Colombia

Paloma Valencia ratificó la fecha exacta de la votación a la Gran Consulta: qué día es

La senadora Paloma Valencia anunció que la Gran Consulta se realizará el 8 de marzo, y convocó a sectores críticos del Gobierno de Gustavo Petro a unirse para rechazar sus políticas

Paloma Valencia, precandidata presidencial por
Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, decidió participar en la Gran Consulta interpartidista de centro-derecha del 8 de marzo - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia confirmó en sus redes sociales que la Gran Consulta, iniciativa que agrupa a sectores opuestos al gobierno de Gustavo Petro, se realizará el 8 de marzo de 2026.

La precandidata por el Centro Democrático hizo el anuncio y convocó a participar a quienes no comparten la agenda de la administración de Gustavo Petro.

“El 8 de marzo es el día”, señaló Valencia. Agregó que la convocatoria está dirigida a un amplio espectro de ciudadanos.

Desde Fajardo hasta Abelardo, todos los Colombianos que consideramos que es impensable votar por la oscura coalición de Quintero, Cepeda, Roy y Romero debemos votar en la Gran Consulta”, dijo la hoy candidata por el Centro Democrático.

Valencia, además se mostró enfática con su llamado: “El 8 de marzo, unidos, le diremos NO a Petro. NO a la incompetencia, NO a la corrupción, NO al estatismo y NO a la ‘paz total’ de Cepeda que le entregó el país al caos y a los violentos (sic)”, afirmó Valencia.

La consulta busca consolidar una alternativa política frente al actual gobierno, que agrupa a sectores desde el centro hasta la derecha.

Con este anuncio, la senadora ratificó su postura crítica hacia la gestión de Petro y la denominada “paz total”, a la que responsabilizó de un aumento de la violencia.

