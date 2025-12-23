Por presunta negligencia médica menor de 14 meses murió en clínica de Medellín

Atención médica para bebes - crédito Europa Press

El deceso de una bebé de 14 meses en un hospital de Medellín genera conmoción y ha desencadenado una investigación por parte de las autoridades sobre un presunto caso de negligencia médica.

De acuerdo con la información recogida por Blu Radio, la menor fue llevada inicialmente al servicio de urgencias de la Clínica Bolivariana debido a complicaciones de salud observadas por su madre, Yenifer Martínez Peñate, quien subrayó el hecho de que su hija había nacido prematuramente, lo que agravaba la preocupación por su condición.

Horas después del primer ingreso, y pese al diagnóstico de estabilidad ofrecido por el personal médico del centro, Martínez Peñate regresó con su hija, ya que la salud de la niña se deterioraba notablemente.

Según el testimonio de la madre entregado al medio de comunicación, la bebé presentaba coloración morada en distintas zonas del cuerpo cuando fue admitida por segunda vez. En ese momento, el equipo de urgencias procedió a reanimar a la menor, aunque esta intervención fue infructuosa y la niña falleció pocos minutos después de su ingreso.

En las primeras declaraciones citadas por el medio, la madre detalló que en su primer intento de atención fue informada que la clínica se encontraba colapsada, por lo que le reiteraron que la bebé estaba estable y le aconsejaron regresar a su vivienda.

La familia de la niña sostiene que la atención inmediata habría podido cambiar el desenlace fatal y aguarda el dictamen médico definitivo antes de iniciar acciones legales.

Las autoridades en Antioquia han abierto una investigación para establecer si el personal médico cometió una omisión en el primer contacto que agravó el cuadro clínico de la menor, y están recabando testimonios y documentación para esclarecer si existió responsabilidad institucional, como resaltó Blu Radio.

La menor vivía en el barrio Blanquizal junto a su madre, de 19 años, que fue la encargada de trasladarla en ambas ocasiones al centro asistencial tras percibir la gravedad de los síntomas.

Por ahora, tanto la familia como la comunidad de Medellín esperan respuestas concretas sobre las causas del fallecimiento y un eventual esclarecimiento sobre el proceder médico y la capacidad de respuesta de la institución sanitaria.

Murió bebé de dos meses por demora en traslado y falta de atención oportuna en Bucaramanga

La muerte de Juan José, un bebé de dos meses, en el mes de junio de 2025, destapó una crisis en el sistema de salud neonatal de Colombia, al no concretarse su traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (Ucin) en Bucaramanga por falta de ambulancia, pese a que se había ubicado una cama disponible, según la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.

El niño, que había nacido prematuramente y enfrentó graves complicaciones respiratorias, sufrió tres paros antes de fallecer en Buenaventura. El caso ocurrió en medio de cierres de servicios críticos y problemas financieros en el sector. Según informó el Ministerio de Salud, múltiples Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales han cerrado en distintas regiones, impactando especialmente a las zonas más vulnerables.

La sala de partos y la UCI neonatal de la Clínica Chicamocha, en Bucaramanga, dejaron de operar el 27 de mayo por motivos económicos, como explicó Claudia Anaya, secretaria de Salud de la ciudad, quien resaltó que el cierre incluyó 17 camas de cuidados intensivos: “Esta grave situación para la ciudad de Bucaramanga, cuando se anunció por parte del gerente de la Clínica Chicamocha, el cierre de 17 camas de unidad de cuidado intensivo neonatal en su sala de partos, obedece principalmente a la difícil situación financiera que tienen las redes hospitalarias”, indicó la funcionaria.

Según Coosalud, Entidad Promotora de Salud responsable del caso, el bebé recibió atención médica desde su nacimiento prematuro a las 27 semanas de gestación en la ESE Luis Ablanque de La Plata y fue posteriormente remitido a la IPS Santa Sofía del Pacífico, donde estuvo hospitalizado durante 48 días antes de requerir interconsulta por su delicado estado.

Un comunicado de la entidad afirmó que “seguiremos trabajando en beneficio de nuestros usuarios, garantizando la continuidad y calidad del cuidado en cada etapa del proceso”.

La madre de Juan José, Sharon, expresó públicamente su temor a perder a su hijo días antes del desenlace: “Tengo mucho miedo de que a mi hijo le pase algo. Que un día yo lo vaya a visitar y me digan que mi hijo se murió”, dijo ante Noticias RCN.