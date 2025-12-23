Colombia

Población de los hermanos Mucutuy, que estuvieron perdidos en la selva, recibieron sorpresa del Ministerio de Defensa

La celebración anticipada de la Navidad reunió a comunidades indígenas de Araracuara, donde las familias recibieron obsequios en una operación conjunta de logística, evocando la cooperación que hubo tras la operación Esperanza

Guardar
El Ministerio de Defensa y
El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares organizaron una jornada navideña en Araracuara para fortalecer el bienestar de la infancia indígena amazónica - crédito prensa Ministerio de Defensa

En el corazón del Amazonas colombiano, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares organizaron una jornada navideña para los habitantes de Araracuara, una remota zona con mayoría de población indígena, estrechamente ligada a la historia de los hermanos Mucutuy, protagonistas de un caso que conmovió al país y evocó la resistencia infantil en situaciones extremas.

La celebración, realizada antes de la Navidad de 2025, incluyó la entrega anticipada de más de 3.000 regalos, transportados desde Bogotá hacia esa región selvática en un operativo logístico que implicó el uso de aviones Hércules y helicópteros BlackBawk, sobrevolando el cañón del río Caquetá y sirviendo de puente hacia los resguardos Andoke y Uitoto, comunidades que conviven en esta zona ancestral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada fue escenario de reencuentros emotivos, entre ellos la presencia de María Fátima Valencia, abuela de los cuatro niños Mucutuy, junto a Carmen Alicia Mera Lasso, esposa del ministro Pedro Sánchez Suárez, que participaron en la entrega de juguetes, ropa y otros obsequios dirigidos tanto a niñas y niños como a adultos.

Hermanos Mucutuy, Resiliencia infantil, Ministerio

De acuerdo con los detalles proporcionados por la cartera de Defensa, la comunidad celebró la oportunidad de compartir un momento de alegría en un territorio donde la cotidianidad está marcada por el aislamiento y la dureza del entorno amazónico.

Los uniformados de las Fuerzas Militares y los indígenas volvieron a unir esfuerzos, recordando la cooperación que definió la Operación Esperanza en 2023.

¿Qué pasó con los hermanos Mucutuy?

De esa región partieron, el primero de mayo de 2023, Lesly, Soleiny, Tien y Cristin Mucutuy, los hermanos supervivientes de la avioneta accidentada que desencadenó una búsqueda de 40 días y que, finalmente, concluyó con su hallazgo con vida tras una ardua operación liderada por cuerpos militares y comunidades indígenas.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) anunció la reintegración de los menores a su entorno familiar después de dos años bajo su custodia, según consignó la propia entidad en un comunicado institucional fechado el 18 de junio.

La entidad destacó que el proceso de retorno incluyó acompañamiento psicosocial, pedagógico y nutricional, siempre en coordinación con las raíces culturales de los jóvenes y en colaboración con la familia.

El Icbf anunció en junio
El Icbf anunció en junio de 2025 la reintegración familiar de los hermanos Mucutuy tras dos años de acompañamiento integral y apoyo psicosocial, nutricional y pedagógico - crédito Icbf

“Desde aquel momento que conmovió al país, el Bienestar Familiar puso en marcha todas sus capacidades humanas y técnicas (…) para garantizar su recuperación física, emocional y espiritual”, afirmó textualmente el instituto en su declaración oficial.

El proceso de acompañamiento contó con el trabajo conjunto de psicólogos, pedagogos, nutricionistas y trabajadores sociales en diálogo permanente con la comunidad indígena, garantizando así que la transición privilegiara tanto los lazos afectivos como la seguridad integral de los hermanos.

El organismo estatal puntualizó que “su regreso a casa representa mucho más que un cierre: es el inicio de una nueva etapa en la que la familia vuelve a ser el centro”, en alusión a la voluntad institucional de mantener el apoyo territorial a los menores.

Los hermanos Mucutuy sobrevivieron cuarenta
Los hermanos Mucutuy sobrevivieron cuarenta días en la selva tras el accidente de avioneta ocurrido el primero de mayo de 2023 por fallas en el motor y posible mal combustible - crédito Icbf

El episodio que unió a la comunidad nacional en 2023 adquirió relevancia por la dimensión de la experiencia vivida por los niños: miembros del pueblo uitoto, Lesly, Soleiny, Tien y Cristin, de trece, nueve, cuatro y un año respectivamente al momento del accidente, sobrevivieron en un entorno hostil tras el siniestro de la aeronave que los transportaba junto a su madre y otros dos adultos, que fallecieron en la caída.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc) indicó que el accidente del primero de mayo de 2023 obedeció a fallas en el motor asociadas probablemente a problemas en el combustible. Lesly, la mayor, tomó la decisión de alejarse del lugar del impacto dos días después, guiando a sus hermanos hacia el río Apaporis en busca de agua y alimentos.

Temas Relacionados

Hermanos MucutuyMinisterio de DefensaFuerzas MilitaresAraracuaraAmazonasComunidad indígenaOperación EsperanzaNavidad 2025Colombia-Noticias

Más Noticias

Polilla reveló cómo fue su primera vez en la intimidad con la Gorda Fabiola: “¿Has estado alguna vez con una mujer obesa?”

Nelson Polanía dio a conocer el inicio de un vínculo sentimental que superó diferencias y estereotipos, abordando aspectos personales poco conocidos de la pareja de comediantes colombianos

Polilla reveló cómo fue su

Francia ofrece 60 plazas para docentes colombianos en 2026 a través del Icetex: así puede participar

La iniciativa conjunta facilitará la inmersión laboral y cultural de profesionales que cumplan requisitos académicos y lingüísticos, con remuneración diferencial y acompañamiento institucional durante su estancia educativa en el extranjero

Francia ofrece 60 plazas para

Escándalo de Centros Poblados: cinco propiedades de Saray Robayo, esposa de Emilio Tapía, bajo extinción de dominio

La Fiscalía investiga dominios vinculados al caso de corrupción en el Ministerio TIC, algunas de las cuales están a nombre de la congresista del Partido de la U, cuyo esposo, conocido como ‘el zar de la contratación’, fue condenado por su implicación en este escándalo

Escándalo de Centros Poblados: cinco

Cayó el chance con uno de los números de Diomedes Díaz y le alegró la Navidad a más de uno

El sorteo reveló una de las cifras asociadas al Cacique de La Junta, al que muchos de sus seguidores le confían su suerte

Cayó el chance con uno

Expresidente del Congreso explotó contra Petro por polémico préstamo por $23 billones y recordó otros escándalos del Gobierno

Ernesto Macías, que fungió como titular del órgano legislativo entre 2018 y 2019, hizo énfasis en las controversias que han sacudido al actual mandato, entre ellas, el megacaso de corrupción en la Ungrd, la compra de los aviones suecos Gripen y la licitación para la expedición de pasaportes

Expresidente del Congreso explotó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Cayó el chance con uno

Cayó el chance con uno de los números de Diomedes Díaz y le alegró la Navidad a más de uno

Julián Pinilla volvió a derretir las redes sociales: 50 abuelitos fueron los protagonistas de una historia que inspiró a miles en Navidad

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

La canción más escuchada en Apple Colombia este día

Doce años sin Diomedes Díaz, así se recuerda en el país a la popular figura vallenata

Deportes

La colombiana más ganadora en

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich