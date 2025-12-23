Un fenómeno luminoso sorprendió a los habitantes de un pueblito en Nariño: qué fue lo que vieron en el cielo

La circulación de imágenes captadas en la vereda Muesmueran movilizó a usuarios, quienes discutieron la autenticidad y origen del destello, ante la ausencia de confirmaciones oficiales sobre el fenómeno astronómico. Crédito: Redes Sociales / Facebook

El municipio de Córdoba, ubicado en el departamento de Nariño, fue escenario de un notable avistamiento de un posible meteorito.

El fenómeno quedó captado en un video viral, difundido en redes sociales, que generó una rápida ola de asombro tanto entre los habitantes locales como entre los usuarios digitales.

En el material audiovisual, compartido inicialmente por Canal NTV, se observa un intenso destello que cruza velozmente el cielo nocturno de la vereda Muesmueran.

La luminosidad del objeto y su inusual trayectoria atrajeron la atención de residentes de distintos puntos del municipio, quienes presenciaron el fenómeno de manera directa o a través de grabaciones difundidas.

El video no tardó en provocar diversas reacciones en redes sociales. Comentarios y publicaciones de usuarios reflejaron la sorpresa y el impacto que causó el fenómeno, resaltando lo poco frecuente que resulta observar este tipo de fenómenos astronómicos en la región, de acuerdo con la cobertura del medio mencionado.

La comunidad de la zona presenció un fenómeno nocturno que quedó registrado en video, lo que provocó reacciones y debate entre habitantes y usuarios digitales sobre la posible naturaleza del cuerpo observado - crédito Benoit Tessier / Reuters

Tras la circulación del registro, surgió un debate digital sobre la naturaleza exacta del objeto celeste captado en las imágenes.

Debido a que hasta el momento no existen confirmaciones oficiales ni declaraciones de expertos que permitan clasificar el fenómeno con precisión, el suceso sigue alimentando la curiosidad y el intercambio de teorías en el entorno virtual.

La espectacularidad de la escena nocturna continúa generando expectativa, consolidándose como un punto de interés y conversación entre la comunidad y los internautas atentos a nuevos detalles sobre el evento.

La aparición de una luz verde en los cielos de Colombia genera debate y alerta científica

Una inusual luz verde surcó la noche del 30 de julio de 2025 los cielos de varias ciudades de Colombia, despertando inquietud y debate en la población, mientras que la comunidad científica internacional mantiene una vigilancia intensiva sobre el asteroide 2024 YR4, un cuerpo celeste cuya órbita lo sitúa dentro del rango de monitoreo por su potencial de acercamiento a la Tierra en la próxima década.

La difusión masiva de videos y testimonios sobre la luz observada en varias ciudades colombianas coincide con el aumento de la vigilancia científica sobre un cuerpo celeste cuya trayectoria es motivo de alerta global - crédito @ColombiaOscura_/X

La alerta crece debido a que, aunque la probabilidad de colisión se estima en un 98% a favor de la seguridad, la incertidumbre persiste en regiones como Sudamérica, India, África y el océano Atlántico.

En ciudades como Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y Villavicencio, numerosos ciudadanos grabaron el paso de este destello brillante, identificado por muchos como un meteorito, según lo difundieron a través de redes sociales y medios como Noticias Cúcuta 75, que reportó la aparición de una “luz verde” sobre el cielo nortesantandereano alrededor de las 23:00 del miércoles.

Los testimonios señalan que el fenómeno fue visible durante cerca de diez segundos, y su registro audiovisual se viralizó rápidamente tanto en Colombia como en países vecinos.

En la plataforma X, internautas de Chile y Brasil también reportaron la presencia de la luminosidad, incrementando el escepticismo sobre la naturaleza y el alcance del suceso.

El llamado de expertos a consultar únicamente fuentes certificadas se intensifica tras la viralización del fenómeno astronómico, mientras continúa el seguimiento internacional al potencial acercamiento del 2024 YR4 en 2032 - crédito @ColombiaOscura_/X

La falta de confirmación oficial y la ausencia de información técnica consolidaron la discusión pública sobre lo que realmente cruzó el cielo nocturno. Mientras tanto, el interés global permanece centrado en el monitoreo del asteroide 2024 YR4, clasificado en el grupo de los asteroides Apolo, cuyo rasgo principal es el cruce periódico de la órbita terrestre.

Aunque la mayoría de estos asteroides se sitúa entre Marte y Júpiter, algunos, como el 2024 YR4, recorren trayectorias próximas a nuestro planeta, por lo que observatorios astronómicos han emitido alertas internacionales y han determinado diciembre de 2032 como una fecha clave para su seguimiento.

El geólogo planetario y astrobiólogo David Tovar, codirector del grupo de ciencias planetarias y astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, explicó a Blu Radio que la vigilancia de estos objetos resulta prioritaria. Como sostuvo el experto: “Su comportamiento puede variar con el tiempo debido a múltiples factores gravitacionales”.