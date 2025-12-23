Colombia

La artista colombiana más buscada de 2025 mantuvo a sus fans conectados con su talento y perseverancia

Aunque existen varios nombres en la lista, los datos muestran claramente que solo uno se destaca al hacer la comparación; además, es interesante que en el año, uno de los artistas fue más buscado no por su música, sino por la filtración de un video íntimo

El 2025 fue testigo de
El 2025 fue testigo de cómo una artista colombiano mantuvo su lugar como la más buscada en Google - crédito redes sociales

2025 fue un año fascinante para los artistas colombianos, pues las búsquedas en Google, tanto nacionales como globales, mostraron cómo la música y el talento siguen dejando una huella en el mundo; sin embargo, más allá de las tradicionales métricas de éxito, hay una cifra que resalta en particular y es que la personalidad más buscada en este sitio web, fue la barranquillera Shakira, interprete de Hips dont lie.

Shakira, que a lo largo de más de tres décadas ha sido una de las artistas más influyentes del mundo, demostró su capacidad para mantenerse en el centro de las búsquedas y en la atención de sus fans en todos los rincones del planeta.

Según los informes del gigante tecnológico, a pesar de la creciente competencia de otros artistas colombianos y globales, la cantante no solo sigue siendo una de las más buscadas, sino que sus picos de popularidad se mantuvieron constantes durante todo el año.

A pesar de la competencia
A pesar de la competencia creciente de artistas como Karol G, J Balvin y Altafulla,Shakira sigue siendo la figura más buscada - crédito Agustin Marcarian/Reuters

Para entender el comportamiento de las búsquedas y cómo los artistas colombianos se posicionaron, se analizó en Google Trends el volumen de búsquedas en varios momentos del año, comparando a Shakira con otros artistas nacionales como Karol G, J Balvin, Feid, Beéle y Altafulla.

La personalidad más buscada en Colombia

El nombre de Altafulla, un joven artista barranquillero, emergió con fuerza en 2025, pues su participación en el popular reality show La Casa de los Famosos 2 lo catapultó al estrellato nacional, y los datos de la plataforma en Colombia reflejan ese auge temporal.

El barranquillero fue, de hecho, la personalidad más buscada en el país durante un par de meses, lo que confirma que la audiencia colombiana estuvo muy atenta a su paso por el programa y su posterior carrera musical. Es importante resaltar que a pesar de esto, al hacer la comparación con otras personalidades, su nombre no destaca.

De acuerdo con Google Trends,
De acuerdo con Google Trends, Altafulla fue la personalidad del 2025 en Colombia - crédito sitio web

Shakira se mantiene como la artista que genera interés en las búsquedas de la web

Karol G y J Balvin, que dominan la escena musical en los últimos años, también se posicionaron como figuras relevantes dentro de las búsquedas de Google en Colombia. Sin embargo, sus cifras no lograron superar a Shakira en ningún momento del año.

El caso de Feid fue otro que sorprendió, pues a pesar de que el cantante de reguetón goza de un creciente éxito en las plataformas de streaming y es escuchado por miles de fans alrededor del mundo, su presencia en las búsquedas de la web fue mucho menor de lo anticipado.

Otro punto relevante fue la variabilidad en el interés por Beéle, que experimentó un notable aumento en sus búsquedas, alcanzando niveles superiores a los de otros artistas, especialmente cuando se filtró un video privado del cantante con su expareja Isabella Ladera. Aunque el costeño no es uno de los artistas más buscados de manera constante, este incidente marcó un repunte en la atención que generó su nombre en los motores de búsqueda.

Filtración de un video íntimo
Filtración de un video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera , puso al cantante en el motor de búsqueda del mundo - crédito @isabella.ladera/Instagram

El análisis de Google Trends de 2025 refleja claramente que, aunque algunos nuevos talentos como Altafulla emergieron con fuerza, o Beéle con su incidente, Shakira sigue siendo la reina de las búsquedas tanto a nivel nacional como global.

Y es que la barranquillera continuó cosechando éxito con su gira Las mujeres ya no lloran, que la llevó a recorrer diversos países, compartir escenario con importantes figuras de la industria y disfrutar de momentos especiales junto a sus hijos, Sasha y Milan.

Además, su habilidad para permanecer en la cima, con canciones que siguen siendo populares entre el público como Antología, Día de enero, Ojos así, y sus éxitos más recientes como Te felicito, Soltera, TQG, entre otros, demuestra que su legado sigue vivo y sigue dejando una huella imborrable.

