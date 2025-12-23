Colombia

Mamá de Lina Tejeiro respondió a críticas por dejarse crecer las canas: “Hacer lo que nos haga felices”

Vibiana Tejeiro respondió que no ha echado para atrás su decisión de mostrar el paso del tiempo en su cabello, sin temor a las críticas y el qué dirán

Guardar
Vibiana dejó claro que no le tiene miedo al paso del tiempo - crédito @superlike_rcn/IG

La decisión de dejarse crecer las canas se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales de muchas mujeres que han optado por esta iniciativa, así como ocurrió con Vibiana Tejeiro, madre de Lina Tejeiro, luego de que muchos usuarios cuestionaran la autenticidad de su proceso.

Ante la controversia, la mamá de la actriz recurrió a su cuenta en Instagram para desmentir las dudas sobre su cabello, mostrando detalles de su rutina y defendiendo su postura personal frente a la presión social y los estándares estéticos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La mamá de la actriz
La mamá de la actriz reveló que vendió tomate, melón y uvas en Corabastos - crédito @vibianatejeiro/Instagram

Frente a quienes aseguraron que había ocultado las canas o que no era honesta sobre su transición capilar, Vibiana respondió con precisión: “No, mis amores, no me las tapé. Ahí están. Esto se llama un camuflaje. Míralas, ahí están”, afirmó Tejeiro en su publicación.

De este modo abordó directamente las críticas de su audiencia, enfatizando la transparencia en su proceso y que no tiene miedo a mostrarlas con total naturalidad.

Más allá de la cuestión estética, Vivian aprovechó el espacio para enviar un mensaje a quienes enfrentan inseguridades similares.

Relacionó su experiencia personal con la libertad de decidir sin ceder a la presión de normas impuestas: “Amores, el día que me lo quiera volver a tinturar y eso me haga feliz, lo haré. Hacer lo que nos haga felices sin pasar por encima de nadie, es la fórmula perfecta”, escribió Vibiana Tejeiro en sus redes sociales.

La mamá de Lina siempre
La mamá de Lina siempre llevó un tono de cabello castaño, similar al de su hija - crédito @vibianatejeiro/Instagram

La postura de Vivian Tejeiro refuerza la idea de que cada persona puede decidir sobre su imagen con autonomía y autenticidad, sin necesidad de justificar sus elecciones respecto al uso de tintes o las convenciones sobre la apariencia capilar.

Así las cosas, algunos seguidores de la mujer no dudaron en reaccionar con mensajes de felicitación y otros en contra, pues consideran que la imagen es importante: “Ay déjenla ser feliz, no entiendo por qué se tienen que meter con todo”; “desde que me decidía dejarlas crecer me siento más tranquila y sin presión social”, entre otros.

Temas Relacionados

Vibiana TejeiroMamá de Lina TejeiroMamá de Lina se dejó crecer las canasCanasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Deportivo Cali es el equipo que mejor se ha reforzado para la próxima temporada, mientras Millonarios e Independiente Medellín son dos de los clubes con más rumores en la temporada de fichajes

Mercado de fichajes de los

Estos son los impuestos que pagarán los colombianos por la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro: subirían los licores, los cigarrillos y habrá más tributos para las transacciones bancarias

El paquete de nuevos impuestos incluye el aumento del gravamen a los movimientos financieros, cargos adicionales a licor y cigarrillos, y la ampliación del impuesto al patrimonio

Estos son los impuestos que

Alcaldía de Bogotá suspende el Pico y Placa para vehículos particulares en días clave de Navidad y Año Nuevo

El levantamiento temporal de la restricción aplicará el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, para facilitar el tránsito durante los fines de semana festivos

Alcaldía de Bogotá suspende el

Empresa del bus involucrado en accidente de estudiantes en Antioquia se pronunció tras ser suspendida por el Ministerio de Transporte: “No hemos sido notificados”

Precoltur sostuvo que desde el momento del accidente ha colaborado con las autoridades para verificar las condiciones del vehículo utilizado para el viaje de los exalumnos del Liceo Antioqueño

Empresa del bus involucrado en

La madre de Kleidymar Fernández Sulbarán denuncia intimidaciones mientras continúa la investigación por el caso de Jaime Esteban Moreno y reveló el mensaje que le dejó antes de desaparecer

La mujer negó los rumores sobre una fuga al extranjero asegurando que ya había rendido declaración ante las autoridades judiciales

La madre de Kleidymar Fernández
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Felipe Saruma oficializó su campaña

Felipe Saruma oficializó su campaña a la Cámara de Representantes por Atlántico con curioso video: “Políticamente incorrecto”

Luinny arremetió contra Westcol y lo acusó de usar a Karina García y Yina Calderón para tener números: “Y eres el más grande de Latinoamérica”

La ciclista Mariana Pajón relató cómo ha sido su primer mes como madre de Theo: “En desorden”

Aida Victoria Merlano tuvo que hospitalizarse por urgencias: “Me desmayé y casi convulsiono”

Novia de Yeferson Cossio aclaró cuál es el estado de salud del ‘influecer’ tras complicada operación: “El corazón la iba a explotar”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, según el ranking de la UCI: así les fue a los demás

Así quedaría el listado oficial de títulos del fútbol colombiano: la Dimayor le quitó copas a Santa Fe, Millonarios y Medellín

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025