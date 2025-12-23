Viajeros quedaron atrapados en tiroteo entre disidencias de las Farc y el Ejército en la vía Panamericana: pusieron explosivos en la carretera

Los enfrentamientos dejaron la vía Panamericana bloqueada por un par de horas - crédito Ejército Nacional

Amargo inicio de la Navidad para decenas de viajeros que quedaron atrapados en las primeras horas del 23 de diciembre en medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en la vía Panamericana, en el departamento de Nariño.

Según informó la institución militar, el hecho se desencadenó cuando miembros de la estructura Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc, intentaron tomarse el corredor vial e instalar explosivos en la carretera entre Pasto y Chachagüí, justo en vísperas de las fiestas navideñas.

Las operaciones militares comenzaron durante la madrugada después de recibir una alerta que advertía sobre la posible colocación de artefactos explosivos.

Cuando los uniformados llegaron a la zona para verificar la amenaza, fueron atacados por integrantes armados de la estructura ilegal en el sector conocido como Puente Bermúdez, lo que desencadenó intensos combates durante varias horas.

La situación provocó el bloqueo total del corredor vial y un ambiente de incertidumbre entre los habitantes y viajeros que transitaban por la región y que quedaron en medio de los enfrentamientos.

La reacción de las autoridades fue inmediata. El subsecretario de Seguridad Andrés Peñaranda informó que los soldados respondieron rápidamente a la información recibida y realizaron una operación de registro y control, durante la cual detectaron elementos sospechosos.

“Se reciben unas informaciones, la tropa hace una operación de registro y control, verifica unos elementos extraños; en ese momento se presenta un hostigamiento e inician los soldados del Ejército Nacional la persecución de este grupo de bandidos”, señaló el funcionario en diálogo con La FM.

Peñaranda destacó que la ofensiva militar logró evitar la activación de explosivos en la vía, lo que habría supuesto un grave riesgo para quienes circulaban por allí.

“Logramos, gracias a la información y a la ofensiva de nuestros soldados y policías, frustrar una posible acción delincuencial sobre la vía Pasto-Chachagüí, en un sector conocido como Puente Bermúdez”, advirtió el subsecretario de Seguridad.

El impacto sobre la población civil y la movilidad fue inmediato. Conductores y pasajeros, muchos de ellos de camino al aeropuerto Antonio Nariño o hacia otras ciudades, quedaron atrapados por el cierre de la carretera y expuestos al peligro.

Incluso, varios viajeros grabaron los momentos de tensión que se vivieron sobre uno de los corredores viales más importantes de Colombia y América Latina, en los que algunos locales pedían a gritos no acercarse a la zona de combate.

“¡Por allá se están dando bala! ¡Quédense quietos, no vayan a salir, por favor!”, se oye gritar a un taxista que se dirigía a la terminal aérea.

La interrupción del tráfico ocasionó largas filas de vehículos, especialmente en el sector de Daza, a solo 12 kilómetros de Pasto, mientras las detonaciones retumbaban desde las montañas cercanas.

“A esta hora, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 2 sostenían combates con presuntos integrantes de grupo armado residual ‘Franco Benavides’, en zona rural del municipio de Chachagüí, en Nariño”, señaló la Tercera División del Ejército Nacional.

La importancia de la vía Panamericana para la conectividad acentuó la gravedad de la crisis. Esta carretera une los departamentos de Valle, Cauca y Nariño con el centro del país y es la principal ruta de acceso a infraestructuras como el aeropuerto Antonio Nariño y la ciudad de Popayán.

El frente Franco Benavides mantiene influencia en municipios de la cordillera Occidental de Nariño, lo que dificulta la recuperación y el control territorial.

Hacia las 9:00 a. m. del martes, las tropas del Ejército Nacional recuperaron el control en el área afectada, permitiendo gradualmente el restablecimiento de la movilidad y reduciendo el peligro inmediato para la población.

Las autoridades aconsejaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales, dada la dinámica cambiante de seguridad en la región y la necesidad de acceder a datos confiables sobre el estado de la vía y posibles novedades en el orden público.