Qué hizo Ecopetrol para que el Gobierno Petro haya establecido un nuevo aumento en el precio del galón de Acpm en diciembre

Durante 2023 y 2024, el Gobierno Petro hizo varios ajustes al precio de los combustibles para cerrar la billonaria brecha del Fepc - crédito Colprensa

El precio del galón de diésel (Acpm) en Colombia registró un aumento de $100 desde el 20 de diciembre de 2025, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Con este ajuste, el precio promedio nacional del combustible se sitúa en $10.885 por galón, de acuerdo con la entidad. No obstante, los gremios manejan otras cifras. Por ejemplo, Fendipetróleo Nacional reporta un promedio de $11.148,77 por galón. Por su parte, Inzacom ubica el precio final del año en $11.260 por galón.

En contraste, la gasolina corriente mantiene su precio sin variaciones, con $16.305 por galón según Fendipetróleo Nacional y $16.341 por galón según datos de Inzacom. La actualización está dentro de la Circular 219 de 2025, en línea con la política estatal de reducción de subsidios a los combustibles y de sostenibilidad para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

De acuerdo con la Creg, el incremento de precios responde a disposiciones establecidas en normas previas y busca adecuar los subsidios al diésel, en sintonía con las metas fiscales del Fepc. La Comisión explicó que el ajuste se fundamenta en el valor del ingreso al productor o importador tanto de la gasolina corriente como del Acpm, así como en los precios de los biocombustibles mezclados, todos determinados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía.

Expertos aseguran que la subida en el precio de los combustibles impacta la inflación - crédito Canva

Según la circular, “la presente publicación se efectúa considerando el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del Acpm-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, conforme lo establecido por la Resolución 40193 de 2021”.

Fendipetróleo Nacional, al comunicar la entrada en vigencia de la resolución, precisó que el precio nacional de la gasolina corriente permanece sin cambios desde el 24 de octubre de 2025, manteniéndose como referente para el mercado, mientras que el Acpm sí registra una variación puntual.

Detalle del ajuste y precios por ciudades

El incremento de $100 por galón en el ACPM afecta de manera diferente a las principales ciudades del país. Cali lidera como la ciudad con el diésel más caro, fijándose en $11.318 por galón, seguida de:

Villavicencio: $11.276.

Pereira: $11.259.

En cambio, Cúcuta presenta el menor precio, con $8.932 por galón, muy por debajo del promedio nacional. Otros valores destacados incluyen:

Bogotá: $11.176.

Medellín: $11.198.

Barranquilla: $10.861.

Cartagena: $10.827.

Pasto: $10.238.

Bucaramanga: $10.932.

Ibagué: $11.167.

Manizales: $11.245.

Montería: $11.077.

Durante 2025, el precio del Acpm mostró varios incrementos:

1 de enero: se fijó en $10.725 por galón tras acuerdos con el sector transportador

22 de marzo: se aplicó un alza de $75 por galón.

13 de junio: se sumó un aumento dirigido solo a vehículos no dedicados al transporte de carga.

Para la gasolina corriente, Fendipetróleo Nacional mantiene un precio oficial de $16.305 por galón desde octubre, mientras que Inzacom informa un valor de cierre del año de $16.341 por galón.

Composición técnica del precio y variaciones

Inzacom, gremio que agrupa a los distribuidores de combustibles, atribuyó el aumento de $100 en el Acpm a varios factores. “El aumento de $100 en el Acpm es producto de un incremento en el ingreso a Ecopetrol de $212, una disminución de $124 en el ingreso a los productores de aceite de palma y un aumento del IVA de 12 pesos”, detalló el presidente ejecutivo del gremio en Risaralda, José Alberto Arias.

Sobre la gasolina, el dirigente señaló que hubo “un aumento en el ingreso a Ecopetrol de $120, una disminución en el ingreso al productor de etanol de $125 y un incremento en el IVA de $5”, aunque estos movimientos no alteran el precio final al consumidor.

Inzacom también destacó que la gasolina acumuló un aumento de $397 (2,47%) durante 2025, por lo que cerró en $16.341 por galón, y que el Acpm sumó una variación de $639 (5,88%), por lo que alcanzó los $11.260 por galón al finalizar el año.

El Gobierno busca ajustar la metodología de ingreso al productor del etanol, lo que reducirá el precio de este combustible en Colombia - crédito Colprensa

Los cambios en los biocombustibles también influyeron. “El etanol pasó de tener como referencia la Bolsa de Londres del azúcar a la del alcohol carburante de Estados Unidos; y el aceite de palma, de la bolsa de Malasia al puerto de Róterdam”, añadió Arias. El ajuste permitió modificar el ingreso al productor de combustibles fósiles sin afectar de forma considerable el precio final a los consumidores de biodiésel o gasolina.

Fendipetróleo Nacional coincidió en señalar que el principal factor del aumento en diciembre fue el mayor ingreso al productor (IP) del Acpm, con un ajuste de $235,74 (4,12%), lo que reflejó la incidencia del componente de biocombustible en el comportamiento del precio promedio nacional.

Impacto comercial para distribuidores y sectores

La actualización tarifaria incide de manera directa en la gestión de las estaciones de servicio y la dinámica del mercado minorista. Fendipetróleo Nacional advierte que, en regiones con alta competencia, incluidas redes integradas de forma vertical o de gran escala, la variación en márgenes y la posibilidad de aplicar descuentos o promociones dependen de la estructura comercial local, incluso cuando existe un referente nacional unificado.

Por su parte, Inzacom profundiza en la importancia de adaptar la administración de precios y márgenes a condiciones regionales y a la evolución del entorno competitivo en cada plaza. Estas actualizaciones obligan a un monitoreo constante y a una gestión activa ante las particularidades de cada región.