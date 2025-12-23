Colombia

Por presunta negligencia médica menor de 14 meses murió en clínica de Medellín

La bebé presentaba coloración morada en distintas zonas del cuerpo cuando fue admitida por segunda vez en el centro médico

Atención médica para bebes -
crédito Europa Press

El deceso de una bebé de 14 meses en un hospital de Medellín genera conmoción y ha desencadenado una investigación por parte de las autoridades sobre un presunto caso de negligencia médica.

De acuerdo con la información recogida por Blu Radio, la menor fue llevada inicialmente al servicio de urgencias de la Clínica Bolivariana debido a complicaciones de salud observadas por su madre, Yenifer Martínez Peñate, quien subrayó el hecho de que su hija había nacido prematuramente, lo que agravaba la preocupación por su condición.

Horas después del primer ingreso, y pese al diagnóstico de estabilidad ofrecido por el personal médico del centro, Martínez Peñate regresó con su hija, ya que la salud de la niña se deterioraba notablemente.

Según el testimonio de la madre entregado al medio de comunicación, la bebé presentaba coloración morada en distintas zonas del cuerpo cuando fue admitida por segunda vez. En ese momento, el equipo de urgencias procedió a reanimar a la menor, aunque esta intervención fue infructuosa y la niña falleció pocos minutos después de su ingreso.

En las primeras declaraciones citadas por el medio, la madre detalló que en su primer intento de atención fue informada que la clínica se encontraba colapsada, por lo que le reiteraron que la bebé estaba estable y le aconsejaron regresar a su vivienda.

Clínica Bolivariana de Medellín habría
crédito redes sociales

La familia de la niña sostiene que la atención inmediata habría podido cambiar el desenlace fatal y aguarda el dictamen médico definitivo antes de iniciar acciones legales.

Las autoridades en Antioquia han abierto una investigación para establecer si el personal médico cometió una omisión en el primer contacto que agravó el cuadro clínico de la menor, y están recabando testimonios y documentación para esclarecer si existió responsabilidad institucional, como resaltó Blu Radio.

La menor vivía en el barrio Blanquizal junto a su madre, de 19 años, que fue la encargada de trasladarla en ambas ocasiones al centro asistencial tras percibir la gravedad de los síntomas.

Por ahora, tanto la familia como la comunidad de Medellín esperan respuestas concretas sobre las causas del fallecimiento y un eventual esclarecimiento sobre el proceder médico y la capacidad de respuesta de la institución sanitaria.

El deceso de una bebé
crédito Freepik

