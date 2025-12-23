Colombia

La justicia condenó a 41 años de prisión al autor de un feminicidio en Providencia

Una mujer de 33 años fue asesinada por su pareja en un puesto de venta de alimentos en la isla de Providencia luego de que el agresor le exigiera dinero y considerara insuficiente la cantidad recibida

Guardar
- crédito Fiscalía
- crédito Fiscalía

Una mujer de 33 años fue asesinada por su pareja en un puesto de venta de alimentos en la isla de Providencia el pasado 28 de junio, luego de que el agresor le exigiera dinero y considerara insuficiente la cantidad recibida.

Según la Fiscalía, el hombre inició una violenta agresión física tras la entrega del efectivo y, en medio de la discusión, atacó a la víctima en el cuello y el pecho con una navaja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La mujer fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las lesiones, los médicos no lograron salvarle la vida.

De acuerdo con la Fiscalía, el responsable, de 40 años, fue capturado tras el crimen y, desde ese momento, permanece recluido en la cárcel Nueva Esperanza en la isla de San Andrés.

Con base en el material probatorio presentado por el ente acusador, un juez de conocimiento dictó sentencia condenatoria por feminicidio agravado, estableciendo una pena de 41 años y cuatro meses de prisión.

Una sentencia emitida tras un
Una sentencia emitida tras un caso ocurrido en un puesto de venta en la isla determinó además la prohibición para ejercer funciones públicas, extendiendo las implicaciones legales por decisión del tribunal competente - crédito Pexels

La condena incluye además la inhabilitación para ejercer derechos y cargos públicos durante todo el tiempo de la pena, ampliando así las consecuencias de la decisión judicial.

Este caso, junto a otros recientes feminicidios registrados en Colombia, evidencia la persistencia de la violencia de género y el esfuerzo institucional por afrontar estos delitos, según detalló la Fiscalía.

Por decisión judicial, el agresor no podrá ocupar funciones públicas ni acceder a derechos asociados por el periodo establecido en la sentencia, lo que extiende el impacto de la condena más allá del ámbito penitenciario.

Temas Relacionados

Feminicidio agravadoIsla de ProvidenciaFiscalíaViolencia de géneroSan AndrésColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro finalmente realizará alocución presidencial este martes para anunciar el salario mínimo del 2026: estaría alrededor de $1.800.000 al mes

El mandatario comunicará el ajuste definitivo del ingreso mensual de los empleados formales, cifra que según proyecciones oficiales podría superar los $1.800.000 con el auxilio de transporte incluido

Gustavo Petro finalmente realizará alocución

Gustavo Petro se refirió al los pagos del programa Colombia Mayor con pulla a la Corte Constitucional y al magistrado Ibañez: “Para evitar el cambio”

El mandatario destacó el avance social, aunque advirtió que la ley pensional aún no ha sido aprobada por la Corte debido a posibles bloqueos institucionales

Gustavo Petro se refirió al

Salario mínimo de 2026: las pistas que hay para saber si millones de trabajadores conocerán el aumento como regalo de Navidad

El proceso de concertación se desarrolla bajo la presión de las elecciones y la ausencia de consenso, mientras los hogares esperan una definición que marcará el rumbo de sus ingresos

Salario mínimo de 2026: las

Familia colombiana vende sus últimos tamales en Estados Unidos antes de autodeportarse: “Nunca pensé que me fuera a pasar esto”

Los tamales de Ana son un emprendimiento muy popular en Nueva Jersey que será liquidado luego de la detención de uno de sus miembros por el ICE

Familia colombiana vende sus últimos

Westcol reveló la millonada exacta en dólares que ganó con ‘Stream Fighters’ y si demandó a Yina Calderón por dejar la pelea

El ‘streamer’ paisa habló del drama con Calderón y el dinero que logró por el evento que contó con más de cuatro millones de personas conectadas en vivo

Westcol reveló la millonada exacta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló la millonada exacta

Westcol reveló la millonada exacta en dólares que ganó con ‘Stream Fighters’ y si demandó a Yina Calderón por dejar la pelea

Ola de críticas a Jessica Cediel por fotos familiares durante el funeral de su padre: “Quién tiene fuerzas para posar”

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Mamá de Lina Tejeiro respondió a las críticas por dejarse crecer las canas: “Hacer lo que nos haga felices”

Felipe Saruma oficializó su campaña a la Cámara de Representantes por Atlántico con curioso video: “Políticamente incorrecto”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Este es el video de Navidad y Año Nuevo del Bayern Múnich en el cual Luis Díaz es protagonista

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, según el ranking de la UCI: así les fue a los demás

Así quedaría el listado oficial de títulos del fútbol colombiano: la Dimayor le quitó copas a Santa Fe, Millonarios y Medellín

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”