Población de los hermanos Mucutuy, que estuvieron perdidos en la selva, recibieron sorpresa del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares organizaron una jornada navideña en Araracuara para fortalecer el bienestar de la infancia indígena amazónica - crédito prensa Ministerio de Defensa

En el corazón del Amazonas colombiano, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares organizaron una jornada navideña para los habitantes de Araracuara, una remota zona con mayoría de población indígena, estrechamente ligada a la historia de los hermanos Mucutuy, protagonistas de un caso que conmovió al país y evocó la resistencia infantil en situaciones extremas.

La celebración, realizada antes de la Navidad de 2025, incluyó la entrega anticipada de más de 3.000 regalos, transportados desde Bogotá hacia esa región selvática en un operativo logístico que implicó el uso de aviones Hércules y helicópteros BlackBawk, sobrevolando el cañón del río Caquetá y sirviendo de puente hacia los resguardos Andoke y Uitoto, comunidades que conviven en esta zona ancestral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada fue escenario de reencuentros emotivos, entre ellos la presencia de María Fátima Valencia, abuela de los cuatro niños Mucutuy, junto a Carmen Alicia Mera Lasso, esposa del ministro Pedro Sánchez Suárez, que participaron en la entrega de juguetes, ropa y otros obsequios dirigidos tanto a niñas y niños como a adultos.

De acuerdo con los detalles proporcionados por la cartera de Defensa, la comunidad celebró la oportunidad de compartir un momento de alegría en un territorio donde la cotidianidad está marcada por el aislamiento y la dureza del entorno amazónico.

Los uniformados de las Fuerzas Militares y los indígenas volvieron a unir esfuerzos, recordando la cooperación que definió la Operación Esperanza en 2023.

¿Qué pasó con los hermanos Mucutuy?

De esa región partieron, el primero de mayo de 2023, Lesly, Soleiny, Tien y Cristin Mucutuy, los hermanos supervivientes de la avioneta accidentada que desencadenó una búsqueda de 40 días y que, finalmente, concluyó con su hallazgo con vida tras una ardua operación liderada por cuerpos militares y comunidades indígenas.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) anunció la reintegración de los menores a su entorno familiar después de dos años bajo su custodia, según consignó la propia entidad en un comunicado institucional fechado el 18 de junio.

La entidad destacó que el proceso de retorno incluyó acompañamiento psicosocial, pedagógico y nutricional, siempre en coordinación con las raíces culturales de los jóvenes y en colaboración con la familia.

El Icbf anunció en junio de 2025 la reintegración familiar de los hermanos Mucutuy tras dos años de acompañamiento integral y apoyo psicosocial, nutricional y pedagógico - crédito Icbf

“Desde aquel momento que conmovió al país, el Bienestar Familiar puso en marcha todas sus capacidades humanas y técnicas (…) para garantizar su recuperación física, emocional y espiritual”, afirmó textualmente el instituto en su declaración oficial.

El proceso de acompañamiento contó con el trabajo conjunto de psicólogos, pedagogos, nutricionistas y trabajadores sociales en diálogo permanente con la comunidad indígena, garantizando así que la transición privilegiara tanto los lazos afectivos como la seguridad integral de los hermanos.

El organismo estatal puntualizó que “su regreso a casa representa mucho más que un cierre: es el inicio de una nueva etapa en la que la familia vuelve a ser el centro”, en alusión a la voluntad institucional de mantener el apoyo territorial a los menores.

Los hermanos Mucutuy sobrevivieron cuarenta días en la selva tras el accidente de avioneta ocurrido el primero de mayo de 2023 por fallas en el motor y posible mal combustible - crédito Icbf

El episodio que unió a la comunidad nacional en 2023 adquirió relevancia por la dimensión de la experiencia vivida por los niños: miembros del pueblo uitoto, Lesly, Soleiny, Tien y Cristin, de trece, nueve, cuatro y un año respectivamente al momento del accidente, sobrevivieron en un entorno hostil tras el siniestro de la aeronave que los transportaba junto a su madre y otros dos adultos, que fallecieron en la caída.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc) indicó que el accidente del primero de mayo de 2023 obedeció a fallas en el motor asociadas probablemente a problemas en el combustible. Lesly, la mayor, tomó la decisión de alejarse del lugar del impacto dos días después, guiando a sus hermanos hacia el río Apaporis en busca de agua y alimentos.