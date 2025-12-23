Mamá de Lina Tejeiro respondió a críticas por dejarse crecer las canas: “Hacer lo que nos haga felices”

Vibiana dejó claro que no le tiene miedo al paso del tiempo - crédito @superlike_rcn/IG

La decisión de dejarse crecer las canas se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales de muchas mujeres que han optado por esta iniciativa, así como ocurrió con Vibiana Tejeiro, madre de Lina Tejeiro, luego de que muchos usuarios cuestionaran la autenticidad de su proceso.

Ante la controversia, la mamá de la actriz recurrió a su cuenta en Instagram para desmentir las dudas sobre su cabello, mostrando detalles de su rutina y defendiendo su postura personal frente a la presión social y los estándares estéticos.

Frente a quienes aseguraron que había ocultado las canas o que no era honesta sobre su transición capilar, Vibiana respondió con precisión: “No, mis amores, no me las tapé. Ahí están. Esto se llama un camuflaje. Míralas, ahí están”, afirmó Tejeiro en su publicación.

De este modo abordó directamente las críticas de su audiencia, enfatizando la transparencia en su proceso y que no tiene miedo a mostrarlas con total naturalidad.

Más allá de la cuestión estética, Vivian aprovechó el espacio para enviar un mensaje a quienes enfrentan inseguridades similares.

Relacionó su experiencia personal con la libertad de decidir sin ceder a la presión de normas impuestas: “Amores, el día que me lo quiera volver a tinturar y eso me haga feliz, lo haré. Hacer lo que nos haga felices sin pasar por encima de nadie, es la fórmula perfecta”, escribió Vibiana Tejeiro en sus redes sociales.

La postura de Vivian Tejeiro refuerza la idea de que cada persona puede decidir sobre su imagen con autonomía y autenticidad, sin necesidad de justificar sus elecciones respecto al uso de tintes o las convenciones sobre la apariencia capilar.

Así las cosas, algunos seguidores de la mujer no dudaron en reaccionar con mensajes de felicitación y otros en contra, pues consideran que la imagen es importante: “Ay déjenla ser feliz, no entiendo por qué se tienen que meter con todo”; “desde que me decidía dejarlas crecer me siento más tranquila y sin presión social”, entre otros.