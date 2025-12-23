Subsidios en 2026 dependerán del Sisbén: así deberán revisar su clasificación para no perder ayudas

- crédito Johan Largo/Infobae

La continuidad de los subsidios estatales en 2026 estará sujeta a la información registrada en el Sisbén IV, sistema que define la focalización de los programas sociales en Colombia.

Según se explicó en una publicación de la Revista Semana, el Gobierno reiteró que los hogares deberán revisar su clasificación para evitar quedar excluidos de las ayudas vigentes el próximo año.

El Sisbén IV clasifica a la población en cuatro grupos —A, B, C y D—, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de cada hogar.

Esta segmentación reemplazó el antiguo esquema de puntajes y es el principal criterio para identificar a los potenciales beneficiarios de transferencias monetarias, subsidios condicionados y apoyos pensionales.

Entre los programas que seguirán operando en 2026 se encuentran Renta Ciudadana y Devolución del IVA, dos mecanismos que funcionan de manera articulada. Ambos están dirigidos a hogares en situación de pobreza extrema y pobreza moderada, y buscan complementar los ingresos familiares en contextos de limitaciones económicas.

Los montos de estas transferencias varían según la composición del hogar y el cumplimiento de condiciones relacionadas con salud, educación y cuidado. La permanencia en los programas no depende únicamente de estar inscrito en el Sisbén, sino de cumplir los criterios específicos definidos por cada iniciativa.

Otro ajuste relevante en la política social se relaciona con el apoyo a los adultos mayores. A partir de 2026 entrará en operación el Pilar Solidario, que reemplazará al programa Colombia Mayor. Esta renta básica pensional estará dirigida a personas sin pensión formal y ubicadas en los grupos más bajos del Sisbén.

El Pilar Solidario busca garantizar un ingreso mínimo a quienes no lograron acceder al sistema pensional. La medida se implementa en un contexto en el que la informalidad laboral sigue siendo un factor determinante en la exclusión de amplios sectores de la población del régimen contributivo.

También continuará Renta Joven, programa enfocado en jóvenes que cursan estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. El apoyo económico está condicionado a la permanencia en el sistema educativo y tiene como propósito reducir la deserción asociada a dificultades económicas en hogares de menores ingresos.

Más allá de la oferta de subsidios, estar registrado en el Sisbén no garantiza automáticamente recibir ayudas. Cada programa cruza la información del sistema con otras bases de datos oficiales para verificar ingresos, tipo de vivienda, afiliación a seguridad social y composición familiar.

La clasificación del Sisbén puede modificarse cuando se identifican cambios en las condiciones socioeconómicas del hogar. Variaciones en el nivel de ingresos, traslados de residencia o cambios en el número de integrantes pueden generar una actualización del grupo asignado.

La consulta del Sisbén es gratuita y se realiza de manera virtual mediante el número de documento de identidad. Este procedimiento permite a los ciudadanos conocer el grupo en el que están ubicados y verificar si cumplen los requisitos generales de los programas sociales activos.

En el caso de encontrar inconsistencias o cambios recientes en la situación del hogar, los ciudadanos pueden solicitar una encuesta o actualización de datos ante las autoridades municipales. Este trámite es clave para que la información refleje la realidad socioeconómica actual.

De acuerdo con lo informado por la Revista Semana, el Sisbén IV será el filtro principal para acceder a Renta Ciudadana, Pilar Solidario y Renta Joven durante 2026, en un escenario marcado por restricciones fiscales y mayor control del gasto público.

El Gobierno ha insistido en la focalización de los recursos, con el objetivo de que las ayudas lleguen a los hogares que cumplen los criterios definidos. Por esta razón, mantener los datos actualizados se considera un requisito básico para permanecer dentro del sistema de subsidios estatales.

La verificación periódica de la clasificación, el uso de canales oficiales y la solicitud de revisiones cuando sea necesario forman parte de las recomendaciones difundidas para los hogares que dependen de estos apoyos económicos en 2026.