La justicia condenó a 41 años de prisión al autor de un feminicidio en Providencia

- crédito Fiscalía

Una mujer de 33 años fue asesinada por su pareja en un puesto de venta de alimentos en la isla de Providencia el pasado 28 de junio, luego de que el agresor le exigiera dinero y considerara insuficiente la cantidad recibida.

Según la Fiscalía, el hombre inició una violenta agresión física tras la entrega del efectivo y, en medio de la discusión, atacó a la víctima en el cuello y el pecho con una navaja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La mujer fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las lesiones, los médicos no lograron salvarle la vida.

De acuerdo con la Fiscalía, el responsable, de 40 años, fue capturado tras el crimen y, desde ese momento, permanece recluido en la cárcel Nueva Esperanza en la isla de San Andrés.

Con base en el material probatorio presentado por el ente acusador, un juez de conocimiento dictó sentencia condenatoria por feminicidio agravado, estableciendo una pena de 41 años y cuatro meses de prisión.

Una sentencia emitida tras un caso ocurrido en un puesto de venta en la isla determinó además la prohibición para ejercer funciones públicas, extendiendo las implicaciones legales por decisión del tribunal competente - crédito Pexels

La condena incluye además la inhabilitación para ejercer derechos y cargos públicos durante todo el tiempo de la pena, ampliando así las consecuencias de la decisión judicial.

Este caso, junto a otros recientes feminicidios registrados en Colombia, evidencia la persistencia de la violencia de género y el esfuerzo institucional por afrontar estos delitos, según detalló la Fiscalía.

Por decisión judicial, el agresor no podrá ocupar funciones públicas ni acceder a derechos asociados por el periodo establecido en la sentencia, lo que extiende el impacto de la condena más allá del ámbito penitenciario.