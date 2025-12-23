Colombia

Valentina Taguado protagoniza nueva polémica por la “doble moral” de las personas: “De eso está lleno el mundo”

La creadora de contenido generó debate tras referirse a la incongruencia de ciertas actitudes, provocando apoyo y críticas entre sus seguidores

Una intervención de Valentina Taguado
Una intervención de Valentina Taguado en Instagram sobre la doble moral en redes sociales generó una gran reacción entre los usuarios - crédito @valentinataguado/IG

La creadora de contenido y locutora Valentina Taguado se posicionó como una de las voces más directas e influyentes del entretenimiento digital colombiano, consolidando su presencia a través del programa ¿Qué hay pa’ dañar? transmitido por la aplicación del Canal RCN.

Este espacio, que mezcla humor, actualidad y charlas espontáneas junto a la comediante Johanna Velandia, conectó con una audiencia joven gracias a su enfoque fresco y la participación activa de invitados, aportando nuevas perspectivas y experiencias a las conversaciones.

En una reciente interacción en Instagram, Valentina Taguado abordó el tema de la doble moral y la incongruencia en las actitudes de ciertas personas a las que, según sus palabras, “les gusta que les funcione a ellos, pero a los otros no”, lo que desencadenó una ola de reacciones en redes sociales.

Taguado sostiene que muchas personas
Taguado sostiene que muchas personas desean el bienestar ajeno solo mientras no supere el propio, una postura que se viralizó rápidamente - crédito rastreandofamosos / Instagram

Según detalló, el mundo está “lleno de personas así”, individuos que desean el bienestar ajeno solo mientras no supere el propio. De acuerdo con Taguado, muchos quieren ver bien a los demás, “pero no mejor que ellos”. Su postura directa se hizo viral, generando tanto apoyo como críticas entre usuarios.

La publicación motivó una avalancha de comentarios encontrados. Algunos celebraron la franqueza con la que la locutora se refirió a quienes “quieren que les funcione a ellos, pero a los otros no”, mientras otros interpretaron su sinceridad como una táctica para lanzar críticas encubiertas. Entre los detractores, una parte del público insistió en considerar que ella misma refleja aquello que condena.

Taguado, que alcanzó notoriedad popular tras participar en MasterChef Celebrity, respondió a las objeciones reiterando que su intención no es atacar a nadie, sino expresar su opinión sobre situaciones cotidianas.

La publicación de Valentina Taguado
La publicación de Valentina Taguado provocó opiniones divididas, con usuarios que apoyaron su sinceridad y otros que la criticaron fuertemente - crédito @canalrcn/IG

Según la locutora, no tiene responsabilidad en el hecho de que “sus palabras no le agraden a las personas”, defendiendo el derecho a manifestar su punto de vista, incluso cuando pueda resultar incómodo para algunos.

Valentina Taguado respondió rumores de haber maltratado a una de sus excompañeras de trabajo

Paralelo a ello, las acusaciones de supuesto maltrato laboral contra una excompañera radial circularon en redes sociales, impactando tanto su imagen como la credibilidad de la información difundida en estos entornos.

Las versiones sobre el presunto maltrato cobraron notoriedad luego de que diversos usuarios, a través de comentarios que generaron amplia atención en plataformas digitales, señalaran un episodio ocurrido durante su paso como integrante de Los 40 Colombia, en el programa radial Los impresentables.

Un mensaje en particular, atribuido a una persona cercana a la supuesta afectada, escaló la controversia al afirmar: “Jamás voy a olvidar lo malparida que fue con mi amiga en Los 40, una humillativa que se cree el ombligo del mundo, que pordebajeó a la persona que iba a cubrir su lugar en impresentables creyendo que le iban a rogar para que se quedara. No le perdono Dios mío”.

A la exparticipante de 'Masterchef' la están acusando de haber tratado mal a una de sus excompañeras de Los 40 - crédito @quehaypadañaroficial/TikTok

Durante la emisión de ¿Qué hay pa’ dañar?, Taguado abordó estas versiones ante la pregunta directa de su colega Johana Velandia, que la invitó a dar su versión completa y esclarecer el motivo de no revelar el nombre de la excompañera implicada.

La ‘influencer’ negó a recurrir a la exposición pública ni a responder con el mismo tono que observa en redes sociales. Explicó: “O sea, le cae mierda a ella y ¿yo para qué voy a hacer eso? Si en mis manos está no hacer algo para que le caiga mierda a alguien, pues decido no hacerlo. (…) Ojo con lo que están diciendo, porque es que si hay pruebas, claramente, no me harán quedar mal a mí, va a quedar mal la persona”, según las declaraciones emitidas en el canal.

