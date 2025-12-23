Extranjero fue asesinado a balazos en un hotel del centro de Medellín

La comunidad está atenta al desenlace de este caso - crédito Colprensa

Un ciudadano venezolano identificado como Gerson Mayfredi Barcenas, de 32 años, fue asesinado con arma de fuego en una habitación de un hotel ubicado en el barrio Villa Nueva, en el centro de Medellín (Antioquia).

De acuerdo con información revelada por medios locales como Alerta Paisa, el suceso generó preocupación debido a la persistencia de situaciones relacionadas con la violencia urbana en la capital antioqueña, mientras las autoridades iniciaron la respectiva investigación para determinar los móviles detrás del ataque.

Según las versiones preliminares, el hallazgo del cuerpo se produjo después de una llamada de emergencia a la línea 123, que fue realizada por los trabajadores del establecimiento dedicado al hospedaje de personas en el centro de Medellín.

Las autoridades tuvieron que sellar el paso en el sector - crédito Colprensa

Tras recibir el llamado, se designaron varias unidades policiales para atender el reporte. Al llegar al hotel en el centro de la ciudad, los agentes confirmaron el fallecimiento de Barcenas y aseguraron que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, lo que causó sorpresa entre los administradores del lugar.

Respecto a la víctima, la información recopilada indica que era de nacionalidad venezolana y que el ciudadano extranjero se encontraba alojado en una habitación en el momento en el que fue atacado por un tercero.

Los miembros del cuerpo técnico confirmaron que el cuerpo presentaba heridas letales evidenciando el uso de arma de fuego como causa de la muerte. En medio de la sorpresa de los presentes, las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con un fiscal de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la inspección técnica al cadáver y la recolección de material probatorio en la escena.

Según detalló Alerta Paisa, el objetivo es avanzar en la identificación de los autores y esclarecer las circunstancias del homicidio que tiene preocupados a los ciudadanos, debido a que ocurrió en vísperas de la celebración de Navidad.

El cuerpo técnico realizó la inspección del cadáver - crédito Colprensa

Por el momento, las circunstancias que rodearon el crimen permanecen bajo investigación formal. Aunque se logró establecer que no se han registrado capturas relacionadas con este caso ni se ha informado sobre posibles sospechosos, de acuerdo con el reporte preliminar.

Cabe mencionar que este homicidio hace parte de una serie de actos violentos que son motivo de estudio en la región. Por ahora, Medicina Legal continúa con las revisiones requeridas para que los familiares puedan reclamar el cuerpo de la víctima.

Hombres ebrios golpearon a personal de un centro asistencial

Tres hombres e evidente estado de alicoramiento agredieron al personal médico y causaron graves daños en los equipos de urgencias del Hospital Venancio Díaz Díaz en Sabaneta, según confirmó la dirección del centro asistencial.

El caso ocurrió luego de un hecho previo en el que una mujer y una menor forzaron la entrada del hospital, atacaron a una enfermera y destruyeron equipos tecnológicos, lo que revela un patrón creciente de violencia contra la misión médica.

Según la denuncia oficial, los tres agresores ingresaron al hospital tras una riña callejera y, tras exigir atención inmediata y amenazar a otros usuarios, golpearon a un médico, tres auxiliares de enfermería y un vigilante. La arremetida provocó pánico en la sala de espera y dejó a varios trabajadores lesionados.

Profesionales de la salud y personal de vigilancia resultaron agredidos durante el ataque ocurrido el fin de semana en Sabaneta - crédito hospitalvenanciodiazdiaz/Instagram

Los daños materiales alcanzaron la infraestructura del hospital, con vidrios rotos, afectaciones en puertas y, de forma más crítica, equipos médicos esenciales inhabilitados. Ante la gravedad del caso se pronunció el gerente Luis Fernando Restrepo calificó lo ocurrido como “deplorable” y pidió respaldo a los profesionales de la salud, quienes continúan prestando servicios pese a las actuales remodelaciones.

El Concejo Municipal rechazó el acto violento y aseguró que nada justifica la agresión contra aquellos que salvan vidas. Las denuncias penales ya fueron presentadas y el caso permanece bajo investigación judicial para que los responsables respondan tanto por las lesiones personales como por los daños al patrimonio público.