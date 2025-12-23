Todo quedó en video: conductor en contravía provocó un siniestro vial en Tolima, luego del túnel Gualanday

Conductor en contravía provocó un siniestro vial en Tolima - crédito redes sociales

La madrugada del martes 23 de diciembre de 2025 se produjo un siniestro vial en el túnel de Gualanday, ubicado en el departamento de Tolima, Colombia.

Un conductor en contravía ingresó por esta vía, siendo esquivado por varios automovilistas antes de atropellar, al salir del túnel, a un motociclista cuya identidad y estado de salud permanecen sin confirmar.

El incidente comenzó cuando una camioneta circuló durante varios metros en sentido opuesto dentro del túnel de Gualanday. Imágenes de cámaras de seguridad muestran las maniobras desesperadas de otros conductores para evitar una tragedia al sortear al infractor.

Finalmente, el conductor terminó atropellando a un motociclista pocos metros después de la salida del túnel, lo que ha reavivado la preocupación sobre la seguridad vial en la región.

La víctima fue trasladada con carácter urgente a un centro hospitalario. Hasta el momento de la publicación, no se conocían detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre la evolución de su estado de salud.

La madrugada del 23 de diciembre de 2025 se registró un incidente en una vía del Tolima, donde un vehículo ingresó en sentido opuesto y generó alarma entre los usuarios antes de impactar a una persona en motocicleta - crédito Concesionaria APP GICA S.A.

Las autoridades de Tránsito intervinieron en el lugar de los hechos. El conductor de la camioneta se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, según lo informó Semana, por lo que recibió tres comparendos, reportó Semana. Este hecho ha sido registrado en los primeros reportes oficiales sobre el caso.

La concesionaria APP GICA S.A., responsable de la operación y mantenimiento del corredor vial, emitió un comunicado para rechazar de forma contundente la conducta del infractor. En sus declaraciones, difundidas por Semana, la concesionaria enfatizó la gravedad de transitar en contravía y el serio peligro que representan estas acciones para la vida y la seguridad de los usuarios.

El episodio generó una ola de indignación en redes sociales. Numerosos ciudadanos expresaron su alarma ante la imprudencia al volante, con mensajes que pusieron de manifiesto el descontento público: “A esos asesinos al volante hay que lincharlos igual o peor que a las ratas que roban en las calles”, o exigencias directas como: “Prisión para ese maldito animal”. Otros usuarios plantearon posturas aún más radicales sobre cómo actuar ante este tipo de maniobras peligrosas.

Desde la concesionaria se reiteró el llamado a la responsabilidad de los conductores y a la protección mutua en la vía, recordando que cada decisión detrás del volante tiene un impacto directo en la seguridad colectiva.

Un motociclista muere en accidente con camión en la NQS de Bogotá

Un motociclista murió el 23 de diciembre de 2025 en un accidente de tránsito con un camión en la avenida NQS de Bogotá, en la localidad de Los Mártires, a las 11:00 a. m.

El cuerpo del motociclista quedó tendido sobre la calzada de la NQS - crédito red social Facebook

El área fue acordonada y agentes civiles junto al Grupo Guía gestionaron el flujo vehicular en las calles cercanas mientras la unidad de criminalística realizaba el levantamiento del cuerpo. Entre enero y septiembre de 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) reportó 3.951 muertes de usuarios de moto en Colombia, un incremento del 8% respecto al mismo periodo de 2024.

Los datos oficiales también muestran que el 73 % de los fallecimientos de motociclistas en este lapso ocurrieron entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m.

Según versiones iniciales de las autoridades, la víctima habría perdido el control de la motocicleta con placas IZQ88D al pasar por baches, cayendo luego en la vía de un tractocamión.

La investigación sigue abierta para determinar las causas exactas. Imágenes y videos en redes sociales muestran cómo la emergencia interrumpió el tránsito y evidencia los desafíos del sistema vial en la capital.

La placa de la motocicleta del accidente en la NQS, en Los Mártires, este martes 23 de diciembre - crédito red social X

En lo que va del año, los motociclistas fallecidos en carreteras del país chocaron principalmente contra objetos fijos (898 casos), vehículos de carga (704), transporte individual (657) y otras motocicletas. Además, se reportaron 12.706 lesionados entre enero y septiembre, superando la cifra de 2024.