones para recurrir a este tratamiento.

“Hoy vengo con varios consejos, el primer consejo es no hacerle caso a los maridos. Mi esposo, por ejemplo, me dice que yo no necesito bótox, ¿sabes por qué no necesito bótox? porque tengo bótox. Si no pusiese botox ‘necesitiese botox’, pero como me lo pongo, no lo necesito”, afirmó presentadora, mostrando su característico sentido del humor.

Durante la grabación, la presentadora insistió en que el procedimiento no le resulta doloroso.

“Lo que en realidad sí me duele es verme frente al espejo con arrugas y la mirada caída”, aseguró entre risas. Además, aprovechó para advertir a sus seguidoras sobre los riesgos de acudir a lugares no certificados y de dejarse llevar por precios bajos.

La presentadora mostró el paso
La presentadora mostró el paso a paso de su tratamiento estético, realizado por una médica especialista - crédito @violetabergonzi/ Instagram

“No hagan caso a esas amigas que las llevan a ponerse bótox en donde cuesta trescientos mil o quinientos mil pesos colombianos. Eso es cualquier cochinada, ese no alcanza a ser el valor del frasco en el que lo venden”, advirtió.

Bergonzi fue enfática al recomendar acudir únicamente a profesionales certificados y clínicas de confianza.

“No pueden llegar a donde su doctora con este procedimiento mal puesto por estar improvisando en garajes y clínicas de dudosa procedencia. Para obtener los resultados esperados deben acudir a lugares como en el que yo me encuentro”, enfatizó.

En los videos compartidos en sus historias, la presentadora dejó ver el paso a paso de la intervención realizada por una médica especialista, así como las marcas que quedaron en la piel tras la aplicación de las agujas. Con esta publicación, Bergonzi mantuvo su estilo transparente y directo al abordar temas estéticos y de autocuidado.

